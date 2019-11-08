"Джокер" (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 1, - Н.Нуртазина

16:27 10.11.2019 "Джокер" (2019) и начало мести казахских аруахов* за "Бората"



(о безумной любви к фильму о безумном убийце сумасшедшего Запада)



часть 1



"Вот пример, как всесильна глупость порой,

Не пускай свой ум по дороге чужой,

Не много хорошего приобретешь,

Слепо следуя за безумной толпой"

(Абай. Из поэмы "Масгут")



Уже ставший культовым психологический триллер "Джокер" о комике-психопате, деградировавшем в серийного убийцу, этот гениальный гимн злу, безумию, насилию и хаосу, начал победное шествие по Западу и всему миру. Логически завершенный в данном мрачном комиксе последний образ суперзлодея будет делать свое великое магическое дело по окончательному "изменению сознания" экс-христианского и неоязыческого мира - разумеется, весьма тонко, искусно, завлекая своих жертв, бездуховную толпу прелестными разговорами про кинематографический шедевр, потрясающую игру актера, якобы поднятые в картине психологические и социальные проблемы.



И вот уже миллионы двуногих тварей словно зомби танцуют жуткий "танец Джокера", в соцсетях набирает обороты аналогичный флешмоб; сборы фильма в прокате приблизились к миллиарду долларов и т.д. Словом, идет полным ходом закономерная, реальная ментальная "трансформация" человечества по сигналу кинозлодея, маньяка-комика (который всегда дико и безумно хохочет, а в конце картины начинает мстить и убивать, став затем героем для озверевшей толпы, которая жаждет погромов и убийств).



Сразу замечу, что нормальные мусульмане, да и настоящие христиане, конечно, не будут пить "безумную воду" - образ из аллегорической поэмы Абая (подробнее ниже), т.е. смотреть это, мягко говоря, некомфортное кино. По причине вполне научного подхода к благотворным запретам, содержащимся в их религиозных и мистических книгах. В исламе есть понятия "тахарат глаз" (омовение), когда речь идет о смывании с глаз не только физической, но и духовно-информационной грязи. Поэтому высокотоксичного "Джокера" я не буду смотреть ни за какие миллионы, тогда как для того, чтобы понять суть и разобраться "что это, с чем едят" данный плод ментальной болезни западного человека, мне достаточно трейлера, а также знакомства с рассказами очевидцев и мнение критиков.



Спасибо нашему великому классику Абаю: мне всегда нравилась его философская поэма "Масгут", пропитанная суфийскими аллегориями, в которой звучат глубокие, мудрые предостережения потомкам-казахам, да и всему человечеству. В поэме Абая благословленный святым Хизром юноша Масгут вскоре становится советником (везиром) багдадского халифа. Однажды ему во сне явился его духовный покровительХизр и предупредил о том, что скоро будет беда: некоторое время с неба будет лить дождь с проклятой водой, он зальет землю и реки, и кто выпьет этой "воды безумия", потеряет разум, станет сумасшедшим. Святой посоветовал ему запастись необходимым запасом нормальной питьевой воды. Масгут и халиф набрали воды; вскоре начался странный дождь, от которого народ в той стране сошел с ума. И лишь два человека во всем государстве не потеряли рассудок.



В конце концов подданные ворвались во дворец халифа, а когда правитель и Масгут пытались их образумить и не соглашались с их абсурдными предложениями, толпа засмеяла их, считая сохраняющих разум халифа с везирем сумасшедшими и задумала убить их. Отчаявшись в неравной духовной схватке, под давлением безумного народа, халиф и Масгут приняли решение выпить ядовитую воду и добровольно сойти с ума, повинуясь толпе. В конце поэмы Абай предостерегает нас не поддаваться зову и давлению духовно невежественной толпы, и через эту притчу намекает, что это нелегко, если даже мудрецы порой могли сойти с правильного пути, как это произошло с героем Масгутом.



Но оставим на время апокалиптического "Джокера". И вспомним другой пример. А именно скандальную комедию "Борат". Несомненно, между этими двумя "творениями" есть определенная связь, закономерность, взаимосвязь (в том числе мистическая). И дело не только в том видимом факте, что режиссер "Джокера" американец Тодд Филлипс как раз был автором идеи и сценария антиказахского комикса "Борат" (2006). В то же время, по мнению многих осведомленных людей, эта злая комедия, выставившая Казахстан для всего мира в качестве некоей "страны дураков", была инспирирована и заказана заграницей нашими собственными беглыми олигархами-миллионерами.



Хотя наши власти и идеологи старались замять дело с "Боратом", и до сих пор замалчивают этот конфуз международного масштаба, также от своего бессилия и трусости придумывают нелогичные, неуклюжие версии о том, что комедия будто бы является карикатурой на саму Америку или о том, что якобы "Борат", наоборот, объективно вызвал интерес к стране и удвоил к нам поток туристов (смешно, если бы не было грустно), на самом деле любой здравомыслящий человек понимает, что это было ужасно, непростительно, и "Борат" реально нанес вред репутации страны, чести и достоинству казахов.



Нет, казахи не забыли и не забудут "Бората"! И мы знаем, что за это поганое низкопробное творение американской масскультуры воздастся всем по справедливости Бога и истории. Гнусная, отвратительная, циничная "культовая" комедия американо-британских кинотворцов, этот чудовищный информационный фейк о современном Казахстане! По сути впервые в новейшей истории человечества, в условиях казалось бы торжества дипломатии и общечеловеческой морали, науки и гуманизма, падения "железного занавеса" и выстраданной всем миром процесса интеграции Востока и Запада мы увидели, ужаснувшись, со стороны "цивилизованного" Запада данный, порочащий ценности либеральной демократии и имидж США как мирового лидера, выброс информационных помоев, квазихудожественный "понос", на самом деле достойный уровня самого низкого дикаря, расиста или психопата.



"Борат" - это 100-процентная, тошнотворная до умопомрачения ложь, несусветная чушь о Казахстане и казахах, имеющая целью тотальное оскорбление огромной (2 724 902 км) современной страны, расположенной в самом центре Евразийского континента (а не затерявшегося на карте мира острова или мыса), занимающей по площади 9-ое место в мире, имеющей древнюю культуру и богатое духовное наследие великой азиатской и мусульманской страны (да-да! именно без кавычек и иронии - "Glorious Kazakhstan"!).



Что возмутительно, уродливая карикатура была создана на реально существующую здесь и сейчас (а не какую-то там мифическую или канувшую в лету Джунгарию или Атлантиду), нормальную страну, с живущим в ней многомиллионным народом, который не только никогда не уступал по своему умственному и духовному развитию среднестатистическим показателям прогресса и цивилизации в мире, но и всегда гордился своей принадлежностью к активному, извечно конкурировавшему с европейцами-христианами благородному сообществу мусульманских народов планеты, осененных светом Священного Корана!



(продолжение следует)



Автор: Назира Нуртазина



*Аруахи (от араб. "рух/аруах"- духи)- у казахов-мусульман духи святых и героев, благородных предков. Источник - ЦентрАзия

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