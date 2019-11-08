Древо предков не рубите, от веток и до корня. Верненское окружение академика Г.Пугаченковой, - В.Проскурин

16:32 10.11.2019 Владимир Проскурин



Древо предков не рубите, от веток и до корня



В старом маленьком городке , затерянного в долине высоких гор Алатау , над неиссякаемым источником , у священного аулие -агач , - преклонных лет карагачей , тополей или яблонь, - набожные жители развесили тряпочки разноцветных тканей на деревьях- могиканах, украсили пасмой, - крашенными пучками лошадиных волос, дабы искупить грех своих предков . Самая богатая жертва далеким- близким богам была шкура дикой кошки. Жители старались не нарушать заповедный уклад, глубоко чтили обычаи и тредиции , религиозные предписания предков, добавляли к родовому дереву жертвенные лоскутки . У Святого ключа возвели значимую часовенку городка, с правдивым названием Верный...



Да. мифы и легенды, реалии и будни, праздники и беды , все прошлое в истории и культуре нисходит напрочь . Пришло иное жесткое время, скорее горькая правда ,увы, эпоха беспощадной кривды.



Верненское окружение академика Галины Пугаченковой



С годами , вынужденные переселенцы Советского Семиречья двинулись на древний Восток, в поисках развитого социализма - академики, инженеры, студенты, влюбленные. Добрососедский Ташкент стал воспетым поэтами и прозаиками, вечным хлебным городом. О чем повествует о былом и настоящем , с надрываом в голосе , популярный альманах - блог "Письма о Ташкенте" . Онлайн- дневник края щедро делится воспоминаниями, событиями и лицами . Интернет- ресурсом наслышаны не только в странах Старого и Нового света. . Да ,что там Центральноазиатского мира, скажем больше, непременно читателей Средней Азии и Казахстана. Здесь было опубликовано эссе " Судьба туркестанских архитекторов А. Зенкова и А. Пугаченкова", по моей книге "Эпоха зодчих Зенковых". Публикация вызвала широкий , разный, непредсказуемый интерес . Прежде всего туркестанцы узнали о семье академика Пугаченковой, начале пути Галины Анатольевны в городе Верном ( Алма-Ате) , тяжкой судьбе ее родителей, об отце А. Пугаченкове , - первого советского зодчего Казахстана и Средней Азии, - наказанного ссылкой за социалистическое строительство в сталинскую эпоху. Г. А. Пугаченкова полагала , что ее "…отец по приезде в Верный сблизился с областным инженером Андреем Павловичем Зенковым, чей великолепный Собор легко стремящегося в высь силуэта до сих пор является украшением Алма-Аты. …Зенков был моим крестным отцом и, возможно, именно это обстоятельство предопределило мой дальнейший выбор профессии" . По настоятельной просьбе Галины Анатольевны была проведена архивная работа по розыску ее родителей Анатолия и Софьи Пугаченковых. Поиск биографий областного архитектора А. А. Пугаченкова ( 1890-1930) и его коллеги, военного инженера А.П. Зенкова (1863-1936) , привел к верненскому окружению, повседневной жизни, о чем сохранились воспоминания и переписка с ташкентскими пенатами .



Всего не расскажешь в скупой статье о щедрости , внимании , взаимопонимании ученого -востоковеда, археолога, реставратора , искусствоведа Г.А. Пугаченковой . Главное, что она познакомила меня с бывшими верненцами или близко знавших этот город Алматы, его наследием , коллекциями и собраниями. Благодаря окружению Пугаченковой появились новые документальные киноленты, очерки, эссе о купеческом , православном , казачьем Туркестане.



Ташкентская квартира , бывшего Дома специалистов



Судьба архитектурного наследия связала нас искусствоведов, историков архитектуры, реставраторов в окружении семьи академиков Галины Пугаченковой и Михаила Массона. Мне довелось поклониться дорогим могилам туркестанцев . В этом печально- радостном сонме случилась новая беда, со стен дома сорваны мемориальные доски и втоптаны в беспамятный мусор светлые образы М.Е. Массона (21 нояб. 1897 г. - 2 окт. 1986 г.) и Г.А. Пугаченковой ( 7 февр. 1915 г. - 18 февр. 2007 г.) , хранителей археологических сокровиш Востока. Э-мэйл прислал мне десятки негодующих возмущений по этому поводу . Среди них поэтическое обращение к потомкам , от близкого человека, однажды введенного меня в круг академика Пугаченковой:



… Не называйте именами близких,

Не городов, не улиц, не домов.

Не водружайте предкам обелисков

И в камнях памятных не высекайте слов...

Пройдет наш век и с новым поколеньем

Героев новых жизнь назовет,

И новым именам пребудет предпочтенье,

Безжалостно все прежнее сотрет,

Переменует , сгинет и порушит

И не оставит в памяти следа ...

Не оскорбляйте наши души

Со стен срывая имена…..



Старая наркомовская квартира № 34 в Ташкентском Доме специалистов постоянно знакомила с выдающимися деятелями истории и культуры . "Заходите в наш дом, гостю двери открыты...", - говорила благодушная улыбка на лице Галины Анатольевны. Собственно, у каждого автора есть свои взгляд на прошлое и личное мнение на память. Об академике Г.А. Пугаченковой написано много, прежде всего в замечательной работе парижанки С. М. Горшениной "Перебирая жизни черепки…" , в книге берлинца В. Н. Проскурина "Эпоха зодчих Зенковых" , в научно- популярном сборнике искусствоведа Р.. Г. Мурадова " Следы империй культуры Центральной Азии от Александра Македонского до Тимуридов ".



Здесь за чашкой чая и домашним вареньем , среди гостеприимства , были встречи и беседы с казахстанскими учеными-обществоведами М. Мендикуловым и А. Маргуланом , зодчим Б. Глаудиновым, реставраторами А. Проскуриным и Б.Туякбаевой . Многолетняя дружба вывела на широкую географию творческих изысканий и работ с замечательными специалистами В.А. Нильсен (Ташкент ) , Ш.С. Фатуллаев (Баку), С.Г. Хмельницкий (Берлин ) . Судьба отправила меня в археологические международные экспедиции на Алтай, Монголию, Каракорум ( С.Г. Кляшторный) , на составление биографий портретов и архитектурного наследия ( А.Ф. Крашенинников) , паспортов на памятники истории и культуры (Б.А. Кириков) .Благодаря семье искусствоведов Константина и Елены Крюковых в этом доме решались судьбы памятников Ташкента и Алма-Аты, опрометчивый снос и полное уничтожение старых городов , знаковых достопримечательностей и ценностей в нашем творчестве. Источник - ЦентрАзия

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