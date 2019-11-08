Мир курьезов. Составитель Б. Мусаев

22:45 10.11.2019 МИР КУРЬЕЗОВ.

Составитель Бахадыр Ф. Мусаев. Ташкент –Тузель-2. 17.10. 2012



"Боже мой, что такое мир сей?"

(Альфред де Виньи. Сен – Мар.



"Родина моя – это Бесчестие и Бедность,…"

Кратет, киник ( мл.современник Диогена – прим. Б.М.)



"В душе твоей боль

Похожая на остров боль

Этот остров и есть твоя Родина, где ты живешь".

(Мухаммад Салих)



"Эту реальность чувствует сердце, однако в нее необходимо проникнуть еще глубже, сделав понятной еще и уму"

"Жить в полную меру означает переживать свою жизнь, свой бунт, свою свободу, и как можно полнее".

"Достаточно одной борьбы за вершину, чтобы человеческое сердце наполнилось смыслом. Сизиф счастлив, таким его и следует представлять".

(Альбер Камю. Миф о Сизифе).



"Бунтарь – это человек, живущий или до, или после священного, стремящийся к человеческому порядку, при котором и ответы очеловечиваются, то есть формулируются разумно".

"Бунт есть не только восстание раба против господ, но и мятеж человека против мира рабства и господства".

(Альбер Камю. Бунтарь).



"..необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства , к восстанию против тирании и угнетения…"

(Всеобщая Декларация Прав Человека. Преамбула)



"Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства"

(Всеобщая Декларация Прав Человека. Статья 1).



"Наконец – то свободен. Наконец- тосвободен. Благодарю, всемогущий боже, я свободен!"

(эпитафия на могиле Мартина Лютера Кинга – прим. Б.М.)



"Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители, которых народ любит и возвышает. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает".

Лао–Цзы. "Даодэцзин ( древнекитайский философ, вторая половинаVI –

первая половина V в. до н.э. – прим Б.М.)



"Деспот является преступником по своему статусу, тогда как преступник –деспот волею случая. Впрочем, говоря "по статусу", я утрирую, так как вообще –то деспотизм не может иметь социального статуса. Деспот навязывает свою волю всему общественному телу, находясь в состоянии постоянного неистовства. Деспот есть тот, кто преступным образом навязывает свой интерес …Это тот, кто самим своим существованием, своим одиночным существованием, совершает максимальное преступление, преступлениеparexcellence, преступление тотального несоблюдения общественного договора, посредством которого только и может существовать и сохраняться общественное тело. Деспот – это тот…Это индивид, предписывающий в качестве всеобщего закона или смысла государства свое неистовство, свои капризы, свое безрассудство".

(Фуко Мишель.Ненормальные.)



"Самые низкие и самые животные проявления власти лучше назвать насилием".

"Властитель (параноидального типа – прим. Б.М.) никогда не прощает …Каждое враждебное действие берется на заметку, скрыто хранится в душе до поры до времени".

(ЭлиасКанетти. Элементы Власти//Человек нашего столетия. Художественная публицистика).



"Он (Антисфен, ок.455 –о.366 до н.э.- прим. Б.М) говаривал, что лучше попасться стервятникам, чем льстецам: те пожирают мертвых, эти - живых. На вопрос, что блаженнее всего для человека, он сказал: "Умереть счастливым…."

"По его словам, государства погибают тогда, когда не могут более отличать хороших людей от дурных. Когда его однажды хвалили дурные люди, он сказал: "Боюсь, не сделал ли я чего дурного?".

"Однажды Александр подошел к нему (Диогену Синопскому, кинику,ум. ок. 330 -320 г. до н.э. - прим. Б.М.)и сказал: "Я – великий царь Александр" - "А я, -ответил Диоген, - собака Диоген". И на вопрос, за что его зовут собакой, сказал: " кто бросит кусок, - тому виляю, кто не бросит – облаиваю, кто злой человек – кусаю".

(Диоген Лаэртский . О Жизни, Учениях и Изречениях Знаменитых Философов М. 1979).



"Все люди хотят жить счастливо, брат мой Галлион, но они смутно представляют себе, в чем заключается счастливая жизнь. А достигнуть последней в высшей степени трудно…Главнейшая наша задача должна заключаться в том, чтобы мы не следовали подобно скоту за вожаками стада, чтобы мы шли не туда, куда идут другие, а туда, куда повелевает долг. Величайшие беды причиняет нам то, что мы сообразуемся с молвой и, признавая самыми правильными те воззрения, которые встречают большое сочувствие и находят много последователей, живем не так, как этого требует разум, а так, как живут другие….."

( Сенека ок. 5 до н.э. – 65 н.э.)



"Тело, душа, дух. Телу принадлежат ощущения, душе – стремления, духу – основоположения".

"Не иди по стопам Цезарей и не позволяй себя увлечь: ведь это бывает. Старайся сохранить в себе простоту, добропорядочность, неиспорченность, серьезность, скромность, приверженность к справедливости,… твердость в исполнении надлежащего дела. Употреби все усилия на то, чтобы остаться таким, каким желала сделать философия. Чти богов и заботься о благе людей….

Совершающий несправедливость впадает в нечестие. Ведь природа Целого создала разумные существа друг для друга, и поэтому они должны помогать друг другу по мере достоинства, а отнюдь не вредить"

Марк Аврелий (121 -180 – римский император (161-180).



"В дни, когда злонамеренность в действиях становится делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное. Я тешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Ибо мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие недостатки, когда нас одолевают столько больших"

"Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает во времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом…"

"Мало ли приходилось мне видеть приговоров более преступных, чем само преступление?"

Мишель Эйкем де Монтень (1533- 1592).



"Для того язык и существует,

Чтобы правду им произносить"



"Правда и справедливость спасут от любой беды".



"Всевышний дал мне власть над этим миром,

Чтобы утеснил я тех, кто притесняет"

Амир Тимур (см. "Я Знал, Ценил и Уважал Народ…"

Мысли, Высказывания, Изречения // ж. "Звезда Востока" №7-8 1994)



"…если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его дружбу, что совсем нетрудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали…иначе в трудное время он будет свергнут".

"…мудрому государю надлежит принять меры к тому, чтобы граждане всегда и при любых обстоятельствах имели потребность в государе и государстве, - и только тогда он сможет положиться на их верность".

(Макиавелли Никколо. Государь).



"Материальные наши нужды могла бы удовлетворить и тоталитарная тирания. Но мы не скот, который надо откармливать. Нас не насытишь благополучием и комфортом…

Уважение к человеку! Уважение к человеку!...Вот он, пробный камень!....Порядок ради порядка оскопляет человека, отнимает у него важнейший дар – преображать и мир, и самого себя. Порядок создается жизнью, но сам он жизни не создает".

"… политика лишь тогда имеет смысл, когда помогает раскрыть духовную сущность человека. В счастливые наши часы мы изведали чудо подлинно человеческих отношений – и в них наша истина".



"Друг мой, ты нужен мне, как горная вершина, где вольно дышится!"

(Антуан де Сент–Экзюпери. Военные записки. 1934-1944)



"…есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией".

(Иван Бунин. Из речи по случаю получения литературной Нобелевской премии 1933)



"Идеал либерализма – это государство, покоящееся на фундаменте права и уважающее принципы СВОБОДЫ. Только такое государство может называться подлинным".

( ДетмарДеринг. Либерализм: Размышления о Свободе.



"Вождя хотят и требуют те, кто сам не желает ни думать, ни отвечать за что – либо".

"Народ имеет своих мыслителей, поэтов и писателей, не для того, чтобы они ему льстили и оправдывали все его дурные выходки и капризы, это совершенно неверное понимание наших задач…..и должны хотя и стоять за свой народ, но не быть рабами его страстей, его жестокостей, его низости".

"Если мы, не верящие в насилие и старающиеся уйти подальше от его притязаний, все же должны признать, что никакого прогресса нет, что миром, по – прежнему, правят карьеристы, властолюбцы и деспоты, то это, при любви к красивым словам, можно назвать трагедией. Мы живем, окруженные аппаратами власти и насилия, …"

(Герман Гессе. Письма по кругу).

"Трус тот, кто увиливает от трудов, жертв и опасностей, выпавших на долю его народа. Но не меньший трус и предатель тот, кто предает ради материальных выгод принципы духовной жизни, кто, например, предоставляет властителям решать, сколько будет дважды два! Приносить в жертву любым другим интересам, в том числе интересам родины, любовь к истине, интеллектуальную честность, верность законам и методам духа – это предательство….Ученый, который в роли оракула, автора, учителя сознательно говорит неправду, сознательно поддерживает ложь и фальсификацию, не только оскорбляет органические законы бытия, он, кроме того, вопреки злободневной видимости, приносит своему народу не пользу, а тяжкий вред, он отравляет ему воздух и землю, пищу и питье, ум и справедливость и помогает всем злым и враждебным силам, грозящим народу уничтожением…".

(Герман Гессе. ИГРА В БИСЕР).



"Горе народу, если рабство не смогло его унизить, такой народ создан, чтобы быть рабом"

"Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы не обманывать".

( Петр Я. Чаадаев.Философические письма).



"Узбекистан – суверенная демократическая республика. Название государства "Республика Узбекистан"….

Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами…..



Президент Республики Узбекистан:

1) Выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан, Конституции законов Республики Узбекистан;…."

(Из Конституции Республики Узбекистан)



"Когда у власти муж – носитель зла,

Грозят народу беды без числа".



"Народ, что правосудия лишен,

Повсюду произволом угнетен".



"О век бесстыдства!

Мне сто неправд грозят-

И все они в святейшем одеянье".



"Умеющий обманывать народ,

Он выдумку за правду выдает".



(Из жемчужин мудрости поэта Алишера Навои, ставшими народными пословицами и поговорками).



"Я мусульманином родился и мусульманином умру".

(И. Каримов, президент Узбекистана).



"кто слишком преданно любил,

кто быстро разлюбил,

кто покупал, кто продавал,

кто лгал, кто слезы лил,

но ведь не каждый принял смерть

за то, что он убил…

(Оскар Уайльд.Баллада Рэдингской Тюрьмы).



"Сделайте слово более властным, и прекратится власть слов над общественной жизнью: слова–реальности победят слова–фикции. Свобода ведет к ответственности. Несвобода все делает безответственным" (курсив мой – Б.М.).

(Николай Бердяев.Судьба России.)



"Думайте не о том, что может дать вам страна, а о том, что вы можете дать ей".

(из инаугурационной речи Дж. Ф. Кеннеди, 35-го президента США).



"Он не боится умереть за дорогих друзей и за родину".

(Гораций Квинт, древнеримский поэт "золотого века", VIIIв. до н.э.)



"Я не призываю вас умереть за родину, я призываю вас жить для родины. Жить для родины означает не бояться умереть за нее…"

(Мухаммад Салих). Источник - ЦентрАзия

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