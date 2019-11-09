Об итогах официального визита Президента Таджикистана в страны Евросоюза, - Ю.Макеев

15:38 11.11.2019 Об итогах официального визита Президента Республики Таджикистан в Страны Евросоюза



Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с 4 ноября по 12 ноября с.г. находится с официальными визитами в ряде стран Европейского содружества, куда приглашен президентом Франции и правительством Конфедерации Швейцарии. Визит Главы РТ и представительной таджикской делегации широко освещается ведущими информационными агентствами мира.



Как и планировалось ранее, в ходе двусторонних встреч были обсуждены проблемы экономики, финансов и бизнеса, социальные вопросы, культурные и гуманитарные задачи. Также большое внимание уделено проблемы безопасности в регионе и мире.



Как Таджикистан, так и принимающие Стороны крайне заинтересованы в настоящем официальном визите Президента РТ Эмомали Рахмона и таджикской делегации, который поднял на новый уровень существующие межгосударственные отношения, вывел политические, экономические и культурные связи на новый виток взаимовыгодного сотрудничества. За годы Независимости Республика Таджикистан достигла значимых результатов в различных сферах жизнедеятельности, в том числе на пути интеграции в мировое сообщество, демократизации и неукоснительного соблюдения прав и свобод человека. И этот успех признан большинством европейских стран. Визит Главы Таджикистана в страны ЕС - бесспорное тому доказательство. Руководителя государства и таджикскую делегацию встречали на самом высоком уровне, с большими почестями, в теплой дружественной обстановке.



Посещение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона стран Евросоюза началось с официального визита в Швейцарскую Конфедерацию. Здесь почетных таджикских гостей ожидал теплый радушный прием в Федеральном дворце, являющемся визитной карточкой города Берн. Состоялась встреча Глав двух государств. Также Эмомали Рахмон провел встречи с представителями деловой и бизнес среды. Таджикистан и Швейцария - надежные экономические партнеры. Товарооборот между странами неуклонно растет. За девять месяцев текущего года он превысил $130 миллионов. За последние десять лет швейцарские инвесторы вложили в экономику Таджикистана более $160 миллионов, и Президент республики считает, что у стран есть возможности более перспективного сотрудничества.



Так, на переговорах с президентом международной компании "Glencore International AG.", тесно сотрудничающей с "ТАЛКО" в РТ в производстве алюминия, речь шла о развитии промышленности, что весьма актуально для Таджикистана, взявшего курс на индустриализацию страны. Алюминиевые компании двух государств за последние 12 лет произвели торговые операции более чем на $4,7 миллиарда. Эти объемы будут увеличены, начнется новый этап совместной разработки месторождений на территории РТ.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций со стороны Швейцарии, в частности компании "Glencore International AG." в различных сферах, в том числе в реализации проектов по конечной переработке в месторождениях золота, серебра, сурьмы и цинка.



Кроме того, на переговорах Сторон обсуждено укрепление отношений в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма. Примечательно, что Таджикистан, как и Швейцария, является туристической страной, и нынешнее десятилетие объявлено этапом развития туризма, чему сегодня уделяется огромное внимание. Обе страны сходны по своим природным условиям.



Швейцария славится надежными банками и развитой банковской сферой. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Цюрихе обсудил перспективы сотрудничества в банковской сфере с главой Национального банка Швейцарии. В частности, речь шла о совершенствовании работы кредитных учреждений Таджикистана и подготовке специалистов, обсуждена реализация проектов в транспортной, коммуникационной и энергетической сферах при поддержке швейцарских инвесторов. Было отмечено, что финансовые и инвестиционные институты Швейцарии имеют возможность активно участвовать в реализации данных проектов, создании новых производственных цехов, обеспечении плодотворной деятельности существующих промышленных предприятий, производстве строительных материалов, создании предприятий по переработке хлопка, шерсти, коконов, овощей и фруктов. В ходе выступления глава РТ Эмомали Рахмон представил финансовый потенциал Таджикистана и пригласил европейских коллег лично убедиться в перспективах совместной работы.



В ходе бизнес-форума по итогам встреч Стороны подписали 3 документа о сотрудничестве: Меморандум между Швейцарской торговой палатой и Торгово-промышленной палатой Таджикистана о сотрудничестве; Меморандум между Швейцарским национальным маркетинговым агентством и Комитетом по развитию туризма при Правительстве Таджикистана о сотрудничестве в области туризма; Меморандум между Швейцарской Конфедерацией Glencore и компанией ТАЛКО Республики Таджикистан о взаимном товарообороте на сумму $1,3 миллиардов. Также Таджикистан и Швейцария подписали меморандумы, которые регулируют снижение риска природных бедствий и управление водными ресурсами, которыми богат Таджикистан. Президент Таджикистана, помимо подписанных меморандумов о сотрудничестве, предложил создать таджикско-швейцарский деловой совет. Ожидается, что его первое заседание пройдет в Душанбе уже в следующем году.



7 ноября в швейцарском г.Цюрих Президент РТ Эмомали Рахмон по просьбе руководства "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" принял его президента Джейми Флайя. На встрече Глава государства подчеркнул, что Правительство РТ придает серьезное значение вопросам свободы печати и обеспечению свободы слова в стране, прилагает усилия по созданию свободной и рабочей атмосферы для деятельности местных и зарубежных средств массовой информации. Президентом РТ Эмомали Рахмоном было подчеркнуто, что слухи о прекращении деятельности "Радио Свобода" недостоверны, и сегодня в Таджикистане зарегистрированы 18 его сотрудников, которые беспрепятственно осуществляют свою деятельность, в то время, когда в некоторых постсоветских странах деятельность "Радио Свобода" полностью запрещена. Однако было подчеркнуто, что в последнее время "Радио Свобода" все больше занимается распространением информации относительно террористических партий и движений, деятельность которых запрещена Верховным Судом РТ.



На данной встрече Эмомали Рахмон подчеркнул, что подобные нарушения закона какими-либо средствами массовой информации недопустимы, независимо от их принадлежности. Деятельность всех видов СМИ должна строго регулироваться на основе законов Таджикистана, в частности Закона РТ "О периодической печати и других средствах массовой информации".



Глава государства Эмомали Рахмон потребовал от руководства "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в рамках своей деятельности на территории Таджикистана при освещении политической и социально-экономической жизни страны объективно готовить материалы с учетом мнения гражданского общества.



В РТ функционирует более 250 местных и зарубежных СМИ, в том числе газеты, журналы, радио, телевидение и информационные агентства.



Встреча глав Таджикистана и Франции Эмомали Рахмона и Эмманюэля Макрона началась 8 ноября с.г. в торжественной обстановке под звуки государственных гимнов. Местом встречи выбран исторический Елисейский дворец, где проходят мероприятия самого высокого ранга. На переговорах президенты Таджикистана и Франции обсудили вопросы стратегического сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, гражданской авиации, здравоохранения, инженерно-консультационной деятельности, туризма, сельского хозяйства, а также пищевой и металлургической промышленности, что очень важно для РТ, избравшей курс на индустриализацию экономики. Франция поставит Таджикистану вертолеты, оборудование для ТАЛКО, построит торговый центр.



Здесь также были обсуждены гуманитарные вопросы и проблемы культуры. Стороны сошлись в едином мнении относительно вопросов экологии и изменения климата. Особое внимание уделено государственной безопасности Таджикистана и Франции, ведь обе страны знают об этом не понаслышке, потому что их народы неоднократно подвергались террористическим атакам. Причем, в Таджикистане 6 ноября с.г. осуществлено нападение на погранзаставу с дальнейшей целью - осуществить террористические акты в республике. Эта попытка была предотвращена таджикскими пограничниками, к сожалению, с боевыми людскими потерями. Поэтому противостояние любым проявлением экстремизма и терроризма жизненно важно как для РТ, так и для ФР. О терроризме и экстремизме Э.Рахмон и Э.Макрон беседовали детально, обменявшись мнениями об этой глобальной угрозе. Так, глава РТ подчеркнул, что Таджикистан, поддерживая конструктивные инициативы международного сообщества по установлению мира в Афганистане, стремится укреплять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, поскольку обеспечение безопасности в ИРА является важным фактором национальной стабильности стран всего региона. В ходе двусторонней беседы поступило предложение создать платформу для укрепления диалога между Францией и республиками Центральной Азии на уровне министров иностранных дел. На встрече также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках авторитетных организаций и объединений, в том числе Европейского союза. Э.Рахмон отметил весомый вклад французских компаний в развитие экономики Таджикистана, реализацию инфраструктурных и энергетических, промышленных, сельскохозяйственных, сервисных проектов, а также различных социальных и частных секторов, в том числе в сфере здравоохранения.



По итогам встречи президентов Таджикистана и Франции подписано 5 документов о сотрудничестве: Двустороннее соглашение о воздушном сообщении; Декларация о сотрудничестве в сфере туризма; Декларация о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Таджикистана и Министерством иностранных дел Франции на ближайшие пять лет; Декларация о сотрудничестве между Академией наук Таджикистана и МИД Франции и Французским институтом центральноазиатских исследований (IFEAC); Меморандум о сотрудничестве в области образования между Национальным университетом Таджикистана и Парижским университетом в Сорбонне. Всего в рамках официального визита Э.Рахмона во Францию было подписано 11 новых документов о взаимном сотрудничестве.



В заключение диалога Э.Рахмон пригласил Э.Макрона посетить Таджикистан с ответным визитом, что французским президентом было принято с благодарностью.



8 ноября с.г. Глава РТ встретился в Париже с Генеральным директором ЮНЕСКО госпожой Одри Азуле, с которой обсудил ряд важных вопросов охраны и почитания ценного исторического и культурного наследия таджикской нации, включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО перечня исторических местностей Таджикистана, расположенных на Шелковом пути. Таджикистан планирует в 2020 году отпраздновать 5500-летие древнего города Саразм, включенного в 2010 году в Список общечеловеческого культурного наследия ЮНЕСКО.



12 ноября с.г. Эмомали Рахмон примет участие в парижском Мирном форуме.



На фоне успешного официального визита Президента Республики Таджикистан и таджикской делегации в страны Евросоюза, его плодотворных итогов, многочисленных подписанных документов и достигнутых соглашений, весьма негативно, неадекватно и непристойно выглядят так называемые диссиденты. Под руководством запрещенной в РТ террористическо-экстремистской организации Партия исламского возрождения, ныне, из-за стыда за совершенные преступления ПИВТ, позиционирующей себя под видом НАТ, были предприняты весьма жалкие попытки проявить негативную реакцию по поводу официального визита Президента РТ в страны Евросоюза. Они безуспешно пытались привлечь к себе внимание прохожих, потому что их уже давно никто не воспринимает всерьез. Так как Таджикистан имеет безусловный авторитет, огромную поддержу здравомыслящего мирового сообщества, что доказано официальным визитом Главы государства в европейские страны и его положительными итогами. Подтверждено тем достойным приемом и почетом, с каким европейские Лидеры встречают Президента Таджикистана. Этот визит можно назвать довольно успешным, в частности показавшим заслуженное место РТ на мировой политической арене.



Анализ визита показывает, что Таджикистан привлекателен для Запада как надежный экономический партнер, страна, которая развивается по пути демократии, отстаивая свой суверенитет, безопасность и светский образ жизни. Имея практически полторы тысячи километров государственной границы с Афганистаном, Республика Таджикистан проявляет надежность и способность обеспечивать собственную безопасность, безопасность не только центрально-азиатского региона, но и Европы. И довольно убедительно РТ борется с терроризмом.



Юрий Макеев,

эксперт аналитического клуба "Европейское сообщество" Источник - ЦентрАзия

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