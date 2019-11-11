Быть или не быть туристическому Ташкенту, - Б.Алимджанов

19:45 12.11.2019

Быть или не быть туристическому Ташкенту



Узбекистан постепенно становится туристическим центром Центральной Азии. Туристов в основном привлекают Бухара, Хива и Самарканд. Несмотря на то, что Ташкент является столицей Узбекистана, в туристическом плане этот город остается несколько в стороне от туристических потоков и служит только "перевалочным" пунктом. Ташкент превратился в транспортный коридор, откуда едут в другие "исторические" города Узбекистана. Основной причиной игнорирования Ташкента туристами является отсутствие необходимой информации об "исторических" памятниках столицы и неразвитость музейного дела. Нужно понимать, что современный музей это не застывшие экспонаты. Это постоянно обновляющаяся система, которая требует инвестиций и человеческого капитала. Можно подключить к туристическому делу и местное население, чтобы оно смогло поддерживать историчность своих жилых зданий и быть живыми свидетелями старины.



Нельзя сказать, что имперские памятники полностью исключены из туристического оборота. Насколько мне известно, существует частный ознакомительный курс с "царским" Ташкентом, который организовывает известный краевед Борис Голендер. Несомненно, Б. Голендер прекрасный рассказчик и знаток Ташкента. Думается, элитарный характер этих экскурсий не способствует развитию туристического потенциала "имперского" Ташкента.



Нужно развивать туристический потенциал Ташкента и для массового туризма. В первую очередь, нужно "историзировать" ташкентские памятники старины, чтобы сохранить его для будущих поколений и потенциальных туристов. В первую очередь, в туристический и музейный "оборот" нужно вовлечь царские памятники и еще оставшиеся старые махалли города Ташкента. Прежде чем вводить в музейный оборот эти объекты нужно учесть тот факт, что для властных структур и для основного населения они не исторические, а вполне современные здания. Нужно изменить неисторический подход к этим зданиям и определить грань с прошлым, будущим и настоящим. Нужны новые подходы к музейному делу: не выселяя людей и не уничтожая современные функции исторических зданий найти точки соприкосновения и синтезировать модерн с историчностью. Это касается особенно жилых массивов - старых махалля города Ташкента. Эти махалля (кварталы) не вписаны в историческое полотно города, и, по решению властей они будут снесены до 2035 года. Такой подход к историческому традиционному Ташкенту сводит на нет все усилия сохранения наследия, и развития туризма в старой части города Ташкента.



Туристический потенциал страны зависит от степени вовлеченности памятников культуры в историческое поле. К сожалению, памятники имперского периода в Ташкенте теряют свою самобытность и историчность. Они не вовлечены в современные музейные практики. Они являются "современными" рабочими зданиями. С точки зрения музейного дела и развития туризма существует несколько основных проблем памятников царского периода: 1) в них располагаются образовательные учреждения (филиал Вестминстерского университета, Ташкентский юридический университет), банковские организации (Ипотека банк и др.), министерство (Внешэкономразвития) и жилые дома (Полкушка). Нужно упомянуть также католический костел и православные храмы. 2) Не все они доступны туристу и любителю истории. В Ташкенте памятники царского периода кроме дворца великого князя Константина Романова, который превращается в музей, в настоящее время идут строительно-ремонтные работы.



Нужно учитывать тот факт, что упомянутые мной "исторические" объекты находятся в самом сердце Ташкента - в сквере Амира Темура и его окрестностях. Для развития туристического потенциала этих объектов не нужно строить инфраструктуру. Только нужно описать их и создать историческую карту для туриста. Отдельный вопрос подготовка гидов по этим памятникам. Также нужно создать музеи в каждом объекте, чтобы посетитель смог представить и почувствовать эпоху и дух того времени.



В качестве примера возьмем исторический памятник конца XIX века - здание Ташкентского филиала Государственного банка Российской империи, который располагается между гостиницей "Узбекистан" и музеем Темуридов. Известно, что филиал Госбанка в Ташкенте начал свою деятельность в 1875 г. И считается первым европейским банком в Центральной Азии. Один из интересных фактов касающиеся деятельности этого то, что первым крупным вкладчиком был последний кокандский хан Худоерхан, который перед отъездом в Оренбург в 1875 г. оставил на хранение 140 тыс.руб. кокандской серебряной монетой . Услугами Ташкентского филиала Госбанка пользовались такие крупные купцы как Н.И. Иванов (был питейным королем Средней Азии), Карим Саид Азимов (депутат Госдумы Российской империи и крупный предприниматель) и Арифходжа (он построил и поныне существующий торговый пассаж в сквере Амира Темура).



Здание банка было построено известным архитектором В.С. Гейнцельманом в стиле неоклассицизма. В настоящее время в здании располагается Мирзо-Улугбекский филиал АКБ "Узпромстройбанка". 20 октября 2018 г. в Мирзо-Улугбекском филиале АКБ "Узпромстройбанк" открылась музейная экспозиция архитектурных и банковских элементов XIX века . Несмотря на действующую фотовыставку и частичную реставрацию здания турагентства и туристы мало знают об этом объекте. Несмотря на то, что уже написано несколько статей о деятельности Ташкентского филиала Госбанка отсутствуют стенды и интересная информация туристу и любителю истории.



Для развития туристической привлекательности Ташкента нужно создавать "связанные" истории. Например, здания банков царского периода сохранились в Ташкенте, Самарканде и Коканде. Можно составить единый маршрут по историческим памятникам банковского дела в Узбекистане. Потенциальные инвесторы будут понимать, что Узбекистан обладает успешной экономической историей, где в начале XX века процветала более 40 филиалов коммерческих банков российских и европейских финансовых институтов.



Бахтиер Алимджанов

международный независимый исследователь,

E-mail: felix_1985@mail.ru