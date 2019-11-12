Джокер (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 2, - Н.Нуртазина

15:14 13.11.2019

Джокер (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората"



Часть 2. Молчание Казаха



"После просмотра фильма стало понятно, что

господин Коэн никогда не был в Казахстане.

Да и сама лента снималась в бедной румынской деревне.

Роли казахов исполнили нищие цыгане.

А пьяных коренных жителей сыграли американские студенты".

Нурсултан Назарбаев,

Первый Президент Республики Казахстан



Если честно, нам совершенно не хочется далее говорить подробно и разбирать содержание комедии "Борат", здесь уместно простонародное выражение "не тронь гавно - вонять будет". И тем не менее, надев перчатки, маски, а то и вооружившись противогазом, мы наверняка будем вынуждены слегка покопаться в этом дерьме. Кстати, если предположить, что в ситуации с Боратом, т.е. на нашем месте оказались бы чеченцы во главе с Рамзаном Кадыровым, то однозначно, что Президент Чечни не стал бы церемониться и тем более называть Коэна "господином", а подобрал бы соответствующее его деянию расиста крепкое словцо. И Путин бы призвал "мочить в сортире".



А Украина, Грузия, Армения, да и многие государства с развитым чувством национального достоинства, тут же подали бы на создателей скандальной комедии в международный суд (ведь это было не просто комедия на вымышленную страну, а псевдодокументальный фильм, где звучат "гимн" Казахстана, звучит якобы казахская речь и т.д.).



Наш Президент руководствовался тогда другим, возможно, более тонким, восточным принципом "собака лает - караван идет" (а еще "на дураков не обижаются"), стремясь, не отвлекаясь ни на минуту на лай грязных бешеных собак, вести вперед свой государственный караван. Он, по-видимому, хотел, не тратя слов, доказать на деле, что Казахстан - вовсе не "страна Бората". Отсюда - усиление контрпропаганды, позитивная реклама страны, различные инициативы на международной арене, и наконец и прежде всего - дальнейшее строительство и украшение новой столицы.



И все же понятно, что "Борат" отнюдь не является просто дурачеством и безобидным собачьим лаем, раздавшимся со стороны Туманного Альбиона или еще откуда. На самом деле, конечно, сашакоэны - хуже псов, и в этой связи к создателям "Бората" весьма подходит еще одно крылатое народное выражение, горький афоризм: "Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак"…



"Борат" ввел казахов в оцепенение, в какой-то коллективный ступор - настолько все это было гадко и ошеломляющее одновременно, а еще несвоевременно, неожиданно в это время и в этот час: ведь страна, не так давно провозгласившая государственную независимость, притом большая и многоэтническая, была попросту углублена в свое самопознание и саморазвитие, слишком занята своими бурными проблемами политического, экономического развития, обустройства страны, создания своей модели межэтнического баланса, беспрецедентным коллективным изучением и восстановлением "белых пятен" своей подлинной истории, возрождением из руин своей национальной религии и т.д.



И знаете, как еще можно объяснить молчание и отсутствие банальной бурной негативной реакции на международной арене на "Бората" со стороны Казаха? Дело в том, что на самом деле произошло неожиданное столкновение двух психологий, двух совершенно противоположных ментальных моделей. Казах в своей глубине и сути - это благородный рыцарь и аристократ с древним кодексом чести, он традиционен и архаичен именно в этом ключе, как будто явлен из средневекового пространственно-временного континуума.



И когда Казах вдруг сталкивается лицом к лицу с чем-то совершенно низким, развратным, продажным, коварством и предательством высшей пробы (а это, как правило, считались во всех традиционных обществах чертами групповой или сословной ментальности торгашей, безродных плебеев, преступных элементов социального дна), то первой реакцией истинного аристократа всегда будет именно шок, ступор и молчание.



Эта закономерность есть и в индивидуальной психологии: первой реакцией честного, глубоко порядочного, совестливого, интеллигентного человека, когда он узнает про страшный обман, "удар в спину" или слышит в свой адрес поток грязной брани бывает именно … отсутствие реакции, вернее, внешней видимой, словесной реакции. Он не может сразу отпарировать, т.к. не может даже допустить в свое сознание или вообразить, что ТАКОЕ вообще возможно!



А еще в Казахе тогда сохранялись остатки наивной психологии совка (пусть и противоречивого принципа советского коммунистического воспитания "человек человеку - брат" и т.п.). С "Боратом" же он впервые серьезно столкнулся с жестокой и грязной реальностью глобального капитализма, приобрел горький опыт, когда народ, фигурально выражаясь, облили среди бела дня "американским" ведром помоев, и он ощутил все "прелести" отнюдь не возбраняемой при демократии наглого обмана и тотальной продажности, изощренных манипуляций с сознанием и т.д.



У всех народов, во всех мировых религиях, в изречениях всех мудрецов (от Конфуция, Аль-Фараби до Ганди и Льва Толстого) есть общий этический принцип: благородный человек из-за чувства брезгливости не должен опускаться до уровня низких, ничтожных людишек, глупцов и ментальных карликов, не вступать с ними в словесный спор, боясь уподобления. В кодексе чести казахского народа есть и такой афоризм, который уместен для характеристики ситуации с "Боратом": "Арлы арына караса - арсыз жендим дейд". Если попытаться перевести это изречение, то выходит примерно так: "Когда стыдливый полагается на свой стыд (понятие чести) и отступает/молчит, то бесстыжий это расценивает как свою победу".



(продолжение следует)



Автор: Назира Нуртазина