 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 17.11.2019
14:22  Существует ли в действительности Индия? - Иммануил Валлерстайн
14:20  Узбекские политические партии в преддверии выборов попиарились на межнациональной розни
14:14  Одичал от безнаказанности. Ташкентский хоким угрожает журналистам
14:13  Национальная идеология как предмет дискуссии о свободе, - Б.Алимджанов
13:17  Россия - колониальная империя? Степные рубежи, - новая книга амер-историка Майкла Ходарковского
09:35  Как Русь платила дань Орде. Видео-доклад историка В.Кучкина
07:38  Из тени в свет. Рентное общество современного капитализма (рецензия)

00:51  Свечка в тоннеле узб-экономики. Причины инфляции – в тотальной коррупции
00:45  Зачем Узбекистан за гроши поставляет электричество в Афган, - разъясняет вице-министр Ходжаев
00:10  Почему Украина стала страной-лузером
00:04  Казахская Традиция может стать духовным драйвером для цивилизации будущего. Ч. 1, - Н.Нуртазина
00:02  Удержит ли на сей раз Иванишвили власть в Грузии?
Суббота, 16.11.2019
22:15  Арестован СБУ глава "Укрэксимбанка" Гриценко
20:34  В Украине пойман живым матерый "эмир" джихадистов Шишани (ранее неоднократно "погибавший")
20:04  Обменяет ли все-таки Эрдоган С-400 на миллиарды Трампа, - Взгляд
18:56  "Кто есть кто" о династиях в дипломатической сфере Кыргызстана
18:08  Ирак и Ливан. Протесты под фальшивым флагом, - С.Кожемякин
12:41  Смачный микс: азиатский Октоберфест, морепродукты и цветение сакуры
12:36  Казахстан в этом году уже покинули на ПМЖ 34 тыс человек. Уезжают горожане
12:24  В поезде неожиданно умер перспективный рос-политик Никита Исаев (лидер "Новой России")
09:48  Зачем нужен импичмент в прямом эфире. В борьбе за отставку Трампа его противникам важен сам процесс, - "НГ"
09:43  Михаил Шатов - забытый Герой Советского Союза из Киргизии
09:14  Президенту Киргизии С.Жээнбекову исполнился 61 год
00:48  Компании Кыргызстана несколько месяцев не могут выпустить ценные бумаги. Из-за бардака в правительстве
00:04  Европа идет на обострение c Россией. Ашхабад и Брюссель разрабатывают "дорожную карту" энергетического сотрудничества
00:01  Сомали или Сингапур? Два пути для Кыргызстана, - А.Тусупбеков
Пятница, 15.11.2019
23:53  Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
20:27  Рубль в ближнем зарубежье: тенденции и сделки
18:44  Рубежи Кыргызстана и Таджикистана: из-за бездействия властей баткенцы будут охранять собственным ополчением - "Чек ара"
16:46  Foreign Policy: как Эрдоган опять перехитрил Трампа
16:42  Новая реальность, самоорганизация и управление будущим. Мир находится в точке бифуркации.
16:38  Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом
16:35  Самой красивой женщиной Азии признали певицу из Южной Кореи Лалису Манобан (видео)
16:34  Центральной Азии нужна не новая "Большая игра", а "Большой подъем", - Р.Алимов
16:31  Как шпион "Шмид" стал "убитым студентом" и спровоцировал Бархатную революцию 1989 года в Чехословакии (полит-технологии)
16:30  За год до выборов: кто помогает Рахмону укрепить власть в Таджикистане? - Регнум
16:28  Как Госдеп вербует оппозиционеров со всего бывшего СССР. Часть 5
16:25  Кто и зачем напал на погранпост в Таджикистане? - П.Муллоджанов
16:23  Эрдоган не прогнулся под Трампа и сохранит российские ракеты
16:22  Strategist: какие перспективы откроет перед человечеством "Космос 3.0"?
16:16  Пора вырвать природные богатства России из лап олигархов, - С.Удальцов
15:00  Из сейфа КырГКНБ пропала взятка $200 тысяч, конфискованная у начальника управления Генпрокуратуры Чалбаева
13:21  КРС против МРС. КазМВД ужесточит наказание скотокрадам
13:13  Дороги в никуда. Принята "Региональная транспортная стратегия ЦАРЭС"
13:03  Тотальная мирзе-демо-кратия. УзбЦИК зарегистрировал всех 750 кандидатов от "независимых" партий на выборы
12:34  Ислам и казахи: состоялось ли нравственное возрождение нации? - САМ
12:33  Сможет ли Казахстан вернуться из третьего мира в первый? - Чокан Лаумулин
11:17  Министра юстиции Гонконга Терезу Чэн хором отпинали демо-протестующие на улице Лондона
10:59  Школы Бишкека перегружены, но в некоторых сдаются помещения в аренду
10:23  Сотни туркмен стоят в очередях за визами в Узбекистан
09:08  Рос-десант захватил американскую военную базу и аэродром в сирийской Метрасе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Национальная идеология как предмет дискуссии о свободе, - Б.Алимджанов
14:13 17.11.2019

Национальная идеология как предмет дискуссии о свободе

Последние 30 лет среди думающей интеллигенции Узбекистана идет спор о сути "национальной" идеологии. Временами местные политики путают национальную идеологию с государственной. Эта терминологическая "путаница" мешает отрефлексировать, то есть открыть дискуссию о ней.

В своем маленьком эссе (если ее можно так назвать) я бы хотел поделиться своими размышлениями и догадками о "национальной" идеологии. В этом эссе вы не встретите ни одного имени и фамилии. Вы сами догадаетесь о ком пишу. Здесь есть только авторское "Я".

С самого начала отмечу, что существует два больших течения о сути и характере национальной идеологии: 1) примордиалисты (или условно "консерваторы"), которые утверждают, что национальная идеология имеет "вечные" параметры и 2) конструктивисты (или условно "либералы"), которые считают, что идеология "придумана" элитами, постоянно обновляется и зависит от "текущих" обстоятельств. Есть еще прослойка думающих людей, которые синтезируют эти подходы к идеологии и дают свои оригинальные версии. Оговорюсь сразу, что я принадлежу к последним. Давайте, рассмотрим эти "теории" поочередно.

Нужна ли нам идеология?

Прежде чем начать рассуждать о национальной идеологии и ее интерпретаторах, я решил немного рассказать о самой идеологии. Существует теория, что идеология имеет "вечный" характер, что она неразрывно связана с политической властью. Бытует противоположная теория, что развитие политических институтов положит конец идеологии как системы ценностей. Из этого следует вывод, что идеология не может сама по себе существовать и наоборот. Она "привязана" к политическому устройству государственной системы и наоборот не зависит от нее.

Вообще термин идеология возникла в 18 веке среди французских просветителей. В 19 веке идеология обрел научный статус через философию немецких мыслителей. Идеология стала важной в науке, когда марксизм стал претендовать на научный статус. "Борьба" идеологий породила необходимость "идентифицировать" в политическом плане каждого думающего человека. То есть возникли так называемые "левые", "правые", "центристы" и т.д. Эта ситуация до сих пор наблюдается в развитых западных странах. В 21 веке идеология обрела полунаучный статус и претендует занять место философии (например, известная полемика между двумя известными философами в Торонто).

В Центральной Азии ситуация была другая. В условиях колониальной ситуации и постоянно "догоняющей" модернизации идеология была "подражательной". Наши интеллектуалы (например, джадиды) постоянно подражали европейской политической культуре. В советское время наша элита и интеллигенция рядилась в коммунистов, а сейчас в "государственников". Модернизация и подражательность создала уродливые формы современной политической культуры.

Примордиалисты, или "консерваторы" о национальной идеологии

Для "консерваторов" важен тот факт, что национальная идеология имеет "вечные" параметры. Например, для них еще не потеряла свою важность идеи средневековых ученых, поэтов, философов и писателей. Они увлечены оправданием "вечной" и "неизменной" морали предков. Иногда они теряют чувство времени, считая, что настоящая мораль не теряет своей ценности. Может быть я слишком категоричен, когда даю оценку мировоззрению "консерваторов". Есть у них одна особенность: с ними спорить или дискутировать бесполезно. Они живут принципом: кто не с нами, тот против нас!

Конструктивисты, или "либералы" о национальной идеологии

Для "либералов" важно их существование. Они гордятся, что они либералы. Они немного свысока смотрят на консерваторов, хотя, не считают их соперниками и врагами. Либералы любят рассуждать о нации, идеологии. Но никогда о "национальной" идеологии. Для них идеология ненаучна, не современна, тягостна, мешает жить и думать. Национальная идеология нужна для элит, чтобы управлять народными "массами". Кратко: либералы, слишком духовно развитые, чтобы долго размышлять о "низменных" материях.

"Третья" сторона о национальной идеологии

"Третью" сторону довольно трудно определить, кто они есть на самом деле. Я делю их условно на "консервативных либералов" и "либеральных консерваторов". "Третья" сторона открыта к дискуссии, они любят говорить и читать.

Консервативные либералы постоянно стремятся создать "достойную" национальную идеологию. Для них национальная идеология не в прошлом, а в настоящем. Национальная идеология для них необходимая свобода действовать. Это стиль жизни и идентичность.

Либеральные консерваторы стремятся защитить настоящее от прошлого и будущего. Они слишком живут настоящим временем. Для них важен выбор. Выбор жить. Выбор действовать. Выбор самореализоваться. Выбор свобода мысли. Выбор становится гарантом национальной идеологии.

Что есть национальная идеология?

Национальная идеология многогранна. Она не зависит от воли политиков. она немного зависит от ученых. Она независима. Поясню свою мысль. Национальная идеология это необходимая (или негативная) свобода для и свобода от. Важно то, что мы выбираем: свобода от или свобода для. Пока что в настоящее время она является свобода от.

историк Бахтиер Алимджанов (Ташкент)

P.S. Я выбираю Свободу

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573989180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 октября 2019 года №195
- Дарига Назарбаева встретилась с Председателем Национального собрания Республики Армения
- Мажилис одобрил Соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов
- Нурлан Нигматулин и Спикер Парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество
- Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-Министра Катара Х. Аль-Кавари
- Рабочий график первого президента
- Комментарий Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК А. Смаилова относительно безналичных переводов населения
- Азат Перуашев о налоге на платежные карточки: Эти люди сами зарабатывают на хлеб
- Глава Нацбанка Казахстана ответил на вопрос о девальвации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  