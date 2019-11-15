Национальная идеология как предмет дискуссии о свободе, - Б.Алимджанов

14:13 17.11.2019

Национальная идеология как предмет дискуссии о свободе



Последние 30 лет среди думающей интеллигенции Узбекистана идет спор о сути "национальной" идеологии. Временами местные политики путают национальную идеологию с государственной. Эта терминологическая "путаница" мешает отрефлексировать, то есть открыть дискуссию о ней.



В своем маленьком эссе (если ее можно так назвать) я бы хотел поделиться своими размышлениями и догадками о "национальной" идеологии. В этом эссе вы не встретите ни одного имени и фамилии. Вы сами догадаетесь о ком пишу. Здесь есть только авторское "Я".



С самого начала отмечу, что существует два больших течения о сути и характере национальной идеологии: 1) примордиалисты (или условно "консерваторы"), которые утверждают, что национальная идеология имеет "вечные" параметры и 2) конструктивисты (или условно "либералы"), которые считают, что идеология "придумана" элитами, постоянно обновляется и зависит от "текущих" обстоятельств. Есть еще прослойка думающих людей, которые синтезируют эти подходы к идеологии и дают свои оригинальные версии. Оговорюсь сразу, что я принадлежу к последним. Давайте, рассмотрим эти "теории" поочередно.



Нужна ли нам идеология?



Прежде чем начать рассуждать о национальной идеологии и ее интерпретаторах, я решил немного рассказать о самой идеологии. Существует теория, что идеология имеет "вечный" характер, что она неразрывно связана с политической властью. Бытует противоположная теория, что развитие политических институтов положит конец идеологии как системы ценностей. Из этого следует вывод, что идеология не может сама по себе существовать и наоборот. Она "привязана" к политическому устройству государственной системы и наоборот не зависит от нее.



Вообще термин идеология возникла в 18 веке среди французских просветителей. В 19 веке идеология обрел научный статус через философию немецких мыслителей. Идеология стала важной в науке, когда марксизм стал претендовать на научный статус. "Борьба" идеологий породила необходимость "идентифицировать" в политическом плане каждого думающего человека. То есть возникли так называемые "левые", "правые", "центристы" и т.д. Эта ситуация до сих пор наблюдается в развитых западных странах. В 21 веке идеология обрела полунаучный статус и претендует занять место философии (например, известная полемика между двумя известными философами в Торонто).



В Центральной Азии ситуация была другая. В условиях колониальной ситуации и постоянно "догоняющей" модернизации идеология была "подражательной". Наши интеллектуалы (например, джадиды) постоянно подражали европейской политической культуре. В советское время наша элита и интеллигенция рядилась в коммунистов, а сейчас в "государственников". Модернизация и подражательность создала уродливые формы современной политической культуры.



Примордиалисты, или "консерваторы" о национальной идеологии



Для "консерваторов" важен тот факт, что национальная идеология имеет "вечные" параметры. Например, для них еще не потеряла свою важность идеи средневековых ученых, поэтов, философов и писателей. Они увлечены оправданием "вечной" и "неизменной" морали предков. Иногда они теряют чувство времени, считая, что настоящая мораль не теряет своей ценности. Может быть я слишком категоричен, когда даю оценку мировоззрению "консерваторов". Есть у них одна особенность: с ними спорить или дискутировать бесполезно. Они живут принципом: кто не с нами, тот против нас!



Конструктивисты, или "либералы" о национальной идеологии



Для "либералов" важно их существование. Они гордятся, что они либералы. Они немного свысока смотрят на консерваторов, хотя, не считают их соперниками и врагами. Либералы любят рассуждать о нации, идеологии. Но никогда о "национальной" идеологии. Для них идеология ненаучна, не современна, тягостна, мешает жить и думать. Национальная идеология нужна для элит, чтобы управлять народными "массами". Кратко: либералы, слишком духовно развитые, чтобы долго размышлять о "низменных" материях.



"Третья" сторона о национальной идеологии



"Третью" сторону довольно трудно определить, кто они есть на самом деле. Я делю их условно на "консервативных либералов" и "либеральных консерваторов". "Третья" сторона открыта к дискуссии, они любят говорить и читать.



Консервативные либералы постоянно стремятся создать "достойную" национальную идеологию. Для них национальная идеология не в прошлом, а в настоящем. Национальная идеология для них необходимая свобода действовать. Это стиль жизни и идентичность.



Либеральные консерваторы стремятся защитить настоящее от прошлого и будущего. Они слишком живут настоящим временем. Для них важен выбор. Выбор жить. Выбор действовать. Выбор самореализоваться. Выбор свобода мысли. Выбор становится гарантом национальной идеологии.



Что есть национальная идеология?



Национальная идеология многогранна. Она не зависит от воли политиков. она немного зависит от ученых. Она независима. Поясню свою мысль. Национальная идеология это необходимая (или негативная) свобода для и свобода от. Важно то, что мы выбираем: свобода от или свобода для. Пока что в настоящее время она является свобода от.



историк Бахтиер Алимджанов (Ташкент)



P.S. Я выбираю Свободу