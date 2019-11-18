Международное сообщество безоговорочно признало ПИВ террористической организацией, - Н.Абдуджалол

17:37 19.11.2019

Международное сообщество безоговорочно

признало ПИВ террористической организацией



Страны РАТС ШОС, АТЦ СНГ и ОДКБ признали Партию исламского возрождения террористической и экстремистской организацией (ТЭО ПИВ). Данные о членах ТЭО ПИВ, наряду с ИГИЛ, "Аль-Каидой", движением "Талибан" и др., занесены под номером 79 в единый Перечень террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан), вместе занимающих территорию в 4,4 млн. км2, населенную более 3,3 млрд. человек, что составляет около половины (от 7,6 млрд.) населения планеты (http://ecrats.org/ru/news/6910). Имена руководителей и активных членов ТЭО ПИВ внесены в единые списки разыскиваемых лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Так, в РАТС ШОС создан и систематически обновляется Единый розыскной реестр, в который включены более 6600 лиц указанной категории, в том числе члены ТЭО ПИВ. Ведется Перечень террористических и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территориях государств-членов ШОС. Всего в Перечне 115 организаций, в числе которых - ТЭО ПИВ. С учетом особой актуальности угрозы, которую представляют иностранные боевики-террористы, принимающие участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, разработана Таблица учета, куда внесены данные в отношении более 4500 лиц, среди которых - члены ТЭО ПИВ, воюющие за ИГИЛ.



В соответствии с Решением Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, ТЭО ПИВ также внесена в единый Реестр организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ. Реестр учитывается их компетентными органами при взаимодействии в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Кроме того, ТЭО ПИВ внесена в общий Банк данных АТЦ СНГ, имеющий широкий состав (Белоруссия, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и тесное взаимодействие с



партнерами - Контртеррористическим комитетом СБ ООН, Интерпол, РАТС ШОС, ОДКБ, Комитетом экспертов по борьбе с терроризмом Совета Европы (CODEXTER), Евразийской группой по противостоянию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также сотрудничество с международными организациями в странах ЕС, Израиле, Турции, Иране и Саудовской Аравии. То есть, географический список государств, на территории которых названная партия считается террористической, а ее члены - вне закона еще более расширился за счет Азербайджана, Молдовы, Туркмении и указанных стран дальнего зарубежья. Например, в США обсуждается вопрос о признании иранского КСИР, координирующего ТЭО ПИВ, "Хезбаллу", "ХАМАС", "Аль-Сабирин", "Бригаду мучеников Аль-Аксы" - террористической организацией.



Кроме того, в Каире на Международной научно-исследовательской конференции о деятельности террористических организаций Партия исламского возрождения и "Ихвон-уль-муслимин", прошедшей под названием "Египет и Таджикистан в борьбе против террористических организаций. Подробное изучение деятельности "Ихвон-уль-муслимин" и террористическо-экстремистской организации Партия исламского возрождения", было отмечено близкое сходство истории и идеологии названных террористических организаций, их взаимосвязь и единство в попытке дестабилизировать обстановку в Республике Таджикистан и Египте, а также доказана поддержка этих террористических организаций спецслужбами одной из исламских стран.



Сегодня ТЭО ПИВ при участии, финансировании и под непосредственным руководством зарубежных спецслужб продолжает преступную деятельность против РТ и ее граждан, а также иностранцев, находящихся здесь. В прошлом году правоохранительные органы республики предотвратили теракт в районе дислокации 201-ой РВБ в Душанбе, который планировали совершить 13 членов ТЭО ПИВ, прошедшие диверсионную подготовку у иностранных инструкторов. 29 июля 2018 г. членами ТЭО ПИВ совершен жесточайший теракт в отношении туристов из стран Евросоюза и США. Всего за годы гражданской войны в РТ вооруженными боевиками ПИВ были взяты в заложники и убиты более 150 иностранных граждан, в том числе работники



международных организаций, правозащитники, дипломаты, журналисты, представители других религий, наблюдатели ООН.



ТЭО ПИВ, спровоцировав пятилетнюю гражданскую войну в 90-е гг., принесла много горя таджикскому народу. Были убиты более 150 тысяч человек, 2 млн. граждан, оставшись без крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами, экономике республики нанесен материальный ущерб в размере $7-10 млрд.



После подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия члены ПИВ, по 30% квоте внедрившиеся в государственные и силовые структуры РТ, лоббировали свои интересы, не прекращая попыток захвата власти. В это же время активные члены ПИВ осуществляли террористические и диверсионные акции в Душанбе, Раште, Хороге, Дангаре.



В марте 2015 г. на состоявшемся в Душанбе тайном совещании с участием председателя ПИВ М.Кабири, членов Высшего политического совета партии, заместителя Министра обороны РТ Назарзода А.М. и реинтегрированных полевых командиров была достигнута договоренность о форсировании подготовки вооруженного захвата конституционной власти. На эти цели зарубежными спецслужбами переведена значительная денежная сумма. С целью осуществления преступных замыслов, по указанию и под непосредственным руководством председателя ПИВ М.Кабири, было создано более 20 вооруженных групп и передан $1 млн. 200 тыс. Назарзода А.М. для подготовки и проведения вооруженного мятежа с целью захвата власти. В целях пресечения преступной деятельности членов ПИВ проведена антитеррористическая операция, в ходе которой выявлено и изъято более 520 единиц огнестрельного оружия и 11000 боеприпасов, ликвидированы 38 террористов во главе с Назарзода А.М., задержан 161 член ПИВ и их сподвижники. В числе арестованных активистов ПИВ оказались несколько резидентов иностранных спецслужб.



29 сентября 2015 года Решением Верховного Суда Таджикистана ПИВ признана террористическо-экстремистской организацией (ТЭО ПИВ), деятельность которой запрещена на территории РТ.



С целью дестабилизации обстановки в РТ перед парламентскими и президентскими выборами 2020 года, более 40 членов ТЭО ПИВ прошли спецподготовку в Афганистане, где также дислоцировано боевое крыло ТЭО ПИВ "Джамаат Ансоруллох". Члены названной партии имеют намерения прорываться в РТ через афганско-



таджикскую границу под знаменами других международных террористических организаций, в т.ч. ИГИЛ.



Сегодня ТЭО ПИВ и ее зарубежные кураторы действуют в трех направлениях: максимально укрепляют позиции и материально-финансовую базу; ведут антиконституционную пропаганду в собственных и ангажированных СМИ; занимаются подготовкой боевиков, диверсантов и террористов.



После запрещения деятельности ТЭО ПИВ ее руководство и активные члены бежали в восточные и европейские страны, где усилиями иностранных спецслужб созданы и через теневые схемы финансируются ячейки этой организации. Территории стран их пребывания используются в качестве плацдарма для ведения антиконституционной деятельности, пропаганды и информационной войны против Республики Таджикистан. С 2016 по 2018 гг. на нужды руководства ТЭО ПИВ зарубежными спонсорами выделено свыше $3 млн. Данные средства использовались для организации работы информационных ресурсов, продвижения сайтов, финансового обеспечения агитаторов партии. Так, в целях агитационно-пропагандистской работы против правительства РТ, создана телевизионная студия "Садои мардум" (Голос народа), общее финансирование которой составило $1 млн. 200 тыс. А также сайты: "Паем.нет", "Востокньюс", "Озодандешон", "Кимиеи Саодат", "Ахбор.ком" и др., на которых печатаются материалы экстремистского содержания. Поэтому Верховный суд Таджикистана, на законных основаниях, вынес решение о закрытии на территории РТ около 40 интернет-сайтов экстремистской направленности, в том числе принадлежащих ТЭО ПИВ, отражающих и пропагандирующих ее идеологию: Nahzat.org, Vostoknews.org, Kimya Saadat, Isloh.net, Ozodandishon.org, Zindoniyon. com, Payom.net. и др. Заблокированы их страницы в соцсетях и каналы на видеопорталах.



Для прикрытия своей преступной деятельности руководство ТЭО ПИВ, в качестве "светской ширмы", создало Национальный альянс, деятельность которого также запрещена в РТ.



В СМИ опубликован ряд материалов и продемонстрировано несколько документальных фильмов, где непосредственные участники и свидетели преступлений ТЭО ПИВ рассказывают о содеянном, подтверждая вину ее членов ("Невидимые корни", "Теракт - 1996", "Садокати разолатпуш" (Мнимая верность), "Изменник Абу Усома Нораки - активный член ПИВТ", "Возвращение из ада" и др.).



Преступная деятельность ТЭО ПИВ доказательно освещена в выступление Директора Исполкома РАТС ШОС Гиесова Д.Ф. на XVIII Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов", прошедшем в октябре с.г. в г. Сочи. Говоря об эскалации террористических проявлений, возникновении перманентных вооруженных конфликтов в регионах планеты, руководитель авторитетной международной организации отметил, что в ряду других МТО, террористическо-экстремистская Партия исламского возрождения продолжает вербовку в свои ряды, что представляет собой серьезную угрозу национальной и региональной безопасности. Сегодня на территории ИРА, кроме "Талибан" и ИГИЛ действуют и другие международные террористические организации, ориентированные на страны Центральной Азии, в которых воюют члены ТЭО ПИВ. В их числе -"Джамаат Ансоруллох", ведущее боевые действия в северных провинциях Афганистана, отрабатывающее способы рекрутирования и маршруты для переброски сторонников на территории отдельных государств-членов ШОС.



В данном контексте, ТЭО ПИВ представляет особую угрозу для всеобщей безопасности, поскольку имеет тесные связи с международными террористическими организациями и ее целью является создание террористического плацдарма в Таджикистане для экспансии терроризма из Афганистана в страны региона и далее.



Безоговорочное признание международным сообществом Партии исламского возрождения террористическо-экстремистской организацией усилит консолидацию общих усилий в борьбе с терроризмом, в качестве одного из ключевых факторов обеспечения безопасности и стабильности в регионе и в мире в целом. Это будет способствовать созданию широкой антитеррористической сети, на основе неприемлемости двойных стандартов и деления террористов на "плохих" и "хороших". Станет шагом к укреплению мира, основанного на стабильности, неделимой безопасности и взаимном уважении.



Назар Муъмин Абдуджалол, директор Института философии, политологии и права Академии наук РТ им. А. Баховаддинова, кандидат философских наук