Чем закончится суд над экс-главой "Таджпромбанка" Джамшедом Зиеевым? - В.Касымбекова

15:38 20.11.2019 Чем закончится суд над банкиром?



Судебный процесс над экс-главой "Таджпромбанка" (ТПБ) Джамшедом Зиеевым третий месяц продолжается в суде района Сино г. Душанбе.



В 2015 году возглавляемый Зиеевым ТПБ прекратил выплату процентов по депозитам и возврат вкладов своим клиентам; но лишь спустя два года банк лишился лицензии Нацбанка. Экс-глава ТПБ был арестован в апреле 2018 г., а в июне т.г. началось судебное рассмотрение его дела.



Интересно, что по территориальному расположению суд должен был проходить в столичном районе Шохмансур, но его передали в суд р-на Сино. Многие связывали это с процессом по ТПБ, прошедшим в суде р-на Шохмансур в конце прошлого, 2018 года, когда по иску в защиту вкладчиков известного адвоката Солиджона Джураева ответчиками выступало руководство Минфина и Минюста. Однако, вопреки принятому ранее решению Конституционного суда РТ о первоочередном возврате денег вкладчикам, и являющегося обязательным для судов общей юрисдикции страны, судом р-на Шохмансур было принято неправомерное решение против интересов вкладчиков.



Однако в суде р. Сино пояснили, что такое решение было принято, исходя из места проведения следствия. "Некоторые эпизоды преступлений Зиеева Д. происходили вообще за пределами Душанбе, поэтому соблюдение района не имело значения", - сообщили в суде.



Судья р. Сино г. Душанбе Бахтиер Искандарзода сообщил, что Дж. Зиеев обвиняется в совершении преступлений, подпадающими под три статьи УК РТ. Среди них два - преступлениям в сфере экономики: 245 (присвоение или растрата), 295 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других организаций). Еще одно - в преступлении против порядка управления, ст. 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РТ.



Отметим, что все эти статьи предусматривают лишение или ограничение свободы на различные сроки (от 5 до 15 лет), конфискацию имущества (или без нее). Также, в связи с внесенными в 2010 г. поправками в УК, возможна замена наказания штрафами.



Судья Бахтиер Искандарзода сообщил: "Материалы дела, переданные Генпрокуратурой, составляют 17 томов, которые надо было изучить до начала процесса. Рассмотрение началось в июле. Потерпевшим признан "Таджпромбанк", ответчиками, кроме Зиеева, являются также бывшие сотрудники ТПБ: экс-замглава ТПБ Махмадулло Мирзоев, эксперт Турсунов Фируз и кассир Дильшод Бобоев.



В судебном заседании участвуют два прокурора и четыре адвоката. В качестве свидетеля потерпевшего (ТПБ) в суд вызывался специальный администратор Такдир Шарипов".



При этом Б.Искандарзода отметил, что тяжелое заболевание и последующая смерть ответчика Махмадулло Мирзоева, который последние полгода находился я в СИЗО, вызвала приостановку судебного рассмотрения.



"Согласно сопроводительным документам, ТПБ нанесен ущерб в размере 49 миллионов сомони; Дж. Зиеев частично признал свою вину", - сообщил Б.Искандарзода. - Там же имеются данные о восстановлении Дж. Зиеевым ущерба, нанесенного банку, в размере 103 млн. сомони".



Обворованные, но не потерпевшие?



Подчеркнем, что в ходе завершенного предварительного следствия дела экс-главы ТПБ Д.Зиеева, Генпрокуратурой РТ потерпевшим признан "Таджикпромбанк", но ни его вкладчики, в одночасье лишившиеся своих денег.



Судья Бахтиер Искандарзода подтвердил "АП", что вкладчики бывшего ТПБ не участвуют в судебных заседаниях.



"Ко мне обращались трое вкладчиков ТПБ с просьбой об участии при рассмотрении дела; однако из полученных материалов дела следует, что никто из них не был признан Генпрокуратурой потерпевшим. Поэтому, в соответствии с УПК РТ, они не имеют права участвовать в процессе, и я им отказал", - пояснил судья.



Между тем, как рассказывали "АП" вкладчики ТПБ, ни один из сотен людей, написавших заявления о присвоении их денег ТПБ в Генпрокуратуру, не был вызван, и соответственно, не был допрошен.



"Следователи Генпрокуратуры мотивировали это тем, что "вкладчики сдавали деньги в банк, а не лично Зиееву, поэтому, согласно закону, потерпевшим признается банк, а не вкладчики. Никто из нас не был признан следственными органами потерпевшим по уголовному делу", - рассказали они.



А обманутые вкладчики - простые граждане, потерпевшими не признаны, поэтому судебное рассмотрение дела происходит без их участия.



Однако адвокат С. Джураев, ранее - один из лучших следователей Генпрокуратуры РТ, затем работавший генпрокурором страны, а ныне адвокат, и одновременно обворованный вкладчик ТПБ, весьма критично относится к результатам проведенного следствия.



Он говорит: "Генпрокуратура ввела граждан в заблуждение. Когда мною и другими вкладчиками были представлены десятки неопровержимых документальных фактов о хищении средств вкладчиков лично Зиеевым, и существует большая доказательная база данных о приобретении, за счет вверенных ему средств вкладчиков, недвижимого имущества на сотни миллионов сомони, то тут о гражданско-правовых отношениях не может быть и речи.



Поэтому даже не юристу, а простому обывателю ясно, что все действия Зиеева и его сообщников нужно рассматривать в рамках Уголовного Кодекса, а не выставлять ТПБ в качестве козла отпущения. Прокурорам необходимо было задаться вопросом: "За счет каких средств Зиеев приобретал недвижимость на сотни миллионов, он и его родственники и сообщники стали неимоверно богатыми, а вкладчики обнищали? Не за счет ли вверенных Зиееву и бесследно пропавших средств вкладчиков?".



Далее Джураев пояснил: "Если бы Генпрокуратура признала бы обворованных вкладчиков потерпевшими, то она, по закону, обязана была бы по каждому эпизоду обманутых вкладчиков предъявить Зиееву не только обвинение, но и гражданский иск о взыскании похищенных денег с обвиняемого из его личных средств, а также его сообщников. Вот тогда суд был бы обязан, наряду с обвинением, рассмотреть и разрешить гражданский иск в уголовном деле. А далее - на огромное имущество Зиеева должен был последовать арест; дальнейший возврат вкладов осуществлялся бы за счет его личного имущества.



И поверьте, богатств Зиеева с лихвой бы хватило не только на возврат денег вкладчиков, но и выплату морального ущерба всем пострадавшим вкладчикам, в первую очередь, за смерть вкладчика Кодирова, нарушение планов, стрессы и вызванные ими болезни сотен людей".



Где имущество и деньги Зиеева?



Судья Б.Искандарзода сообщил о вызове в суд специального администратора ТПБ Такдира Шарифова и запросе от него дополнительных сведений о нынешнем экономическом состоянии банка.



Напомним, что председатель Нацбанка РТ Дж. Нурмухаммадзода в начале 2019 года публично заявил, что Зиеев вернул банку 100 млн. сомони в виде имущества. "Специальный администратор ТПБ продаст на аукционе возвращенное должником имущество и погасит задолженность перед вкладчиками", - пояснил он тогда. После этого заявления прошло более семи месяцев, а ситуация с возвратом денег не улучшилась.



Поясним, что спецадминистратор назначается Экономическим судом РТ по ходатайству Нацбанка и подотчетен ему; его задачей является ликвидация банка, включая продажу его имущества, взыскание долгов, возврат денег вкладчикам, уплату всех налогов. Процесс должен завершиться за два года.



Спецадминистратор Т. Шарифов был обязан за два года, то есть, с февраля 2017г. по февраль 2019 г, завершить процесс ликвидации ТПБ и вернуть деньги вкладчикам. Однако спецадминистратор стоящую перед ним задачу не исполнил.



За весь период своей работы он вернул деньги примерно половине обкраденных вкладчиков, которых в начале ликвидации их было около 600, а сейчас - около 300; сумма к возврату - около 50 млн. сомони.



От себя отметим, что большинство людей, вернувших свои вклады - владельцы небольших, в пределах $1 - $5 тыс. вкладов. Поэтому многие из них удовольствовались выплатами Фонда страхования сбережений физических лиц РТ, (наверное, единственной структуре, честно выполнившей свою задачу перед населением); а также небольшими выплатами ТПБ. Вкладчики же крупных ($20 - $100 тыс. и более) вкладов четыре года не смогли добиться возврата своих сбережений.



Это очень странная ситуация, когда ТПБ вроде располагает имуществом в более чем 100 млн., а вернуть людям 50 млн. сомони - не может. Возврат денег осуществляется мизерными суммами, и не регулярно.



Между тем, С. Джураев, в ходе прошлогоднего судебного процесса, обнародовал и документально доказал, что большая часть имущества ТПБ давно распродана, а деньги исчезли неизвестно куда. Также же он раскрыл суду, что якобы добровольно осуществленный Зиеевым возврат банку имущества - это бросовые объекты, стоимость которых завышена в десятки раз; никому из вкладчиков они не нужны, и продать их другим лицам тоже невозможно.



Каков прогноз?



Отметим, что Зиеев - единственный банкир, привлеченный к ответственности, хотя в 2016 году в Таджикистане "лопнули" одновременно четыре банка страны. История длится более трех лет, а воз и ныне там. Некоторые вкладчики опасаются, что суд учтет "возвращенное имущество", оправдает, и освободит Зияева прямо в зале суда. А ситуация останется прежней, и они будут по прежнему отстаивать очереди в ТПБ, чтобы получить $20 -$30 из своих денег.



Неутешительный прогноз еще год назад сделал С. Джураев: " Если ситуация с расследованием преступлений Зиеева кардинально не изменится, то вкладчики ТПБ никогда не вернут своих денег".



Тем не менее, более трехсот вкладчиков, тысячи их родных, утерявших возможность учиться, играть свадьбы, просто нормально жить, десятки организаций и общественность все же надеются на справедливое судебное рассмотрение и приговор, которые обеспечат им возврат своих денег



Валентина Касымбекова Источник - ЦентрАзия

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