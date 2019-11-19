Алма-Атинская старина. Провален мост Пугасов. Но был он славен..., - В.Проскурин

17:03 20.11.2019 Провален мост Пугасов. Но был он славен.

История и культура могли быть памятниками …

Краевед В.Н.Проскурин



Владимир Проскурин



Провален мост Пугасов. Но был он славен...



В городском лексиконе старожилов нет-нет да и вспыхнут в семейном очаге отжившие свой век понятия, живописные и памятные достопримечательности, - "роща Баума" и "сады Моисеева" , "гора Веригина" и "Приверненские привалки" , "Пугасов мост" . Отметим, в забавной топонимике, правобережье Алматинки в старину обозначены Нижним и Верхним садовыми участками ( ныне фруктово-ягодным понятием "компот" ), уютно расположенными от старой мельницы купца Иннокентия Кузнецова до "казенка", первого ботанического ожерелья города . Жилой район обозначен на старых картах Верного продольной "кузнецовской" дорогой и поперечными тропами Садовой и Яблочной ( с годами Кирова и Калинина) . Шумных улиц сбежавших транспортным обозом к Пугасову мосту желая во-время и по -надобосности попасть на городскую улицу. Но, с названием Сельская ( позднее -большевика Павла Виноградова) .



Путь на переправе , между прошлым и будущем, оказался на долгие годы в тумане наших предубеждений. Мост вызвал в сознании потомков ухабы, провалы, ямы, прочие дорожные недоразумения. Здесь в заречной слободе и ее окрестностях , о жизни и судьбе верненцев, были написаны трилогии писателей - классиков Дм. Снегина "В городе Верном" , Ю.Домбровского "Хранитель древностей", Д. А. Фурманова "Мятеж" . На берегу говорливой Алматинки , среди "привалков" садов и огородов , снимались документальные ленты замечательного оператора и режиссера Владимира Татенко "Город яблоневых зорь" и "Огни вечерней Алма-Аты", рождались поэтические строки Дихана Абилева положенные на мелодии Бориса Ерзаковича , создавались малые шедевры живописцев Евгения Сидоркина, Аубакира Исмаилова, Абылхана Кастеева, Николая Хлудова. Были в жизни обитателей столицы Семиречья успехи зодчества, градостроительной застройки, городского хозяйства.



Словом, было наше творчество, наше наследие, наше достояние…



Дело Пугасова лилось в теле



"Пугасовка" на берегу горной реки Алматинки - одноэтажная слобода ушедшего времени и судеб горожан , возникшая из глинобитных лачуг и добротных особняков, яблоневых садов и огородов , торгово- кустарных мастерских и водяных мельниц. Но, исчезнувшая на бунтарский слом и полное забвение. Здесь , сто лет тому назад, был проложен "пугасовский мост" , перекресток соединяющий левый городской берег с дачными предместьями, с правыми городскими улицами. Мост в 87 бревен опоры и настила , обшитый досками по 9 аршин каждая, " … был знаменито излучен, венец достопамятных сил купеческого благополучия, скрипуч и перильчат он был" - отметил поэт Слава Киктенко память о нашем славном городе .



Заметив прозаическими строками о купце 1-й гильдии Н. Я. Пугасове ( 1847 -1911) : " ...туркестанский капиталист в Семиречье, имел два винокуренных завода, два водочных, один кожевенный. В Верном владел большими недвижимостями, тремя лучшими в городе магазинами с разными товарами И кроме этого обзавелся16 магазинами в разных местах области. В отделении Русско-Китайского банка текущий его счет был безграничен ...". Собственно, Пугасовское дело было широко и разнообразно по ассортименту : мануфактура, бакалея, москатель, парфюмерия, скобяной товар ; чай, сахар, одежда,обувь, шляпы, дорожные вещи ; мебель,золотые и серебряные украшения ; рыбная торговля; предметы быта и техники ,посуда и хозяйственные принадлежности ; торговля канцелярскими и писчебумажными товарами.



После смерти верненского почетного гражданина , "столпа алкогольной культуры" , вдруг мимоходом вспомнили Никиту Пугасова . Но весьма не дружелюбно , как классового врага, с политической ненавистью , отсуствием благодарного слова к его наследству . Шла великая узурпация. Согласно декрету Совнаркома Туркестанской республики от 5 марта 1918 г. были национализированы пугасовские предприятия . Но они продолжали действовать на советскую экономику. С новой коммунистической энергией торгово-промышленый дом Пугасова был преобразован в соцтрест "Турквино", вновь заработал Алма-Атинский водочный завод № 1. Наследство славилось выпуском наливок и настоек "Черный Рижский Бальзам" , "Шартрез", "Кюоасо", "Доппель Кюммель", "Абрикотин" . Конечно, это было не купеческое золото, но душистые напитки предпринимателей . Пились крепко и со вкусом под пьющую и пьяную душу жителя .



Поминальное беспамятство под градусом и снедью



В 1913 году на выставке промышленно- кустарной выставки , в северо-восточной части городского парка ( ныне перекресток Гоголя и Зенкова ) , возвели образцовую школу педагога Прокудина . Со временем здание перенесли на Алматинку. Пусть малую, но значимую речку в хронике города . Здесь детвора нашего города училась и воспитывалась доброму и вечному ; здесь же , в советское время , молодежь читала книги библиотеки, названной именем баснописца Крылова.



Но , здание верненской школы вдруг было перестроено до неузнаваемости и к удовольствию обывателей стала многоэтажной забегаловкой "У Пугасова моста" . Местность стала популярной у рестораторов , гурманов , клиентов. Не спорю, каждому дозволено покуражиться, донельзя выпить да закусить за свое время и карьерное место. Да, были на "пугасовке" и другие примеры трезвого и разгульного образа жизни. Однако, на пригласительном билете нового ресторана , в сытном меню банкета, да на фирменных салфетках, псевдофизиономия верненского купца Пугасова , манипуляция и спекуляция вокруг его имени ; отсутствие такта и уважения к торговому делу фирмы предпринимателя и его коллег (собирательный образ дельца в позе а-ля мужика Иванова-Петрова-Сидорова ) : вольные упражнения посетителей в любви и в дружбе на Пугасовом мосту ( алматинская переправа на суходоле выглядит мостом- призраком из железобетона , с решеткой со страстными памятными замочками ). Таковая подмена , один из главных способов существования древнейших профессий . Имею в виду не просто добрую половину, а современную журналистику, политику, краеведение, блогерство …



Словом, вся подобная современная недосказанность вызывает недоумение, беспредел и анархию в памятникоохранном творчестве.



Шатко-валко держался мостик на плаву



Летом 1921 году в катастрофическом селевом потоке, случившееся в ночь с 8 на 9 июля , провалился и уплыл навсегда Пугасов мост. В прерванном безмятежном сне хижин дачных участков , со скрежетом и ужасом для сотен горожан , ставших на утро уже оборванными и голодными алма-атинцами . Опишем несоизмеримое стихийное бедствие в городе на 50 тысяч жителей. Поток высотой в 4-5 м нес валуны камней до 25 тонн, выплеснул грязь, деревья, жертвы вдоль окрестных рек с высоты 600 - 900 м н.у.м. на равнину Заилийского Алатау. Сель объемом в 3 млн. куб. м чудовищно накрыл город 200 метровой жестокой полосой. Прежде, поток раздвоился на разрушительные силы против железобетонной плотины "гавриловской мельницы" ( ныне площадь Абая) . "Черный дракон " сгубил Головной арык и по старым арыкам двинулся по диагонали на главные улицы, превратив их в глубокие овраги.



Вторая часть потока шла по руслу Алматинки , частично снесла постройки до шести тысяч семиреченских казаков Большой и Малой станиц. С ними, городские достопримечательности - Пугасов мост, Лутманова мельницы и пруды, Рафикова предприятия и Казенный сад. Восточный черный дракон да серо-буро-малиновые дикари звериной гурьбой напали ночью на добрососедский город.



Наводнение погубило старый Верный, благоустроенные десятки улиц, жилые дома , усугубило чрезвычайное положение экономики, хозяйства, повлияло на жизнь и судьбу горожан . В ту пору, город сменил свое название на Алма-Ату , потерял сотни горожан после социальных потрясений Революции и Гражданской войны . Всюду в один час стали царить разруха, нищета, голод. В докладе комиссара Г. И. Сафарова, председателя Комиссии по оказанию помощи Алма-Ате , написанного на имя вождя РКП (б) В.И. Ленина, указано: разрушено 125 домов в центре города ; пострадавших и пропавших без вести до тысячи человек; найдено в грязи трупов малых детей до 140 горожан . В городе разрушены 177 промпредприятий , табачная фабрика , 2 кожевенных завода, 18 мельниц - крупорушек. С ними 8 пасек, с 116 пчелиными ульями; бог весть в каком количестве пропали огороды и сады . Партийные доклады и сообщения были разные по статистике, по трагико-комическому содержанию. Ленин не понял значение слова "сель" и поручил членам ЦК разобраться в произошедшем.



Заметим также , в сафаровском отчете были стерты из памяти имена врагов-буржуев - купцов, военных, казаков , прочих уважаемых верненцев. Скажем, Пугасовская усадьба с садом, уже числится в списке жертв "бересневским" домом. Пугасовские пенаты, с предприятими и винзаводом на "компоте" , с легкой руки новой власти присвоил себе чрезвычайный комиссар Павел Береснев. Его первые советские декреты национализировали торгово-промышленное дело в Семиречье в "народное достояние" .



Известно, что в старые времена на месте городских трагедий ставили часовни . В советское время сель 1921 года, бедствия и жертвы "черного дракона" были забыты напрочь. Город ставший с иными названиями долго и одиноко исправлял природные катаклизмы и социально-общественную непогоду. Надо сохранить на вечную память громадный валун накрывший в грозный час беззащитный город, с подробной надписью о безымянных героях наводнения.



В лагерях и на воле керосинили от звонка и до звонка



Левон Мирзоян, первый секретарь Компартии республики, назвал новую столицу голодным, антисанитарным городом: " ...ужас, что из себя представляет Алма-Ата! Это паршивенькая деревенька - и, конечно, в несколько раз хуже любой северокавказской станицы... Помещений нет, народу жить негде, работники разбегаются. Света нет - приходится работать при керосиновых лампах".



Скажем пару фраз в пределах нашего рассказа о "слободе Пугасовка" о печальной судьбе Мирзояна и его семьи. В республике большевик-ленинец превзошел себя до культа личности . Его именем переименовано все и вся: высочайшая вершина Хан-Тенгри; город Мирзоян -ата , ныне Тараз; сельхозинститут в Алма-Ате . Даже процент населения кавказцев был перекошен в партийных, советских и хозяйственных чиновниках. Власть, кумоство , манна небесная проросли в сталинскую эпоху через карьеру первого секретаря ЦК республики.



Его жена Юлия Тевосян пребывала директором Совпартшколы , что располагалась в купеческом приватизированном особняке на "пугасовке". В ту пору соцгородок Алма-Ату существовал прежними обычаями и традициями. Жизнь 30-х годов в "компоте" , однако, напоминала неблагоустроенную деревеньку. Каждый шел к новой переправе, то ли босым "на 11-м номере" , то ли в "такси" - оголтелом ишаке по прозвищу "Машка". Гужевая дорога Садовая в яблочном предместье соединяла с будущей улицей Сергея Кирова, убиенного за политические амбциии в Питере.



Тем временем, Мирзоян тоже был отправлен верхушкой на небеса. Тевосян от внезапного расстрела мужа впала в сумасшествие и проводила время в психбольнице Кзыл- Орды. Сына и дочку после реабилитации родителей нашли в детприемнике причерноморья.



Хотя это иная всеобщая отечественная история. Но, увы, наша печальная трагическая страница повести.



Наш "Компот" стал с годами небоскре6



На "пугасовке" развернули в социалистические времена смешанную торговлю ( было емким предпринимательское слово "смешторг" !) . Здесь в местной лавке можно было купить не только смешаннное, но казалось и смешное , но в хозяйстве необходимое - керосин , известку , цемент, строительные материалы . О чем воздух , река и окрестности были пропитаны смешанным мазутным запахом совторговли. Даже, желанное и долгожданное жигулевское пиво, привезенное в бочках с пивзавода, отдавало керосином, питое с пеной в найденной случайно стеклотаре!



Однако, стали прихорашиваться с голами дачные "кузнецовские" участки, старые обжитые переулки и тропы по берегам своенравной горной реки. С новым названием жилой массив не "Пугасовка" , а скорее "Компот", строился заново, в виду нового желания благоустроиться. Возводился город широко по зеленым бегущим улицам, стремился высоко в голубое небо, через мистические этажи в небоскребное будущее Алматы.



Долина реки Алматинки представляла собой неказистое железобетонное прокрустово ложе для старожилов , с непритязательными фрагментами архитектуры разных лет Ныне жилой , грузо-пассажирский , торговый перекресток, между строгой площадью на проспекте Абая и "казенком". То бишь развлекательный парк или "культурно- просветительский комбинат" на улице Гоголя , с входной аркой и мостом в стиле "ампир -вампир" , с установкой для гуляющей толпы чугунного забора и строгой кассы, с возведением памятников в гипсе и в зелени. В чем и как угодно, то ли Сталину и Ленину на скамейке , то ли мечтательному Максиму Горькому в стоящей позе , иным прародителям нашего прошлого .Одиозным монументам в навязанной самостийно политике, в меняющем настроении и поступках общества , в круговерти попыток сохранения памятников наследия.



Иллюстрации :

Ресторан "У Пугасова моста" у новой железобетонной переправы

Пугасов мост. Въезд со стороны "компота" на ул. Сельскую ( ныне Карасай батыра) Источник - ЦентрАзия

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