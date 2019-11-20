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Как понять, что в современных казахских семьях родные братья и сестры носят разные фамилии? - Н.Нуртазина
15:11 21.11.2019

Как понять, что в современных казахских семьях
родные братья и сестры носят разные фамилии?

Недавно прочла в газете заметку про казахского вундеркинда Абзала Мырзаша: ему 14 лет, а уже учится на 3-курсе Казахско-Британского технического университета, на следующий год собирается поступить в магистратуру Массачусетского технологического университета. Семья юного гения собирается временно пожить в США, отец подростка - кандидат медицинских наук и т.д. В общем, все замечательно. Пусть сопутствует удача их жеребеночку (в казахской традиции детей ласково называют не "заиньками" и "кисоньками", а именно "ягненочком", "жеребеночком"). Но в этой связи нам пришлось вспомнить нашу пренеприятную ситуацию с "фамильным" хаосом. Ибо в случае с вундеркиндом мы также узнали, что сам он - А. Мырзаш, а папа… Д. Нысанов.

Ранее слышали, что у популярного ныне певца Димаша фамилия "Кудайберген" оказалась именем его дедушки, а его собственные родители носят фамилию Айтбаевых. Другой знаменитый юный певец из Казахстана -Ержан Максим. Его родители - Гульмира Алибек и Ербол Наумов… Как оказалось, фамилию мальчику дали в честь дедушки, при этом у деда в советском паспорте было ошибочно записано "Максим" вместо правильного Максум/Махсум (типичное мусульманское имя, распространенное на Востоке).

Нет, мы вовсе не хотим сказать, что подобный демократизм в вопросе выбора фамилии - это преступление или какой-то грех и позор, а "фамильная" ( шире - антропонимическая) проблема является архиважной проблемой страны в настоящий момент. И все же досадно (может, особенно историкам, людям сферы культуры), что многие процессы у нас в духовной сфере еще с 90-х годов были пущены на самотек.

И эхо культурной неразберихи, в данном случае стихийной народной самодеятельности мы видим на примере указанной "многофамильности". Да, бросив вызов колониальному прошлому, а именно советскому, очень многие казахи смекнули, что теперь можно устраивать беспредел везде, в том числе со своими именами и фамилиями. В итоге такая серьезная вещь, как фамилия в руках толпы была превращена в игрушку. Я знаю случай, когда в одной семье три дочери и младший сын носят разные фамилии (старшие носят еще советскую, происходящую от имени прадеда-мусульманина; других записали на имя деда-коммуниста, а потом и вовсе решили оригинально и "революционно" или, скажем, как велела тогда казахская мода 90-х годов, дать сыну в качестве фамилии имя папочки-бывшего комсомольца).

Уже выросло целое поколение граждан казахской национальности, молодых людей, у которых в графе "фамилия" в паспорте записаны современные (советизированные) имена их папаш или дедушек-коммунистов. В итоге эти новоиспеченные казахские фамилии (в основном без русских окончаний "ов/ев") звучат как… Кайрат, Болат, Марат, Серик, Берик, Ержан, Советхан, Эрик и пр. А вообще, что такое ФА-МИ-ЛИЯ? Стоит задуматься, в чем ее значение и функции в государстве и обществе, чему она служит, что это слово должно передавать и обозначать? И ведомо ли нашим "революционерам" в области антропонимики, почему русские, англичане, французы, китайцы, да и многие другие цивилизованные народы не позволяют так легкомысленно относиться к своим именам и фамилиям граждан?

Обязанные своему появлению европеизации и имперской политике царизма казахские фамилии, произошедшие первоначально от имени одного из прадедов - что само по себе в духе казахского культа предков достойно увековечения и почтительного отношения - по мере интеграции в российское и советское законодательство (например, в ходе проведения Переписи населения 1897 г. и др.) были окончательно зафиксированы в паспортах и других документах, удостоверяющих личность (в массовой форме паспорта СССР казахи получили примерно в 40-е годы ХХ в.).

Важно понять, что казахские фамилии содержат пусть и своеобразную, лаконичную, но важную культурно-историческую информацию на микросоциальном уровне. Они служили и до сих пор служат важнейшим индикатором для личной и групповой, этнической идентичности. Фамилии казахов важны и незаменимы для определения родственных, клановых связей и взаимоотношений родов и племен (тэйпов), также для изучения характера национальной культуры, духовных и эстетических идеалов предков.

Старинные, классические казахские фамилии, как правило, передают самобытность и колорит нашей традиционной культуры и ментальности, зачастую озвучивая канонические имена, взятые из общей цивилизационной истории мусульманской семьи народов. Дело в том, что имена казахов 19-нач. 20 вв., от которых произошло большинство поздних казахских фамилий - не что иное, как духовная традиция подражания и почитания великих антропонимов древних пророков, региональных тюркских святых ("аулие"), прославленных национальных героев.

Большинство классических казахских фамилий отражают традиционный именослов, в котором всегда преобладал мусульманский комплекс. Так, самыми распространенными казахскими фамилиями в Казахстане еще с советского времени и до сих пор (!) определяется следующая первая десятка: Ахметов, Омаров, Оспанов, Алиев, Сулейменов, Искаков, Абдрахманов, Ибрагимов, Калиев и Садыков. Все эти фамилии, как признал бы любой эксперт и даже простой обыватель, озвучивают персонажей исламской истории. Были у нас и чисто тюркские антропонимы (соответственно - фамилии), как Едыге, Алпамыс, Алтай, Алтынбай, Темирбек и др. А вообще, до революции 1917 года самым распространенным именем в Казахской степи было имя Ахмет (это как Иван у русских). Ахмет - второе имя пророка Мухаммеда, имя Ходжи Ахмеда Йассави….

Здоровый консерватизм в области антропонимии и фамилий, в частности, говорит о мудрости народа, почитании истории и свидетельствует о культурной преемственности, о непрерывной истории родов и династий. Взять такой пример. В истории Казахстана известна фамилия, династия Валихановых. Известный казахстанский скульптор Шота-Аман Валиханов гордо называет себя потомком брата великого ученого Чокана (Мухамед-Ханафия) Валиханова из 19-ого века, а в лице его внуков с той же фамилией мы видим, как до сих пор продолжается и живет эта великая ханская династия чингизидов. Хотя отец Ш.-Амана Валиханова в трудные времена был вынужден жить с фамилией Макин, как раз она происходит от имени брата великого ученого - Макыжана.

Безусловно, в такой деликатной сфере, во многом личной и семейной, нельзя устанавливать государственный контроль, вводить новую канонизацию. При выборе имени новорожденному или новой фамилии учитываются индивидуальные обстоятельства, возможно, мотивированное желание родителей или самого гражданина изменить фамилию - нередко из-за неблагозвучия и эстетического аспекта. Например, нельзя запретить выбрать более благозвучную фамилию (даже в советское время это практиковалось; ведь среди русских тоже распространены странные фамилии, как Свиньин, Неумывакин, Зверь и т.п.).

Здесь следует учитывать, что с именословом последние 70 лет у нас дела обстояли плохо: в ходе советизации в далеких аулах распространились даже такие имена, как "Коммунар", "Социал", а еще раньше, в 19-нач.20 вв. предки могли назвать сына Кошкарбай (кошкар - баран) или дочь Макта (макта - хлопок) и пр. В эпоху "развитого социализма" в Казахстане все были Гулями, Кларами, Розами, Маратами, Канатами и Кайратами. Главной "Розой" страны была народная артистка СССР, певица Роза Багланова (чье настоящее имя, которое мулла прочитал ей в ухо при рождении было Хур-Биби).

Разумное обновление, реформы в антропонимике были, конечно, нужны. И если не государство, то хотя бы интеллигенция должна была негласно руководить этим процессом. Взять хотя бы случаи ошибочного правописания имен и фамилий еще с царского времени, от которых страдали люди. А еще сотни тысяч казахов в пик атеизма были вынуждены скрывать свои мусульманские имена (или имена отцов), и просить записать их в другой, приемлемой форме. Так возникли такие бессмысленные имена (а от них и фамилии или отчества), как Абиш (от "Абдрахман" или "Абдрахим" и пр.), Абдраш или Абен (от различных исламских имен типа Абубакир, Абдусамат, Абилкасым и пр.), Макен (от "Махмуд","Мухамед" и др.), Сакен (от "Сайфулла", "Садуакас" и др.), Бекен (Бекмухамед) и пр.

В Турции после Кемалистской революции в числе важных реформ в области культуры и идеологии проводилась и разумная политика обновления в сфере антропонимии. Особенно нужно было всех "обеспечить" фамилиями. При этом творческая интеллигенция трудилась не покладая рук. Были разработаны специальные рекомендации и проводилась широкая разъяснительная, просветительская работа. В целом, Турция благополучно вышла из этой серии реформ. Например, относительно их современных имен и фамилий мы можем сказать, что особого перекоса у них не произошло ни в сторону европеизации, ни "тюркизации" и "шаманизации", ни чего-то еще другого. По-прежнему абсолютно преобладают мусульманские, суфийские антропонимы, хотя были возрождены и стали вновь популярными некоторые древнетюркские, огузские имена и титулы из эпосов и т.д.

И все же в ряде государств существуют серьезные юридические ограничения в области имянаречения новорожденного и выбора фамилий при записи актов гражданского состояния. Для разъяснения и претворения политики государства выпускаются и распространяются многотомные словари национальных антропонимов, которые не позволяют гражданам заниматься у себя на кухне антропонимической "наукой" и "революцией".

Назира Нуртазина

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574338260
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