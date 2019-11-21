Япония. Российская фигуристка А.Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 баллов!

12:49 22.11.2019

Саппоро, Япония. Выступаю на заключительном этапе отборочной серии "Гран-при" по фигурному катанию 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд для коротких программ - 85.04 балла. Программа - изумительно музыкальна, исполнение - превосходное. И это при том, что девушкам из группы тренера Э.Тутберидзе по действующим правилам запрещено прыгать четверные прыжки. Косторная прыгать таковые может, но даже ограниченная в возможностях, установила рекорд.



Ставшая второй японка Рика Кихира в своем прокате также не допустила серьезных ошибок и показала максимальную сложность, но дрогнувшие ноги и неуверенные выезды дали ей в сумме - 79.89. Третьей с большим отставанием стала американка Карен Чен - 67 балла. Четвертая - россиянка Олимпийская чемпионка Алина Загитова, допустившая обидный сбой в каскаде - скрутила только одинарный второй тулуп.



Предыдущий рекорд - 83,97 баллов, принадлежал все той же Кихира и был установлен в апреле сего года.



Валерия Андреева