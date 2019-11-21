 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"…Поддерживать всячески престиж и достоинство бухарского эмира", или основы политики российской империи на востоке, - Б.Алимджанов
16:02 22.11.2019

"…ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЯЧЕСКИ ПРЕСТИЖ И ДОСТОИНСТВО БУХАРСКОГО ЭМИРА", ИЛИ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ВОСТОКЕ.

Политика Российской империи на "окраине" была достаточно гибкой и многогранной, т.е. она учитывала существующие "политические" традиции Бухарского эмирата и пыталась довольно успешно использовать "восточные" властные структуры для укрепления своей власти на Востоке. После поражения в 1868 г. от царских войск, Бухара превратилась в вассала Российской империи, но метрополия не спешила разрушать действующие "политическую" систему в Бухарском эмирате, учитывая настроения местной элиты, и основным тезисом правительства империи стал принцип невмешательства во внутреннюю жизнь Бухары, но жестко корректировала внешнюю политику эмирата. В 1885 г. в Бухаре был учрежден институт Российского императорского политического агента, который формально был послом, а фактически контролировал все действия бухарского "правительства".

Основной "политической" фигурой в Бухаре, конечно, был эмир, который активно пытался стать "своим" во властвующей иерархии Российской империи. С 1880-х гг. бухарский эмир Абдулахад (1885-1910 гг.), и его сын Алимхан (1910-1920 гг.) посещали Петербург, и были ласково приняты двором и императором, а наследник престола Алимхан остался учиться в кадетском корпусе в столице Российской империи.

В 1896 г. произошло знаменательное событие - бухарский эмир Абдулахад по приказу императора Николая II получил титул Его Высочества (до этого бухарский эмир величался Его Высокостепенство), а хивинский хан получил титул Сиятельства, таким образом, бухарский эмир получил титул выше, чем хивинский хан, что позволило метрополии играть на чувствах правителей вассальных ханств. Небезынтересно, что указ императора Николая II о пожаловании бухарскому эмиру титула был оглашен в Москве, что символизировал "восточный" характер источника власти Российского самодержца, и легитимизировал Николая II, как сюзерена над бухарским эмиром, делая упор на то, что московские цари являются преемниками ханов Золотой Орды, что, в свою очередь, бухарский эмир, по политической традиции, как представитель мангытской династии обязан был подчиниться преемнику (чингизиду) Золотой Орды, т.е. Российскому императору. Таким образом, самодержец Российский укреплял свои политические права на вассальные ханства, но предъявлял свои претензии и на другие соседние восточные страны (например, Северный Китай, Корея). Именно в конце XIX века Российская империя активизировалась на Дальнем Востоке, а жесты Николая II создавали идеологическую основу власти.

В 1909 г. на совещаниях в Ташкенте и Санкт-Петербурге был поднят вопрос о ликвидации Бухарского эмирата и присоединении его к Российской империи. На ликвидации Бухары, настаивал Туркестанский генерал-губернатор А.В. Самсонов (опираясь на известное сочинение Д. Логофета о Бухаре "Страна бесправия" ), он утверждал, что подрывается авторитет "русской власти" в Средней Азии, которая поддерживала эмира и его сановников и "произвол" творимый бухарскими властями . Совещание в Петербурге не поддержало А.В. Самсонова, считая произведения Д.Н. Логофета "весьма поверхностным и приводимые им данные почти ничем совсем не подкреплены фактами и доказательствами" . Совещание в Петербурге отрицало любую реформу в Бухаре, так как она навредила бы престижу и достоинству эмира, что приведет ханство в "хаотическое состояние, ибо эмир, как мусульманский правитель, вынужден строго придерживаться во всех своих действиях мусульманских законов, и что самые благие начинания, но почему либо не согласные с духом шариата, ему ни в каком случае навязываемы быть не могут" . Таким образом, Совещание в метрополии решило сохранить статус кво бухарского эмира, что, по их мнению, было залогом политического спокойствия на восточных окраинах империи и гарантировала политическую преданность бухарского эмира дому Романовых. Немаловажную роль при этом сыграли, конечно, вовлечение бухарского эмира в политическую иерархию Российской империи, и в свою очередь, самодержец Российский защищал достоинство и престиж бухарского повелителя, что было естественным явлением в имперской политической практике.

Алимджанов Бахтиер Абдихакимович,
кандидат исторических наук,
независимый исследователь, Ташкент, Узбекистан
E-mail: felix_1985@mail.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574427720
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