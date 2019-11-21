 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Узбекистан. Сумерки, - Б.Мусаев
14:20 23.11.2019

Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. Сумерки.

" Боже мой, что такое мир сей?" (Альфред де Виньи)

Тем, кто читает представленный текст. Это не выступление очередного идеолога из Узбекистана, по обыкновению, ведущего пространный разговор о том, как стали де заметны динамичные продвижки ..., прогресс в основных сферах жизнедеятельности, а мимолетности импрессии одного из миллионов узбекистанцев, вернее будет сказать, попытка простодушного озвучить фрагменты таковых своих мимолетностей следующими словами .

Я жив и будто становлюсь взрослее . Это факт, да и пора бы, ведь 75 лет минуло, как живу, дышу и даже научился посильно размышлять .

Конечно, не о том речь, состоялся ли я в качестве мыслителя или нет, а о том лишь, что в своем бытие каждой клеточкой тела ощущаю наш мир, каковым он предстает в моих глазах

И потому, не мудрствуя, должно мне перестать суетиться.. Во всяком случае, я нахожу теперь, что и если не успокоиться на понимании, то не стоит отчаянно переживать за абсурд нашего бытия, задаваясь вопросом, что такое мир сей ..., а уметь (или быть способным ) воспринимать радости в "мелочах" жизни.. И я нормально радуюсь.

От сердца., эта радость моя и ... грусть тоже, когда, например, встречаю в Сети снимки дочери, вижу как она улыбается, слушая же ее песни, чувствую натурально на уровне физики , как волнение дочери передается мне ...

И почти счастлив по настоящему, когда навещает ее старший сын. Я крепко обнимаю его

Порой думаю: за что мне все такое и почему хранила судьба, читай, Бог, если беды, постигшие в эти времена многих моих соотечественников, миновали меня, моих родных и близких и не пришлось расплачиваться....?

Я живу и становлюсь будто взрослее. Тем не менее, не знаю я ответов на многие вопросы, несмотря на то, что могу сказать без ложной скромности: немало понял и понимаю в природе вещей, установившихся порядков, почему, в конце концов, возвращаются сумерки Об этом можно было бы начать долгий и откровенный разговор, связав обыденное с политикой, но лучше (и достаточно будет ) завершить его цитатой классика.

"Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает во времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом..."

........

Бахадыр Ф. Мусаев . 22 11 2019 Ташкент Станция Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574508000
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