Иуда тоже раскаивался (о преступлении историка О.Соколова)

01:55 24.11.2019 Иуда тоже раскаивался, плакал и даже покончил с собой.

Но это ничего не меняет.

(о преступлении историка О. Соколова)



"Согрешил я, предав кровь невинную".

Они же сказали ему: "Что нам до того?" (Мф. 27:4)

И бросив серебреники в Храме, Иуда пошел и удавился (27:5).



В эти дни всех нас глубоко потрясла новость о жестоком убийстве преподавателя СпбГУ, известного историка О. Соколова своей ученицы-аспирантки. Как будто злобный апокалиптический дух Джокера начал свое победное шествие по земле, ловко вселяясь в души смертных… Нас, историков, потрясает еще то, что данный акт маньяка и убийцы совершил ученый-историк, известный своими военно-историческими реконструкциями эпохи Наполеона, который сам пытался при этом изображать из себя императора, и воспитывал молодежь, работая доцентом на историческом факультете СпбГУ.



Ленинград, Питер…. Для меня Петербург всегда ассоциируется с великой империей, аристократизмом, настоящей культурой и искусством, Эрмитажем, великими учеными и востоковедами, рождением некогда Государственной Думы, первых ростков российской демократии и парламентаризма, более гуманной политикой царей по отношению к "инородцам".



Тогда как Москва имеет в моем сознании историка негативный образ (ну что тут поделаешь!), ассоциируемый со сталинской диктатурой. "Красный" город-кровопийца, куда всегда заманивали наших национальных лидеров и расстреливали "штабелями", где в проклятой Бутырке томились и ждали смертного приговора Алихан Букейханов и многие великие казахи. Безбожная столица тоталитарного фашистского государства; жестокий "Рим", откуда к нам, в "Назарет", т.е. Казахскую Степь отправлялись депеши об убийственных заданиях "кампании мясозаготовок" и "колхозах", отдавались циничные приказы параноиков, несущие массовую смерть и геноцид…



Не зря я, наверное, еще подростком, в 1980 году, поехала по линии школьных экскурсий именно в Ленинград, т.е. моя детская душа бессознательно возжелала раньше коммунистической Москвы увидеть именно древний аристократический Питер. И вот помню: Нева, экскурсия на теплоходе (конечно, был и пресловутый крейсер Аврора), Петергоф, Эрмитаж, посещение театров (не помню, какой-то балет…). Удивили знаменитые белые ночи, хотя не понравилось, что часто моросит дождь и мало солнца. Но зато были повсюду приветливые лица, очень интеллигентные люди, какие-то добрые улыбчивые женщины, которые узнав, откуда мы, кивали головой: "О, да, солнечный Казахстан!". Меня впечатлила старинная мусульманская мечеть Санкт-Петербурга (которую мы смогли тогда осмотреть только снаружи), позже я узнала из исторических источников, что в деле ее строительства и открытия активно участвовали и казахи: султаны, наши известные интеллектуалы, как Шер-Али Лапин и др. Также впервые мы, советские школьники из Казахстана, увидели в этом городе много иностранцев, говорящих на разных языках… И хотя уже во взрослой жизни были другие, более серьезные поездки с научной целью, но особый, притягательный образ Питера из детства остался в моей душе навсегда.



И вот тебе на! В благопристойном городе коренной петербуржец, ученый (!) бросает в Неву части трупа своей возлюбленной, юной аспирантки из Кубани; до этого он, как мясник, хладнокровно разделал труп на части с помощью приобретенной в хозяйственном магазине пилы, а еще прятал остатки мертвой любовницы некоторое время в спальне. В общем, в кошмарном сне такое не приснится! Доцент О. Соколов при этом…. респектабельный и талантливый ученый и лектор (хотя про такое соединение говорят: "гений - от дьявола").



Красноречивый старик, ловелас, умеющий красиво ухаживать и еще пудрить мозги рассказами об истории Франции (и что самое главное, занимающийся визуализацией, эффектной реконструкцией этой эпохи), сумел психологически подчинить и заманить в свои паучьи сети юную и доверчивую девушку, которая годится ему во внучки. А потом по пьянке на почве ревности убил ее и попытался избавиться от трупа, но был пойман с поличным. Конечно, вся эта шокирующая история уже давно рассказана и пересказана, убийца предстал перед судом. Но что в этой связи хотелось бы сказать нам?



Прежде всего, учитывая, что девушку в социальных сетях осуждали за то, что она якобы из корыстных целей связала себя с О. Соколовым, со своей суфийско-психологической "колокольни" я хотела бы прокомментировать, точнее, охарактеризовать этот приведший к трагическому концу союз юной девушки и старика-психопата в образе "Красавица и Чудовище". Но в данном конкретном случае у Чудовища нет никакой надежды на перерождение или возвращение к некоему нормальному прообразу, т.к. в случае с доцентом-убийцей можно видеть и понять, что чудовищность и демонизм - это его изначальная суть, а не приобретенная черта.



Никакого наполеоновского духа в Соколове не было, а только жалкая имитация, эпигонство. Можно (и очень вредно) обманывать мишурой, фразеологией, эффектными костюмами и декорациями, бряцать оружием, но вместо львиного духа Наполеона (нет разницы: Кутузова, Чингис хана, других героев древности) в душе О. Соколова всегда обитал крысиный "дух" подлеца и эгоиста. В СМИ приведены свидетельства людей о том, что этот "реконструктор" истории когда-то бросил в беде человека, сбежав как подлый трус на шлюпке из бутафорского корабля; также факт избиения им другой молодой девушки несколько лет назад.



Самое главное, возмущает такая омерзительная вещь: доцент говорит, что он якобы собирался потом покончить с собой в мундире императора перед народом (?!). Нет никакой логики: зачем же тогда в темной ночи пытаться замести следы? У этого чудовища не хватает даже самой элементарной совести, чтобы хотя бы, признав содеянное, достойно, по-мужски молчать, а не выть по-бабьи и не сочинять все более и более фантастические версии. На харакири и другой мужественный поступок он никак не способен, это ясно!



А что Анастасия, убитая девушка? Это действительно Бедная Настя, и она по всему - как будто из 19-ого века, "тургеневская девушка", которая стала жертвой во всех отношениях - изначально, когда как глупая муха-цокотуха попавшая в сети Паука-Злодея, и в самом конце - приняв страшную смерть из его рук.



Конечно, Пресвятой Аллах лучше знает, и никого нельзя излишне расхваливать, как советует в хадисах наш благородный Пророк (мир ему!). И все же Анастасия по всей вероятности была очень наивной девушкой, скромной провинциалкой, "круглой отличницей" (нам, педагогом, знаком такой, хотя и редкий сейчас тип студенток), видящей жизнь сквозь розовые очки, которую пленил царственный Питер, да еще началось настоящее увлечение историей. В итоге девушка оказалась очарованной и одурманенной своим учителем-"Наполеоном" и несмотря на разницу в возрасте влюбилась, и обожала его в первые годы.



Можно видеть тут некоторые слабые черты девушки, как недоработки в ее воспитании со стороны родителей и общества. Прежде всего, корень всех ошибок - это слабая укорененность в христианских ценностях, недостаток разумного воцерковления (иначе в ее душе возникло бы осуждение такой незаконной в глазах Бога любовной связи).



Также Анастасия была склонна к излишней романтизации происходящего (у нее не было ранее парней, этот психопат стал первым и последним мужчиной в ее жизни); увлечение исторической реконструкцией стало причиной утраты связи с реальностью в ходе "отождествления" с Жозефиной и пр. В то же время в отзывах друзей, в содержании обнародованной ее переписки с подругой мы могли почувствовать адекватность и порядочность девушки, признаки взрослеющей и уже испытывающей угрызения совести души. Как свидетельствовал ее родной брат, Настя уже собиралась уходить от Соколова, который все больше показывал свою деспотичную натуру, даже мог ударить ее.



Итак, никакие раскаяния, крокодиловы и настоящие слезы не спасут историка-растлителя Соколова от правосудия, прежде всего от Божьего Правосудия. Иуда тоже раскаивался за предательство Христа. И даже в отличие от Соколова успел покончить с собой, но суть его греха и преступления от этого не изменились. Горе-реконструктор истории должен понести самое суровое наказание за содеянное им страшное преступление против невинного человека! А бедной Анастасии - Царствие небесное и земля пухом. Быть может, таким путем она искупила свою вину за неосторожную связь с Чудовищем.



И еще. Историческая реконструкция - это, конечно, интересно и нужно. Но любое вхождение в роль (в том числе во время спектакля, кино), особенно вживание в отрицательных героев, требует предварительной духовной подготовки, если хотите, религиозной грамотности, знания и соблюдения определенных этико-психологических правил в сложном искусстве воплощения. Не случайно, многие великие артисты прошлого, как признавались потом их близкие и ученики, после исполнения роли отрицательных персонажей, разумно опасаясь ментальных последствий, проводили над собой какие-то обряды очищения, читали молитвы, посещали церковь.



Однако в случае с Соколовым мы видим, что это типичный образец современного светского человека, далекого от христианства и другой любой этической религии, который к тому же злоупотребляет алкоголем. В Исламе запрещение алкоголя объясняется тем, что именно этот грех неизменно будет плодить множество других, связанных с состоянием опьянения прегрешений и самых страшных безбожных поступков.



Кстати, после этого случая мне подумалось: хорошо, что у нас в Казахстане пока не развита "живая история", всякие военно-исторические реконструкции. Наши недотепы и оторванные от мусульманской этики и психологии "реконструкторы", переодевшись в Чингис-хана и Аттилу, разных язычников, устроили бы в стране убийства с расчлененкой похуже соколовской; не приведи Господь.



Назира Нуртазина,

профессор КазНУ им. аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

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