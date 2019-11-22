 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алма-Атинская старина. Спелых яблок осень вкус и запах носит..., - В.ПроскуринАлма-Атинская старина. Спелых яблок осень вкус и запах носит..., - В.Проскурин
14:55 25.11.2019

Алма-Атинская старина. Спелых яблок осень вкус и запах носит ...

В.Н. Проскурин

Владимир Проскурин

Спелых яблок осень вкус и запах носит…

... Однажды, я прилетел в Алма-Ату и побывал в гостях семьи Брусиловской, известной мастерицы пера и творчества, праправнучки местных садоводов . За праздничным столом мы откупорили бутылку с яблоневым вином. Уютная комната наполнилась вкусом и запахом апорта, в крепком и светлом напитке вспыхнули искры тянь-шанского солнца, потянулись чередой наши воспоминания. За разговором хозяйка стола Елена Федоровна с гордостью обронила : " Казахстанская дичка считается прародительницей всех культурных сортов яблони. Не то что в республике, но и всего мира!!!. Ныне вопросы сохранения генофонда рассматриваются на уровне ООН. Теперь райский "сад Эдема" прописан в Заилийском Алатау..." ,.

Разговор пошел о садоводстве и садоводах, что "алма-атинские привалки" слывут библейским местом, где должны царить радость и полное умиротворение. " Да, - заметила Елена , - именно так. Об этой райской куще подчеркнуто в книге академика Аймака Джангалиева "Дикая яблоня Казахстана". Сказано , услышано и увидено в документальном фильме французской журналистки Caterine Peix „Les origines de la pommer" , выпущенном в 2014 году и размещенном в Интернете..." .

Поговорили за обеденным столом, пообщались вдоволь , просматривая семейный альбом садоводов Моисеевых . О знаменитой верненской семье писали мои друзья документалисты , журналисты, прозаики Певец истории края Дм. Снегин , бывший с Моисеевыми в родственных отношениях , написал автобиографическую повесть "Под орлами Семи Рек" и замечательный очерк "Человек и яблоня". Мать писателя Ф.С. Землянская, крестная мама Тихона Никитовича Моисеева, жила на улице Городской , на бывших Садовых участках или "компота" старой Алма-Аты.

За столом мы помянули наших именитых садоводов и яблоневые сады вокруг нашего приветливого городка скачующего галопом к будущим степным горизонтам.

Старый сад Моиссевых

Я помню с детства усадьбу садоводов Моисеевых, родные пенаты по улице Абая № 136 . Здесь жила его внучка, наша соседка Елена Брусиловская. По молодости учились в пушкинской школе № 56 , сочиняди стихи и прозу про старую, благословенную Алма-Ату. Родная улица, ныне Тулебаева , вдоль зеленого бульвара с журчащими арыками, была обсажена в четыре ряда цветущими акациями и высоченными тополями с птичьим и насекомом населением . Зимой улица по холмистой местности славилась популярной и озорной лыжней студентов ...

В усадьбе Моиссеевых обыкновенно дремал глубокий старик и думал о своем в самделешном шалаше в тени яблони . О трудных годах, о счастливом будущем, мечтая с молодости о прекрасном и дальних краях, о встречных бурях и непогодах. Его можно было вывести из немоты детскими играми. Тогда, старик вставал, опираясь на палку брел по саду. Медленно , но с упоением говорил о яблоках, грушах, ягодах. Он называл деревья по именам, словно внуков или внучек, ласково, почтительно, с доброй насмешкой.

- Наверное пацан , ты и не пробовал никогда бархатного аниса? Незаменимый был плод, и по красоте , и по вкусу. Но земли наших предгорий плохо принимали его. Я произвел опыление апорта с анисом и назвал родней Моиссевых, в память прародителей Трофима ,Никиты, братьев Ивана да Тихона .

И вот , сам видишь…Кушай ...

Сосед- садовод Николай Никитович Моиссев давал возможность спокойно посидеть детворе на скамейке. И подавал шустрой поросле родовитое яблоко, угощал вишнями .В его выращенных плодах угадывался вкус сливы -венгерки. Однако, фрукты напоминали черешню. Затем уводил нас к своим опытным деревьям , к кандиль-синапу, на котором привит и зреет бельфлер. Семирек-писатель Дм. Снегин писал о нем в очерке "Человек и яблоня" : "...зимой отдавал на съедение студентам отборные яблоки, но с одним условием - собрать все заключенные в плодах семена - все до зернышка ... Они ему нужны были для дальнейшей селекционной работы, немыслимой без стоического долготерпения. Естественно, студенты не отказывали любимому преподавателю сельхозинститута."

Детским изыском нашей улицы было крупное яблоко , апорт весом чуть ли не в килограмм. "Изюминкой" было выдолбленная перочинным ножом сердцевина плода. Раннее срезанная верхушка накрывала яблоко , сохраняя прежнею форму. Извлеченная мякоть , начиненная хлебом и овощами, солью и перцем , шла на шинкованный апорт !!! Полезными в кулинарии были также огородные помидоры и пряности с грядки . Словом "подножная кухня" была красивой, вкусной, сытной до нельзя. До сих пор стоит во рту ароматный запах ребячества.

Совминовские дачи, горные сады , золотая пора садоводов

Мы с подругой Леной виделись с наследниками Моисеевыми. Помнится с годами ездили в пригородный совхоз "Вторая Пятилетка" , на экскурсию в винодельческий совхоз, слушали лекции садоводов -умельцев в Доме пионеров, в кружке любителей садоводства. Или вели на природе неторопливые рассказы под могучей тяньшанской елью

Помню с детства поездку в Учительскую слободу, куда пустили новый маршрут №6 , следующий "коробочкой" в горное ущелье Медео ( говорят, мол, здешние места отдавали педагогам- ветеранам Верного ) .Но более запомнилось живописное место как дачи "Совмин" , сюда добирались последние возчики и первые автомобили. Дачи построены в 30-е годы , по первым правительственным особнякам в народном казалось заповеднике.

Все вокруг было полно самобытной истории - Дубовая и Березовая рощи на берегах говорливой Алматинки , еще посаженные пензенским садоводом Оттона Баума, и его верненскими сыновьями Эдуард и Отто. Здесь до случившегося селя 1921 г. изменившего ландшафт слияния Бутаковки и Алматинки , располагалась усадьба губернатора и епископа Семиречья , непременно с крестом на вершине горы ( между прочим, холм над рекой звали "Крестовым") .

На окраине города находился старинный винодельческий завод Моисеевых. Предприятие принимало сотни килограммов апорта , диких яблок и ягод. По конвейеру его цехов, последовательно, превращаясь в пастилу, варенье, соусы шли фруктовые изделия. Апорт из окрестных хозяйств отгружали на соломенные маты - берданы и пускали в струях воды Алматинки по наклонным желобам. Яблоки мылись в струях леденящей воды и выходили освеженными , чистыми и крепкими на площадку первичной обработки . Они дробились на куски и затем шли под пресс. Откуда в чан стекал душистый медвяной сок.

В чанах пенилось яблочное сусло. Можно дождаться пока оно перебродит и уже потом превращается в плодово- ягодное вино. Надо крепить его сразу и тогда резче сохраняется в вине запах и вкус апорта. Но в обоих случаях винодел добавлял в сусло сироп и спирт, склеивал его белужным клеем , прежде вложив в него порцию танина и отправки на фильтрацию. И раз, и два, и три пройдет вино через фильтр, чтобы стать просветленным….

… Бушует в нас друзьях детства необозримая золотая осень . Вино "Апорт" в последний день встречи готово и подано к нашему добрососедскому столу. Далеко в заилийский окрест вино разносит вкус и аромат алма-атинского яблока .

Иллюстрациим:
Торговец яблоками .19-й век. Фото В. Каррик

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1574682900
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