Узбекистан. Сумерки. Ч. 2, - Б.Мусаев

14:12 26.11.2019

Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. Сумерки-2.



"Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости"

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(ЕККЛЕСИАСТ. 9: 10)

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Тем, кто читал, представленный двумя днями ранее текст с одноименным заглавием (см.Узбекистан.. Сумерки..www centrasia.ru 23 11 2019)



Спасибо, уважаемые читатели.

Я воодушевлен вашим вниманием к воспроизведенному фрагменту мимолетности импрессии, где находит, на мой взгляд, более или менее адекватное отражение наша действительность, в которой мы с вами живем.

Также благодарен я за энергетический заряд, полученный мной от ваших, откровенных высказываний относительно моей персоны независимо от того, будь то они со знаком плюс или минус



В самом же деле, воодушевлен я, потому как ознакомился с нижеследующими репликами и нахожу, что они не просто, а чрезвычайно интересны. Почему "чрезвычайно"? Потому как содержание их, за исключением первых трех суждений, показывает лица их авторов, в которых со всей очевидностью обнажаются типичные социальные черты наших хамов не без четко обозначенного выражения псевдопатриота (с проявлениями псевдопатриотизма – прим. Б.М.), стоящего крепко, как я думаю, на двух столпах Первый называется "культура – мультура", второй – "башизм – каримизм". Правда, второй сегодня следовало бы, учитывая наблюдаемые изменения в стране, переименовать и называть адекватно духу времени, а именно, как "каримизм с человеческим лицом".

Однако, если копать глубже, то в том то и дело, что дело не только в этом.

Итак, в чем же его суть . Она в том, что наши хамы всем хамам хамы и они стоят насмерть за .....Действительно, кто станет оспаривать меня в моем утверждении, что они, "критические" критики, борцы против любого, кто

осмелился бы неосторожно бросить тень на независимую национальную государственность и его достижения, посягнул зацепить пресловутую (мнимую) народную честь и достоинство, кто не разделяет их образ нашего мира как лучшего из миров, где устроен де "цивилизованный порядок", а отнюдь не подобие паханата или дурдома., .. .

Все это вам не халам – балам, а главная результирующая социальной и политической истории страны, или, вернее, было бы утверждать, перед нами (продукт) плод времени, нашей истории, начиная с 1991 г. Разумеется, я не собираюсь (не собирался) дискутировать на тему о том, какую социальную и политическую историю пережили и переживают узбекистанцы, , достойная (славная) она или позорная (обосравшаяся), а лишь сделал маленький штрих относительно того, какой отпечаток она наложила на людей, массовое сознание, а именно, способствовала закреплению в менталитете того, что можно было бы определять (характеризовать) следующими такими ключевыми словами и словосочетаниями. "Терпение", "смирение", "конформизм", "страх", "подобострастие", "безграничный пиетет к власть имущим", "сакрализация власти", "холуйство", "холуйство как страсть",.....



Однако это требует отдельного разговора, а сейчас приведу вышеупомянутые несколько откликов читателей.



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21:12 24.11.2019 Драбадан | 84.54.93.14 [x]



" Я извлекаю все,что во мне.Я размышляю о положение дел на земле.Происходит перемена.Один год тяжелее другого.Правда выброшена вон,неправда--в зале света.Тяжело молчать.Опрокинута жизнь и падают деревья. Смерть стоит передо мной,подобно выздоровлению......"

Этим словам,написанным на папирусе, 4000 лет. Всегда найдутся люди,которые не могут принять существующую реальность, они мыслями в ...

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19:50 24.11.2019 | 2607:fb90:a231:5264:56f1:e440:d664:b644 [x]



Очень трезво мыслящий интеллектуал...каких мало...к величайшему сожалению..."уходящая натура"... долгих лет здоровья,жизни,благоденствия.

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12:56 24.11.2019 Марат | 84.54.120.110 [x]



Высказанное Вами положительно воспринимаем, так как искренне и от души. Здоровья и благополучия Вам. Радуйте своим мнением Все общество. Кто согласен и не согласен в Вашем мнении и позиции время рассудит.

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10:18 24.11.2019 вопрос | 94.141.75.182 [x]



репортаж из психушки ?

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04:02 24.11.2019 Валентин | 37.110.215.111

Видимо, пришла пора г-ну Мусаеву переключаться на выращивание капусты. Конечно, нам первое время будет трудно без него, но ведь и капуста - весьма полезный продукт

Вместо резюме (комментария) или P.S.



А теперь каждому из авторов названных откликов хотел бы сказать напоследок в качестве напутствия или "благодарности"( каждому свое) следующее.

К месту и актуальны слова , написанные на папирусе 4 тысячи лет назад, здесь и сейчас (1991-2016) по день нынешний,

"..Один год тяжелее другого. Правда выброшена вон, неправда в зале света. Тяжело молчать Опрокинута жизнь и падают деревья. Смерть стоит передо мной..."

Но почему то, несмотря, казалось бы, на впечатление , произведенное на меня этими пронзительными строками, глубину мысли, я не могу принять их, ибо, когда сам размышляю о положении дел в нашем крае, вспоминаю слова, рожденные современным классиком.

"Ничто не кончено для того, кто жив"

Ромен Роллан (1866-1944)

Это правда, истинно говорю: я жив и пока живу не могу не размышлять о нашем родном крае, моих живых и мертвых соотечественниках. Кстати, рефлексируя о них, оглядываюсь кругом, слышу, вижу немало омерзительного, например, то, как суетятся люди, занятые будто мышиной возней, кто – то стремится всеми правыми и неправыми средствами достигнуть ... Словом, вижу, что сподобились люди ... ведут себя как сумасшедшие в дурдоме и правила , нормы поведения для которых уже расписаны (предписаны) сверху Тут же вам и челядь и холуи или санитары... Многие готовы на все, лишь бы выбиться в люди, но по природе своей, как погляжу (на взгляд простодушного), независимо от того, как быстро вскарабкались "наверх" или остались "внизу", они все обречены оставаться холуями, точнее, по определению, читай, по природе быть ими.

Не надо ходить далеко за жизненными примерами. Стоит лишь взглянуть, зреть и верить своим глазам, не быть глухим и слышать, как, например, который круг пошел крысиных гонок в Узбекистане

Да, уж. Думаю, думаю. Ничто не вечно под луной..

" Я извлекаю все что, что во мне. Я размышляю о .." . Например, кто не знает, что по Дарвину человек произошел от обезьяны, а по Лоренцу поведение крыс напоминает...

Я же пришел к выводу, - глядя все на те же, самые гонки, расплодившихся в несметном количестве крыс, гонки, которые на сегодняшний день, оказывается, пошли по третьему кругу, наблюдая за теми, кто сделал прорыв , вскарабкался наверх или упал - все старо как мир, где крысы- победители или проигравшие, равно первые и вторые есть крысы, а человек всамделишно....

Впрочем, хорошо сказал задолго до Дарвина английский философ Фрэнсис Бэкон (1561 -1626).

"Человек и вправду схож с обезьяной: чем выше залезет, тем заметнее голая задница".

Боже мой, сколько же голых задниц в Узбекистане!

И смешно и грешно. Ведь ничего нельзя изменить, потому что, выражаясь метафорически, натурально оккупирована страна этими, т. н. голыми задницами.

А все же, что делать?

Я не политик, не практикующийся и никакой не оппозиционер, а лишь простодушный рядовой узбекистанец, предающийся размышлизмам , делавший до сих пор, все что мог по своему разумению и силам, профессиональной привычке и призванию, стремящийся понять ... .Действовать же и каким образом, задача других, опирающихся, между прочим, на знание и понимание природы вещей

Между прочим, не секрет, что упущено было время и реальная возможность: во –первых, начать перекодировку сознания людей в сторону свободы; во – вторых, приступить к разумному обустройству жизни людей в стране, где все равны перед законом; во– третьих, создать государство способное успешно функционировать для всех , выполняя свое главное предназначение защищать право; в – четвертых, ...

Теперь же, например, лично я не имею малейшего представления, как и где искать ..ответы на проклятый вопрос "Что делать?" Впрочем, по утверждению сантехника, персонажа одного популярного в свое время анекдота, он, Вася, знает. Обращайтесь за ответом к нему Известно, названный сантехник ЖЭКА однажды был вызван жильцом для ремонта санузлов. Он, осмотрев трубы, батареи и т.п., вздохнул и сказал: здесь бесполезно чинить, латать, а должно менять систему.



Однако до свидания уважаемые ( и неуважаемые) мной читатели.

Будьте!

Всему свое время, о котором в Великой Книге указано, что у всякого времени свой устав

И еще.

В дополнение к вышеизложенному считаю нужным вновь повторить:

я жив, будто становлюсь взрослее. Жив курилка, потому что не умирает во мне вера и надежда. Поэт (не помню какой) сказал:

"Плод времени в свою поспеет пору,

Что вовремя - да будет свершено"

Бахадыр Ф. Мусаев 25 11 2019 Ташкент станция Тузель-2