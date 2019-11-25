Китайский долгострой: когда начнут производить долгожданный таджикский свинец? - Н.Мирсаидов

17:49 26.11.2019 Глава Согдийской области знакомится с металлургическим заводом по выпуску свинца в промышленной зон "Истиклол". 25 мая 2018 года. Фото Н.Мирсаидова.



В конце 2016 года недалеко от поселка Табошар (ныне Истиклол) с помощью китайских инвестиций был построен металлургический завод по выпуску свинца. Пробный пуск состоялся в январе 2017 года. Однако из года в год переносятся по разным причинам сроки ввода предприятия в эксплуатацию. В чем причина? Мы попытались разобраться в сложившейся ситуации.



Вместо предисловия



Предгорья Кураминского хребта богато запасами цветных металлов. Здесь со времен Советского Союза добывается руда, которая содержит не только такие драгоценные металлы, как золото и серебро, но и остро необходимые в промышленности цинк, свинец, олово, медь. Геологи говорят, что запасов цветных металлов хватит здесь на многие годы. Достаточно сказать, что разведанные запасы серебра только в месторождении "Большой Кони Мансур" составляют более 50 тысяч тонн. А по запасам свинца Таджикистан входит в число 11 стран, на территории которых лежат более 77% залежей свинца. Вдоль Кураминского хребта в советские годы было построено несколько городков, где жили и трудились рабочие и специалисты горнодобывающей промышленности. Здесь были урановые рудники, месторождения золота и серебра. Попутно добывали цинк и свинец. Большая часть руды вывозилась в Кыргызстан и Узбекистан, поскольку металлургические предприятия находились там. Все горнодобывающие предприятия были союзного подчинения, а шахтерские города - союзного обеспечения. По этой причине население горняцких городков жили намного лучше, чем люди в остальных городах республики. Магазины в таких городах, как Табошар, Чкаловск, Кайраккум, Советабад, Шураб, Адрасман ломились от товаров. Однако после распада СССР и прекращения работы месторождений и горнорудных предприятий, население в этих городах осталось без работы и денег. Русские уехали на историческую родину, местное население – таджики и узбеки, вынуждены были выживать. Сейчас воссоздается практически все заново. Восстанавливаются постепенно старые производства, строятся новые предприятия и, следовательно, возрождаются городки. Появляются рабочие места с достойной зарплатой. Однако, в последние годы промышленность Таджикистана, развивающаяся довольно высокими темпами, тоже начала чувствовать дыхание всеобщего мирового экономического кризиса. Стали ощущать кризис и в горнорудной промышленности. Некоторые инвесторы стали покидать страну. Их места стали занимать китайские компании. Ощущение таково, что они стараются внедриться в экономику Таджикистана целенаправленно. И Думают только о своей выгоде, и больше их не интересует ничего. Сегодня доля китайских инвестиций в экономику республики превышает объемы инвестиций всех зарубежных стран вместе взятых. И долги у республики за 20 с лишним лет сотрудничества накопились перед КНР немалые – $1,5 млрд. или 52% из всего объема внешнего долга, который сегодня уже превысил 35,9% ВВП. Этот факт недавно подтвердил вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана Акрамшо Фелалиев на встрече с официальными представителями китайского города Сямынь. Не имея возможности обслуживать многие из них, страна взамен передает за бесценок перспективные месторождения золота и серебра, чиновники в министерствах и ведомствах, пытаясь привлечь инвестиции, соглашаются на любые предложения китайцев. Между тем, о положении дел в инвестируемых КНР горнорудных предприятиях китайцы никого не посвящают, работая исключительно в своих интересах. В работающих предприятиях добываемая руда в виде концентрата вывозится из Таджикистана, оставляя республике лишь гроши. Низкорентабельные предприятия, за восстановление которых взялись китайские инвесторы, продолжают бездействовать. Не выполняются обязательства новых предприятиях.



Перенес сроков как тонкая игра



В промышленной зоне "Истиклол" вблизи от города Истиклол, уже третий год простаивает построенный в 2016 году металлургический комбинат, никак не заработает Адрасманский горно-обогатительный комбинат, переданный китайской компании. Китайцы умело пользуются своим преимущественным положением, поскольку есть правительственная установка быть "снисходительными" к ним, дабы не "обидеть" единственного оставшегося у страны серьезного инвестора.



Таджикско-китайский металлургический комбинат, построенный недалеко от бывшего поселка Табошар, рассчитан на переработку 50 тысяч тонн руды в год и выпуск свинца. По приблизительным подсчетам, от переработки руды в государственную казну могло поступить ежегодно примерно от $6 до 8 млн. в виде налогов. Пробный пуск был осуществлен в конце 2016 года. С января 2017 года предприятие должно было начать полноценный выпуск продукции. Однако, вот уже три года под разными предлогами сроки ввода в эксплуатацию завода переносятся. И только за счет этих переносов бюджет страны недосчитался по самым скромным подсчетам около $40 млн. Это с учетом потерь от того, что к концу 2018 года должен был вступить в строй второй металлургический завод по переработке меди. Рушатся надежды жителей многих близлежащих населенных пунктов - города Истиклол, сел Бободжон Гафуровского и Матчинского районов. Ведь обещано было создание рабочих мест на 1000 человек в первом производстве, еще 600 мест во втором. Планировалось до 2023 года построить пять промышленных предприятий. Заработай в срок хотя бы два предприятия, в общей сложности могли быть трудоустроены более 1200 человек из числа местного населения.



По данным Геологической службы США, общие запасы свинца в мире оцениваются в 1,5 млрд. тонн. 77% его мировых запасов находится на территории 11 стран, куда входит и Таджикистан



Первый перенос срока был связан с дефицитом воды. Известно, что город Истиклол (Табошар) в последние годы испытывал дефицит не только поливной, но и питьевой воды. И сейчас люди не имеют постоянного доступа к ней. Многие скважины по причине прекращения деятельности градообразующего предприятия "Заря Востока" и энергодефицита были законсервированы. При строительстве металлургического завода не были учтены производственные потребности в воде. Как известно, процесс превращения руды в концентрат без воды немыслим. И тут возникает вопросы: Разве разработчики проекта не знали положения города? Почему в проекте не было предусмотрены свой источник водоснабжения и подведение собственного водопровода? Несмотря на то, что руководство города Истиклол из своих скромных запасов обеспечил завод количеством воды, чтобы предприятие могло работать частично, оно в 2017 году таки не приступило к деятельности. Это притом, что в ноябре 2016 года в Табошар приезжал президент страны Эмомали Рахмон и дал команду о пробном пуске. До сих пор опытная партия свинцовых чушек лежат во на территории завода беспорядочно, свидетельствуя о том, что здесь вводить в эксплуатацию предприятие не торопятся.



Через полтора года после приезда президента, в мае 2018 года металлургический завод посетил новый глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, сменивший на этом посту Абдурахмона Кодири. В ходе рабочего совещания, прошедшего довольно в острых тонах, выяснилось, что китайское руководство компании не особо стремится к тому, чтобы завод начал функционировать. За год, пока простаивало предприятие, не было ни одного официального обращения в адрес администрации Согдийской области с просьбой об оказания содействия решению проблемы по обеспечению производства водным источником. Ответственные чиновники из согдийской областной администрации заявили, что данный вопрос неоднократно обсуждался с китайскими специалистами, но с их стороны особого стремления и заинтересованности к пуску завода не замечали, что их удивляло. Раджаббой Ахмадзода предложил представителям китайской стороны расконсервацию находящихся в 7 км от предприятия двух водных скважин, пообещав помощь и поддержку в виде предоставления техники, рабочих для прокладки трубопровода. Чтобы обещание было публичным и документально зафиксированным, журналисты "ТВ Сугд" записали интервью исполнительного директора таджикско-китайского металлургического завода господина Янг Хонг Биао. Китайский руководитель пытался отвечать на вопросы уклончиво. Все же журналистам удалось добиться конкретных ответа по срокам разработки проекта прокладки водопровода и нового пуска предприятия. Он был ориентировочно назначен на начало второго полугодия. Однако несмотря решение водного вопроса предприятие так и не приступило к выпуску продукции. Сослались на отсутствие сырья.



По неизвестным причинам переговоры между специалистами министерства промышленности Таджикистана и представителей компании об условиях разработки выделенного в Северном Зарнисоре месторождения затянулись. Из некоторых источников, близких к руководству металлургического завода с таджикской стороны, мы узнали о том, что китайская сторона намеренно занижало содержание металла в руде, чтобы получить новое месторождение. Таджикская сторона настаивала на разработке выделенного месторождения. Специалист, поделившийся нам своим мнением относительно того, что у китайцев могут быть тайные планы, являющиеся истинной причиной затягивания сроков пуска завода, утверждает, что содержание металла в месторождении довольно высокое и может содержать драгоценные металлы, которые китайцы намереваются вывезти на родину в виде концентрата, а не перерабатывать в Таджикистане. Не исключено, что они будут добываться передачи прав на разработку данного месторождения другой китайско-таджикским предприятием "Зарнисор". Или просто, затягивая сроки пуска завода по переработке свинца, умышленно продлевают сроки строительства других перерабатывающих предприятий, чтобы продолжать вывозить концентрат. Ведь деньги от переработки утекают в КНР, а не остаются в Таджикистане. Это может быть сутью политики. Так или иначе, таджикская сторона вновь пошла на уступки. Остановились на переработки узбекского сырья.



Известно, что в советские годы часть концентрата, получаемого на горно-рудных предприятий Таджикистана вдоль Кураминского хребта перерабатывалась в Алмалыкском металлургическом заводе(Узбекистан), часть отправлялась на переработку в Чимкентский металлургический завод (Казахстан). В Алмалыке за полвека мог накопиться огромный объем отходов. Советская технология 60-70-х годов не была совершенной и в отходах могло оставаться много металла. А нынешний таджикско-китайский высокотехнологичный завод способен извлечь из отходов много металла. Коллеги из Узбекистана на предложение таджикских партнеров согласились охотно. Избавиться от вредных отходов и еще заработать на продаже кека был подарком, свалившимся с небес. В настоящее время продумывается вопрос транспортировки. Для таджикской стороны было важно, чтобы завод заработал и началась реализация проектов по строительству новых предприятий. К тому же будут рабочие места, пойдут налоги. И китайцы, своей хитроумной политикой, добились своего. Ушли от переработки более дорогостоящих разработок. И их компания, работающая в Зарнисоре будет продолжать грабить таджикский народ, вывозя его богатство к себе на родину. Китайцы были готовы тянуть резину и дальше, но даже у президента Таджикистана, который неоднократно предупреждал не портить отношения с китайскими инвесторами, лопнула чаша терпения. По данным из достоверных источников стало известно, что Эмомали Рахмон распорядился на целых четыре месяца запретить китайские компании, работающей в Зарнисоре. Возможно, именно этот механизм повлиял на китайское руководство компании, которое заявило о готовности к концу ноября этого года, по истечении трех лет со времени выработки опытной партии свинца. Однако есть еще небольшое но. Сегодня они говорят о том, что идет реставрация печей, которые пострадали в результате прерванного технологического процесса. Не повод ли очередной для оттяжки сроков ввода в эксплуатацию предприятия? Источник - ЦентрАзия

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