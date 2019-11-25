Проблемы исторической науки в Узбекистане, - Б.Алимджанов

01:23 27.11.2019

Проблемы исторической науки в Узбекистане



Главная проблема - мизерное финансирование и отсутствие важных предметов - политологии, философии истории и история права. Если брать отдельно историю - то главных проблем две: недостаток финансирования и неопределенность национальной идеологии.



По деньгам приведу только одну цифру: на науку в целом государство выделяет денег в пять раз меньше, чем на органы местного самоуправления. Государство дает деньги только на определенные исследования, и таким образом получается что тематику определяют чиновники - и сейчас, в новых законопроектах, эта тема поднимается.



Получается неопределенное, подвешенное состояние и историков, и самой науки. Много исследуется только исламская тематика и женские проблемы - очень узкая тематика. То есть для исследования берутся либо очень узкие темы или все исследуется через призму государственного строительства.



Другие же аспекты практически не затрагиваются. Почти не присутствует китайская тематика, центральноазиатская региональная тематика, экономическая история.



Стоит сразу оговориться, что есть как бы два уровня науки: внутриакадемический и широкий.



Первый уровень прежде всего, состоит из того, что обсуждается в неформальных беседах, на конференциях и круглых столах. Он, скажем так, не предназначен для широкого круга читателей и довольно специфичен.



Второй же уровень, для читающей публики, представляет собой упрощенную версию первого. Прежде всего главное его отличие - следование в некой достаточно консервативной парадигме, которая представляет историю как непрерывный процесс развития.



Я всегда призывал и призываю отказаться от этой двоякой историографии. Нужно писать так, чтобы заинтересованные лица и широкая публика понимала, что история меняется, меняются подходы к ней, эпохи сменяются.



Скажу банальную истину: в транзитных государствах говорить свободно и быть адептом одного подхода отличающегося от "национальной" историографии само по себе ересь. Не должно быть их, как и не должно быть диктата государственной идеологии.



Сейчас же в узбекистанской науке, и как в казахстанской и таджикистанской, до сих пор не могут воспринять такой подход.



Грубо говоря, сейчас есть исследования двух типов: те, что спонсируются за счет госбюджета и те, которые финансируются различными зарубежными структурами, прежде всего западными фондами. И получается что создается две истории.



Тут несколько широких проблем. Первая - само существование двух историй, постоянная война и склока между различными школами.



Вторая проблема - узость тем. Что государство, что зарубежные фонды интересуются конкретными, зачастую очень узкими, темами и только на них дают деньги. В результате огромное количество исторических проблем не исследуется, не описывается и постепенно забывается.



В результате этого появляется третья проблема - отсутствие как таковое единой исторической картины, а следовательно - и осмысления прошлого опыта. Есть разрозненные группировки (условно говоря) - "пророссийские", "прозападные", "пронациональные". И тут проблема не в читателях, а в самих историках.



Бахтиер Алимджанов

независимый исследователь,

Ташкент, Узбекистан