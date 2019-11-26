Узбекистан. Сумерки. Ч. 3, - Б.Мусаев

14:57 29.11.2019

Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. Сумерки-3.

"Когда дерево падает, обезьяны разбегаются".

Китайская пословица.



Тем, кто ознакомился с предыдущими текстами с одноименными заглавиями (см. Узбекистан. Сумерки. www.centrasia.ru 23.11 2019, 26.11.2019).



Быть может, и сегодня будет вам в досуг читать сей мой... Если позволите, я бы хотел напомнить и продолжить разговор, оттолкнувшись от одного важного его фрагмента , как вы догадываетесь, того места, где был, упомянут факт, связанный с происхождением человека.

Оказывается, не все так просто в этой истории.

Действительно, сложность (и равно полная ее правда) раскрывается, с одной стороны, в том, что он (человек) произошел от обезьяны. Во – вторых же, "человек и вправду схож с обезьяной, чем выше залезет, тем заметнее ...".

Вспомнили? Правильно, "тем заметнее голая задница" И потом , мало сказать, заметна, эта голая .., а ослепительно сверкает в условиях, когда сумерки .., (проверено опытом Сами оглянитесь кругом)

Скажете: что за бред!? Какую ахинею несет старик? Совсем что ли...

Однако таковы мои ощущения, размышлизмы, ...Находясь в здравом уме, вижу, слышу и соображения о человеке взяты не с потолка. К сожалению, наш материально-культурный субстрат, где он обитает, на мой взгляд, выглядит удручающе..., Одни крысиные гонки чего стоят Лично я диву даюсь, как нормально плавает мой соотечественник в узбекистанском хамстве, олицетворением которого выступают ...сами знаете кто Слушая же выступления руководителей страны, поведение людей, нелюдей , складывается в общем общее впечатление, что все вынесет общество, ибо молчит оно и терпит. По мне же такое молчание и терпение больше напоминает смердящее смирение, хотя будто и на самом деле общая картина такая, когда все довольны всем и собой, словом, страна благоденствует. В действительности, разве не свидетельствует об этом благоденствии мирное небо над головой узбекистанцев . ...

На земле же и того лучше. Иди и гляди! Какие захватывающие гонки крысиные Подними голову и, помимо крыс, узришь, как вверху" гарцуют короли, извиняюсь, голые И притом вся эта зрелищная картина наблюдается на фоне благостных речей, высоких слов.. Впрочем, чему удивляться, живем то мы в Узбекистане, где одно дело, это дела, а другое - слова

Кстати, между делами и словами, происходит главное действо, заключающееся в том, что все грызуны и те, кто взобрался высоко, т.е. , у кого "ноги оторвались от земли", все, все они самозабвенно занимаются делом, а именно, рубят капусту в немереном количестве И рубят и рубят и все им мало.

Оно то, конечно, президент страны видит (бдит) далеко и правильно будто говорит

Вот, например, днями, выступая на совещании по вопросам обеспечения населения жильем, отдельно остановился на вопросе открытости государственных органов и культуры общения руководителей с общественностью и СМИ, не таясь, открыто и громко заявил:

"Как вы все знаете, сегодня обеспечивается открытость и прозрачность во всех сферах жизни общества, - заявил он. – К сожалению, некоторые руководители при общении с народом, прессой забывают простую культуру общения, духовность. То, что они не дают своевременных и честных ответов на поступающие от них (людей, заявителей – ред.) обращения, также вызывает обоснованное недовольство".Не забыл президент

при этом подчеркнуть, что у многих хокимов городов и областей "ноги оторвались от земли", и тех, у кого много власти и мало ответственности, ожидает непременное увольнение.

Ох, как верно сказано и вовремя. Казалось бы, согласно президенту, таковые хокимы являются баламутами, возмутителями спокойствия, которых по логике законов власти должно остановить ...Ан, нет. Одно дело слова и слова, а другое - дела, сводящие на нет эти слова. Чего они (слова) фактически стоят по меркам нашего времени ( по жизни), где на первом месте дело, памятуя инициативность, предприимчивость людей, занятых делом, опять таки, связанной с рубкой злополучной капусты.

Думаю я, думаю про это, иное, про слова и дела А ничего не могу понять и четко представить: почему так и остается все как есть ? Что делать?

Быть может, прав сантехник со своим дерзновенным инакомыслием, согласно которому получается, нечего разговоры разговаривать, а де следует на корню менять систему.

Мысленно обращаюсь к нему

- Эх, Вася, Вася, ты натурально сумасшедший. Рад был бы разделить твою точку зрения согласился бы я с тобой, не будь у нас люди с сознанием, у которых страх намешан с насилием И потом, случись здесь ныне ( или в ближайшее время) "вдруг", как бывает в истории людей и стран,. Упаси Бог! . Во времена наступления "вдруг", люди не капусту рубят. Это тебе не халам –балам и не капуста, когда дерево падает и обезьяны, читай, те , гарцующие с голыми.. разбегаются. Ведь лес рубят, щепки полетят Разумеется, то время не близко и вряд ли может произойти. И все же ...

Думаю и думаю, хотя знаю и по здешней жизни нашей и по классике "Нехватка денег – корень любого зла"

ИНТЕРЕСНО, А ЧТО ЖЕ ДУМАЕТ ПРЕЗИДЕНТ МИРЗИЕЕВ ОБ ЭТОМ, то бишь и НА СЧЕТ КАПУСТЫ

Однако теперь мне в самый раз замолчать, стать наконец благоразумным или , по меньшей мере, побыть в тишине. Хватит .о нравах, жизни обыденной и подлой. Разумеется, я по простоте душевной простодушного мог бы поведать немало правды о всякой всячине....Да, никому не нужна эта правда, ибо безобразна она у нас до уродства.



Бахадыр Ф. Мусаев 28 11. 2019 Ташкент станция Тузель-2