Таджикистан должен обратиться в Международный суд ООН

15:07 29.11.2019

Республика Таджикистан должна

обратиться в Международный суд ООН



По сообщению Human Rights Watch, Иран, где в настоящее время нет доступа к интернету, скрывает реальное число арестованных участников протестных митингов. По информации международных правозащитных организаций, в ходе последних событий в ИРИ убиты 140 человек, 100 пропали без вести и до 7000 человек арестованы.



HRW заявила, что иранские власти намеренно скрывают число задержанных и погибших, точно количество которых до сих пор не известно. По мнению экспертов, официальный Тегеран делает это преднамерено, с целью в будущем объявить участников протестных народных выступлений террористами, виновными в попытке госпереворота, к которым будет применена смертная казнь. Американские правозащитные организации также требуют от иранских властей Ирана сообщить реальное число жертв беспорядков.



В свою очередь духовный лидер ИРИ Оятулло Хоманаи и официальный представитель Ирана Рабии заявлили, что в происходящих событиях виновны США, которые их якобы организовали и оплатили. В связи с этим, иранская сторона планирует подать на Америку в суд.



В связи с этим, возникает резонный вопрос. Почему в аналогичной ситуации Таджикистан до сих пор не обратился в Международный суд ООН по поводу действий ИРИ, покрывающей и спонсирующей терроризм? Ведь и сегодня РТ вынуждена защищать независимость от посягательств со стороны радикальных исламистских сил, подконтрольных иранским спецслужбам, которым они оказывают финансовую, моральную, идеологическую и информационную поддержку.



Партия исламского возрождения (ТЭО ПИВ) - ресурс организационного порядка, созданный иранской стороной для продвижения собственных интересов в Таджикистане. На протяжении долгих этих лет за террористической деятельностью ПИВ маячили тени министра иностранных дел Али Акбара Велояти и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), руководство которого причастно к совершению преступлений против мира и безопасности на территории Таджикистана. В архивах Верховного Суда РТ хранятся сотни томов реализованных уголовных дел с доказательствами вины ТЭО ПИВ, члены которой по указанию иранских спецслужб совершали диверсии и террористические акты против военнослужащих, представителей интеллигенции и других религий, общественных и государственных деятелей, иностранных граждан и мирных жителей.



Враждебная деятельность ТЭО ПИВ по насаждению в сознание общественности экстремистских взглядов на традиционный ислам привела к братоубийственной войне, унесшей 150 тысяч жизней. Экономике страны был нанесен ущерб в размере 10 млрд. долларов США. 2 миллиона граждан стали вынужденными переселенцами и беженцами.



Официальный Тегеран никогда в открытую не поддерживал намерения таджикских исламистов построить шариатское государство, притворяясь, что направляет свои усилия на прекращение гражданской войны в РТ. В итоге сложнейшего политического процесса в Таджикистане наступил мир, платой за который стала легализация ПИВ, не отказавшаяся от планов по захвату государственной власти. ТЭО ПИВ полностью рассчитывала на поддержку иранских спецслужб, замыслы и цели которых не изменились с наступлением спокойствия в РТ и до сих пор.



Провал ТЭО ПИВ на парламентских выборах 2015 года отрицательно отразился на карьере находящихся в РТ иранских дипломатов. Их оцепенение продолжалось недолго. За несколько месяцев был разработан новый план, по осуществлению ТЭО ПИВ вооруженного захвата власти. До этого дипломаты ИРИ распространяли слухи о том, что до свержения неисламского режима в РТ остались считанные дни. В целях организации госпереворота Тегераном была переведена значительная денежная сумма и перед Назарзода А.М. поставлена задача по приобретению и доставке крупных партий вооружения. С целью осуществления преступных замыслов по вооруженному нападению и захвату зданий органов исполнительной власти, правоохранительных и силовых ведомств, по указанию и под непосредственным руководством председателя ПИВ, было создано более 20 вооруженных групп. В листовках Высшего совета ТЭО ПИВ звучали призывы присоединиться к "джихаду" и создать в РТ исламское государство.



В целях пресечения преступной деятельности членов ПИВ была проведена антитеррористическая операция. В числе арестованных активистов оказались несколько резидентов иранских спецслужб.



29 сентября 2015 года Решением Верховного Суда Таджикистана ПИВ признана террористическо-экстремистской организацией (ТЭО ПИВ), деятельность которой запрещена на территории РТ. Однако иранская сторона по сей день всесторонне поддерживает эту организацию, ее руководителей и активистов. Так, теракт летом 2018 года в отношении иностранных туристов еще раз доказал, что цели и намерения охундов, вопреки воли простого иранского народа, остались прежними. Участники теракта прошли диверсионную подготовку в тренировочных лагерях Ирана.



ИРИ проявляет фанатичную настойчивость в достижении поставленных целей. Например, имеются достоверные сведения, что иранские спецслужбы активно готовят государственный переворот в РТ в 2020 году. Для достижения поставленной цели они запланировали серию терактов в Таджикистане. В 2018 году органы госбезопасности РТ предотвратили теракт в районе дислокации 201-ой РВБ в Душанбе. Задержаны 13 граждан РТ, прошедшие обучение у иранских инструкторов.



Сегодня основное внимание спецслужб ИРИ направлено на максимальное укрепление позиций ТЭО ПИВ и ее материально-финансовой базы, поддержку антиконституционной пропаганды и подготовку боевиков, диверсантов и террористов. После запрещения деятельности ТЭО ПИВ ее руководство и активные члены бежали в том числе в Иран и ряд европейских стран. Усилиями иранской стороны на территории Германии, Австрии и Польши созданы ячейки ТЭО ПИВ, финансируемые ИРИ. Лидеры ТЭО ПИВ, находясь в европейских государствах, встречаются с иранскими кураторами.



Руководство и активные члены ТЭО ПИВ, при поддержке ИРИ, используют территории иностранных государств в качестве плацдарма для ведения антиконституционной деятельности против Республики Таджикистан. В сентябре 2016 года иранские спецслужбы организовали участие членов ТЭО ПИВ в ежегодном заседании ОБСЕ по правам человека. Расходы на транспорт, проживание, иные затраты компенсируются Ираном. С 2016 по 2018 гг. на нужды руководства ТЭО ПИВ иранской стороной выделено свыше 3 млн. долларов США. Данные средства использовались для организации работы информационных ресурсов, продвижения сайтов, финансового обеспечения агитаторов партии.



19 марта 2018 г. иранскими спецслужбами осуществлен перевод 2 млн. 300 тысяч долларов США на счет М.Кабири для создания рабочих мест активистам ТЭО ПИВТ, проживающих в Германии.



В Австрии, в целях организации агитационно-пропагандистской работы против правительства РТ, иранскими спецслужбами создана телевизионная студия "Садои мардум" (Голос народа). Общее финансирование данного проекта составило 1 млн. 200 тыс. долларов США. Министерством информации и КСИР для усиления пропаганды ТЭО ПИВ созданы информационные сайты "Паем.нет", "Востокньюс", "Озодандешон", "Кимиеи Саодат", "Ахбор.ком" и др., на которых печатаются материалы экстремистского содержания. Верховным судом РТ практически все названные сайты запрещены.



Разоблаченные правоохранительными органами РТ организаторы террористических и диверсионных акций, показания задержанных исполнителей, факты, подтвержденные многочисленными свидетельствами очевидцев, раскрытые схемы финансирования терроризма и др. должны были бы поставить точку в вопросе преступного вмешательства Ирана во внутренние дела Таджикистана. Беспрецедентная дерзость отдельных представителей иранской власти, выражается в том, что они не удосуживаются предоставлять аргументы и факты против выдвинутых им обвинений, подкрепленных неопровержимыми доказательствами. В этой ситуации у РТ не остается другого выхода, как обратиться в международные судебные инстанции, так как деятельность иранских спецслужб содержит признаки преступлений, предусмотренных законодательством РТ и международными нормативным актами.



Назар Муъмин Абдуджалол, директор Института философии, политологии и права Академии наук РТ им.А.Баховаддинова, кандидат философских наук.