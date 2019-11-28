"Философия архитектурного пространства". Новая книга туркменского архитектора Р.Мурадова

15:06 30.11.2019

"Философия архитектурного пространства"



Новая книга Мурадова Р. Г., заслуженного архитектора, искусствоведа, историка-реставратора, ответственного секретаря журнала "Строительство и архитектура Туркменистана", лауреата президентского конкурса "Türkmeniň Altyn asyry"



В его книге изданной в Берлинском издательстве отражено творчество Абдуллы Рамазановича Ахмедова (1929 - 2007), народного архитектора СССР, лауреата Государственной премии СССР. действительного члена Российской академии художеств, Российской академии архитектуры и строительных наук, Международной академии архитектуры,



Автором впервые представлены основные проекты и постройки зодчего архитектора, результаты полувека практической работы в Средней Азии и в России . С 1953 г. архитектор А. Ахмедов работал в Туркменистане, главным архитектором Ашхабада, председателем Союза архитекторов Туркменской ССР (1961-87 гг.) .Среди московских работ известны композиции с экспрессивной пластикой форм, богатством эффектов воды и светотени, выразительными возхможностями железобетона, в проектах театрально - гостиничного комплекса, бизнес-центра, административных и коммерческих зданий.



Самыми выразительными сооружениями архитектора А. Р. Ахмедова и его коллег считаются проект триумфальной арки-въезда на советско- афганской границе ( 1956-57 гг.), здания управления "Каракумстрой " (1964-67 гг.), гостиница "Ашхабад" ( 1967 г.), Государственной библиотеки Туркменистана, ( 1964-74 гг., госпремия СССР, 1976 г.), в которых модернизм в духе позднего интернационального стиля получил новый харак-тер, призванный подчеркнуть национальные и исторические ценности, не утратив при этом качества новизны и знаков, свидетельствующих о прогрессе.



В издании впервые публикуются автобиографические и профессиональные тексты А.Р. Ахмедова, избранные статьи, интервью, письма, раскрывающие его гражданскую позицию и взгляды на искусство архитектуры, приводятся суждения современников о его личности и его архитек-турном наследии.



В этом длинный, профессиональный, благодарный путь биографа Руслана Гельдыевича Мурадова, творчество которого несомненно станет предметом в изучении книги "Философия архитектурного пространства" о зодчем и зодчестве Ахмедова .



Академик Владимир Проскурин



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