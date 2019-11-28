 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.11.2019
18:27  "Ирония Трампа": как США раскачивают Китай, - А.Поплавский
16:24  Йеменские хуситы сбили советской "Осой" саудовский Apache
15:14  Глупо пытаться моделировать общность казахов с североазиатскими и восточноазиатскими "братьями"…, - Н.Нуртазина
15:06  "Философия архитектурного пространства". Новая книга туркменского архитектора Р.Мурадова
15:03  В Бишкеке провели первый в истории чемпионат Азии по кыргыз курошу
10:22  Asia Times: кто сможет остановить развитие Китая?
09:37  "Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии

09:32  Сирийские курды ищут помощи в Эр-Рияде, - И.Субботин
Пятница, 29.11.2019
21:56  "Туркменэнерго" будет поставлять энергию в Узбекистан. Аркадаг обещал
19:42  Туркменский Аркадаг стал почетным академиком АН Узбекистана
19:38  Назван объем поставок рос-газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на три года - 5, 10 и 15 млрд кубов в год
19:13  Китай грозит Трампу жестким ответом на закон "о защите демократии" в Гонконге
18:40  National Interest: когда Трамп вернет американских солдат домой?
18:36  Возьмут чуть позже. Матраимов вышел из КырГКНБ после 5 часов допроса
16:26  Невестку премьера Албании Рама наглухо завалило при землетрясении
16:23  Трамп внезапно отправился в Афганистан: тайные цели
15:49  Будут брать. Кыролигарх Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
15:07  Таджикистан должен обратиться в Международный суд ООН
14:58  При раскопках Куль-Тобе (юг Казахстана) найдены 3 древних фолианта на арабице
14:57  Узбекистан. Сумерки. Ч. 3, - Б.Мусаев
14:52  Пали нравы. Ученица 11-го класса разделась до трусов в ночном клубе Семея
13:11  АБР выделил Узбекистану еще $300 млн на поддержку бюджета
13:07  Как ребенок. Назарбаев получил статус "Почетного Председателя Консультативной встречи глав государств ЦА"
13:03  Китай&Гонконг: не такая уж Поднебесная, - Э.Лимонов
11:12  Асад отдал рискованный приказ - бомбить захваченные американцами свои нефтяные заводы
11:03  Дам ДАИШ. Секс как аргумент вербовки со стороны джихадистов, - Le Monde
10:37  Гарем нечаянно нагрянет: как в Узбекистане борются с многоженством, - И.Кармазин
10:27  Турецкий султан Мурад II был тот еще педофил. Наследника ему родила 12-летняя бедолажка Хунди (турк-история)
09:56  Джулиана Ассанжа вычеркивают из списков живых. Государственное убийство, - Д.Седов
09:54  Новый расклад - Майкл Блумберг против Дональда Трампа, - В.Прохватилов
09:48  Выборов по-старому в Каззахстане уже не будет. Нур Отану нужно перестать боятся собственного народа
09:44  Священная триада Казахских жузов. Милое очарование родо-племенизма, - А.Сейдимбек
09:40  БеспределKG. За розжиг розни арестован блогер Афтандил Ж
09:37  Меня забыли... КазЕлбасы прилетел в Ташкент на саммит глав ЦентрАзии
09:30  Запад разбудил русского медведя: Россия выбирает символ силы, - В.Сокирко
09:22  Гонконг на распутье. Цена вопроса, - Брайс Сверхун
09:19  Войска к миру готовы. Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России
08:50  В Туркменистане презентовали интернет-портал госуслуг - e.gov.tm
08:14  Трудности делают Турцию сильнее, - Дж.Фридман
07:46  В Канаде разбился самолет с летевшими отдохнуть 2 узбекскими семьями - 7 человек
00:19  Трамп преподнес Гонконгу "своевременный подарок", - "НГ"
Четверг, 28.11.2019
23:37  2:1. Футбольная "Астана" сенсационно одолела "Манчестер Юнайтед"
22:22  Самые интересные моменты с саммита ОДКБ в Бишкеке
22:16  Как казахи устроили геноцид калмыкам (история)
22:15  Армения "беременна революцией" от Сороса?
16:48  Новым генсеком ОДКБ стал белорус Станислав Зась
15:54  Казахстан снарядил 3-ю роту "миротворцев" для Ливана. Спасем генерала Ауна!
15:51  Осужденного в Казахстане рос-политолога К.Сыроежкина не будут лишать каз-гражданства?!..
15:35  Необычные коллекционные монеты с бабочками выпустили в Казахстане
15:32  Как Абвер и басмачи планировали поднять восстание в Средней Азии во время Великой Отечественной
15:30  Сирия. Начистоту о наболевшем, - Рами Аль-Шаер
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Глупо пытаться моделировать общность казахов с североазиатскими и восточноазиатскими "братьями"…, - Н.Нуртазина
15:14 30.11.2019

Праздник единства Центральной Азии - это очень естественно и понятно! Непонятно и глупо лишь пытаться моделировать общность казахов с североазиатскими и восточноазиатскими "братьями"…

Вся история человечества доказывает правоту тезиса о том, что бесполезно пытаться останавливать естественный (на самом деле - движимый Духом) ход развития народов и человечества, грубо вмешиваться в исторический процесс, занимаясь волюнтаризмом. Например, 70 лет в Советском Союзе запрещали религию, боролись с этническим самосознанием, но в итоге ничего из этого не вышло. Только опозорились перед миром. И достаточно было одного толчка, чтобы все вернулось на круги своя. На самом деле надо давать свободу творческому самовыражению народов, прислушиваться к их национальному "я" (выразителем которого выступает интеллигенция), а регулировать и моделировать этнокультурный процесс можно лишь в определенном смысле и минимальном масштабе.

Казахов с некоторых пор (с идеологии царского "просветителя" Ильминского) искусственно отдаляли от татар и народов Средней Азии, планомерно и системно пытались заставить этот обычный тюрко-мусульманский народ Центральной Азии влюбиться и обнимать своих допотопных "братьев" - народов-шаманистов Сибири, Севера, Монголии, Дальнего Востока. Отголоски такого подхода живучи до сегодняшнего дня (но уже в сознании и установках самих манкуртизированных казахов из сферы искусства, музыки и философии).

Но такая зловредная политика потерпела фиаско. Ведь уже с конца 80-х-90-е гг. казахи стихийно и инстинктивно (государство держало нейтралитет, как известно) потянулись к истинной вере своих предков - Исламу, потому что в коллективном бессознательном народа живет и творит свое великое дело исламский код, код Священного Корана. В глубине своего сердца Казах чувствует, что уйти от Ислама - это нарушить завет предков, т.к. они ("ата-бабалар", аруахи великих пращуров, ханы и мудрецы) в судьбоносный час принесли клятву на верность религии Ибрахима и Мухаммеда, присягнули Корану, а значит, только безумец и предатель нарушит Слово и Завет предков. Так началась великая акция возвращения казахского народа в лоно мусульманского сообщества, уммы Пророка, которая привела к полному восстановлению в стране основ традиционной религии (альхамдулилла).

В то же время казахи всегда разумно понимали разницу между мусульманами-тюрками и мусульманами иноэтнического происхождения. Считая арабов, персов, индусов-мусульман, дунган, чеченцев и др. братьями по вере, в то же время любой казах считал наиболее близкими к своей культуре и традиции этнически родственные народы Центральной Азии: узбеков, каракалпаков, туркмен, кыргызов, уйгуров, а также татар, башкир из Волго-Уральского региона, тюрков Кавказа, Малой Азии.

Далее предок-казах логически соображал, что внутри этого тюрко-мусульманского сообщества ближе и милей его сердцу кровные братья-народы Центральной Азии, т.к. здесь подключается и фактор соседства. В Исламе соседство - дело святое, непростое. Ведь даже с иноверцами-соседями надо ладить… "Близкий сосед лучше родственника, живущего далеко", - гласит арабская поговорка. Кстати отсюда непротиворечивость тюрко-таджикского взаимодействия. Как писал в своих трудах великий казах Мустафа Чокаев, таджики всегда находились в общем потоке культурно-цивилизационных процессов в Центральной Азии, и Туран не знал серьезной вражды разноязыких племен, объединяясь на почве духа и веры; кроме того, язык фарси всегда был уважаем и высоко ценился в среде тюрков.

Единство Центральной Азии становится еще более очевидным и буквальным понятием, когда, глядя на исторические карты, мы можем узреть, что этносы в центральноазиатском регионе испокон жили не просто как соседи, а именно (в южной части) смешанно и чересполосно. Порой было невозможно определить и очертить четкую границу их этнических территорий.

Вот почему академик Василий Бартольд (Царствие Небесное этой великой душе), великий российский ученый, стоявший у истоков научного изучения Центральной Азии, гуманист, кристально чистый человек, в годы подготовки национально-государственного размежевания в Средней Азии и Казахстане сопротивлялся как мог такому революционному волюнтаризму. В.В. Бартольд научно-этнографически доказывал, что в этом обширном регионе ситуация с этносами и этничностью весьма непростая и своеобразная, что нельзя искусственно форсировать процесс.

При этом любопытно, что в своих ранних научных заключениях ученый-корифей допускал, что при нормальном, естественном этнополитическом развитии государственные границы республик в Средней Азии (в силу исключительного своеобразия региона) будут скорее оформляться не столько по этническому критерию, а сколько в соответствии с извечными границами трех самобытных (и полиэтнических) естественно-географических и культурно-исторических областей, как Хива (Хорезм), Бухара, Фергана.

Кстати, Афганистан тогда и до сего времени избежал участи быть официально расчлененным этнически озабоченными империалистами (на самом деле проводившими таким образом свой принцип власти "divide et impera"). На самом деле в этнической пестроте, своеобразном духовном космополитизме и едином духе Центральной Азии и состоит весь ее "шарм", изюминка, возможно, быть может, в этом надо искать корень исторической миссии ее народов. Недаром, великий философ и поэт Востока Мухаммад Икбал считал, что от возрождения Афганистана, духовного "сердца Азии" (но разумеется, не по американскому или русскому сценарию) зависит возрождение и судьбы всей Азии…

Итак, для казаха-мусульманина всегда была понятна разница между, скажем, арабом и узбеком (или, например, между чеченцем и туркменом). Предки говорили "qan tuystyq" ("родство по крови"), с эпохи средневековья бытует у нас крылатое выражение: Ozbek - oz agam ("Узбек - мой брат"). И вот сегодняшний пример. Будучи несколько лет назад в Саудовской Аравии, в Мекке, я заметила такую интересную вещь: наши туристические компании, организаторы хаджа, имамы из Духовного Управления мусульман Казахстана (ДУМК) в Мекке и Медине, оказывается, быстро сдружились с организаторами хаджа из Туркменистана и Узбекистана. Было заметно, как стороны четко и слаженно взаимодействуют в арабском окружении, вместе арендуют автобусы, гостиницы, паломники помогают друг другу.

Я невольно подумала тогда: что значит "зов крови", этническое родство, общие предки-тюрки! Также великий фактор географии, влияние территориального соседства, наша общая тысячелетняя история, развернувшаяся в степях буйного Турана, в объятиях могучих наших рек-"матерей" Амударьи и Сырдарьи (Окса и Яксарта)… И даже сплотившая нас "советская" история. Порой грустная, трагическая, но по своему важная, уникальная, дорогая - своими уроками; из которой мы вышли победителями благодаря общей борьбе, общим молитвам Единому Богу…Сложные зигзаги исторических троп нашей постсоветской Центральной Азии, никогда не понять саудитам, пакистанцам, даже туркам. Им такое не снилось и в самом страшном сне…

И, наверное, стоило отъехать очень далеко от родины, от нашей Центральной Азии и окунуться в многомиллионную гущу ближне-средневосточных, южно-восточно-азиатских, всяких иных семитов и арийцев - чтобы искренне обрадоваться мелькнувшей в толпе паломников-хаджи хотя бы одной узбекской, казахской или туркменской физиономии, и крикнув "салам, земляк, кардаш!", услышать казалось бы самые простые, но почему-то внезапно ласкающие слух родные тюркские слова, выражения, типа bar, yoq, kel, otyr, ne boldy? qayda barasyn? И даже наше банальное общее окончание стран "stan" за много тысяч километров вдали от Родины может звучать для тебя уже по-другому, как бальзам на душу…

Наверное, это и есть то самое чувство этнического и одновременно духовного родства, также не менее значимое чувство многовекового соседства и исторической взаимосплетенности. Чувство этнического единства и личной сопричастности к единой судьбе Центральной Азии. Этому чувству и кредо жизни нельзя научить сверху, заставить принять его по указке, как и невозможно научно и всецело рационально объяснить его. Во всей полноте его можно ощутить лишь на каком-то инстинктивном, клеточном уровне, услышав ответ из глубины души, недр "коллективного бессознательного".

Праздник или День Центральной Азии предложил в эти дни учредить Елбасы, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Конечно, это прекрасно, хотя при этом напрашивается слово "единство", "дружбы", "солидарность" или "единой Центральной Азии" и т.п., иначе теряется смысл. Возможно, идея единства и интеграции очевидна даже без этого связующего слова.

Но готово ли массовое и даже элитарное сознание ( европеизированной части элиты) современных казахов к идее Центральной Азии, обсуждению, изучению ее; есть ли среди нашей молодежи какой-нибудь значительный интерес к соседям по региону, к узбекам, киргизам, туркменам и др.? В своей преподавательской деятельности даже в ведущем университете страны мне часто приходится сталкиваться с серьезной стеной непонимания и дремучего невежества, провалами в исторической памяти казахской молодежи, когда разговор заходит о Центральной Азии. Наши школьники и студенты информированы сейчас о чем и о ком угодно, от компьютера до Космоса, от Арктики до Индии, но только не о тюркском мире и особенно Центральной Азии.

Итак, "оян, казах-манкурт" ("пробудись, казах!" - знаменитый лозунг, призыв алаш-ордынца, национального поэта Миржакуба Дулатова), задайся серьезно вопросом: кто твой первый этнический и духовный брат (после своих родных казахов), т.е. твои "двоюродные" братья и одновременно старейшие надежные друзья и добрые соседи?! Где земли и горы, которые всегда были твоим надежным тылом и пристанищем? В какую сторону бежали под напором несметного врага твои предки во время Актабан Шубырынды (годы джунгарской резни) и другие катастрофы?

В чьих кишлаках и городах прятались дети и семьи репрессированных наших дорогих земляков, национальной интеллигенции, когда сами безбожные озверевшие казахи готовы были их загрызть насмерть? Кто протянул руку помощи великому спортсмену, палуану Хаджи-Мукану в трудные годы под старость, кормил его, уважал, как не узбек Юлдаш Ахунбабаев? И ведомо ли тебе, что великий патриарх казахов, прорицатель-суфий Хасан Кайгылы завещал в тяжкую годину спасаться казахам на юге, искать приют и кров в Джидели Байсун, что на крайнем юге Узбекистана?!

Кто на самом деле, казах, твой самый ближайший друг (дост) и твоя кровинка на этой земле грешной (кардаш, карындас), вышедшая из единого тюркского "чрева", утробы? Ведь даже быки или лошади чувствуют кто им ближе по крови и природе. Кто те, с которыми у тебя навсегда записаны в истории общие предки, которые сберегли вместе и пронесли через тысячелетия речь Тюрков из седых орхонских надписей, и потом присягнули до Судного Дня на верность Священному Корану и приняли общее духовное водительство пира Хазрет Султана Ходжи Йассауи?!

И хотя ты ожидаешь, что таким родичем и другом будет назван какой-нибудь важный для данного исторического часа, респектабельный, пахнущий исключительно французскими духами и соблазнительно шуршащий долларами "брат"-блондин, которого продажная, буржуазно-мещанская часть твоей души желала бы заполучить на "тарелочке с голубой каемочкой" со стороны Евросоюза…

Именно поэтому, плачь, но и гордись, Казах! За то, что твои истинные братья, альхамдулилла, - вовсе не цивилизованная и "передовая", "однополая" Европа-вертихвостка, и не надменные, обладающие атомными бомбами и ракетами "огнедышащие" разные медведи и драконы мира сего, а именно тихая, мирная, бедная, так называемая "отсталая" и "коррумпированная", пока еще кажущаяся беспринципной и безхребетной, слабой и раздробленной, разрушенной и истерзанной (Афганистан), великая многострадальная духовная, мусульманская Центральная Азия! "Возрождение Афганистана - начало возрождения всей Азии" ("Мартин Лютер исламского мира", "Руми" новейшей эпохи, поэт, мыслитель, мистик, духовный отец Пакистана Мухаммад Икбал).

Назира Нуртазина,
профессор КазНУ им. аль-Фараби
(Алматы, Казахстан)

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575116040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин: стабильно развивающийся Казахстан – это результат лидерства Елбасы
- "У вас особенный талант"
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли
- Рабочий график первого президента
- Крымбек Кушербаев провел заседание Комиссии по государственным наградам
- Счетный комитет озвучил предложение о регулярном аудите Нацбанка
- Калмуханбет Касымов провел встречу с Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Дамиром Сагынбаевым
- Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение с Министерством транспорта, коммуникаций и первичного сектора Арубы, а также авиационными властями Бермудских островов
- Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в миссию в Ливан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  