Правда о миграции в Россию от Р.Бабаяна, - А.Максумов

14:30 01.12.2019 Правда о миграции Романа Бабаяна



(Телекомпания НТВ. Общественно-политическое ток-шоу "Своя правда". Ведущий Роман Бабаян. Передача от 06.11.2019 г.)



Всем, всем, всем - мир вашему дому. Я Азим Максумов. Я долго молчал, но я вернулся.



Проанализируем ток-шоу "Своя правда" с Романом Бабаяном от 06.11.2019 г., посвященное проблемам миграции и попытаемся ответить на вопрос, каковы цели ток-шоу, кто в этой передаче заинтересован и достигнуты ли эти цели.



В передаче кроме Романа Бабаяна участвовали:

1. Алексей Журавлев – депутат Государственной Думы РФ;

2. Ольга Кириллова - председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональной отношениям (ранее начальник УФМС России по г. Москва, с 2016 по 2019 гг. начальник главного управления по вопросам миграции МВД России);

3. Валерий Баринов – народный артист РФ;

4. Максим Шевченко – журналист;

5. Леся Рябцева - журналист;

6. Сергей Мардан – радиоведущий.



Итак. Начал Роман Бабаян со слов: "У трудовых мигрантов появилась возможность оформить бессрочный вид на жительство. Речь идет о десятках миллионах человек. Нужны ли нам в таком количестве мигранты и не отнимут ли они работу у нашего населения". Затем демонстрировались негативные видеосюжеты о мигрантах. Это драки в кафе между мигрантами и местными, дорожно-транспортные происшествия с участием мигрантов и так далее. При этом Р. Бабаян утверждает, что это становится практически нормой и происходит все это по нарастающей.



Стоп-кадр. Бабаян практически стартует с того навязывает зрителям и аудитории в студии свое мнение, свое отношение к проблеме, причем ярко выраженное негативное. При этом утверждает, что ни до чего хорошего это не доведет. Официальная статистика (смотрите официальный сайт МВД России) говорит о том, что преступность среди иностранных граждан последние несколько лет стабильно уменьшается.



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче.



Далее, Р.Бабаян начинает дискуссию с Алексеем Журавлевым, который высказывается за ограничение трудовой миграции, за необходимость "загнать" ее в жесткие рамки. При этом приводится аргумент, что из Узбекистана в Россию ежегодно приезжает 5 миллионов трудовых мигрантов и за полгода они перевели на родину 2 миллиарда долларов. Повторяет - представляете 2 миллиарда не рублей, а долларов.



Стоп кадр. Первое, господин депутат, трудовые мигранты продают свой труд, и часть заработанных от продажи своего труда денег отправляют на родину. Вопрос к вам: - а хотите, что бы мигранты трудились, а заработанные деньги не отправляли на родину? Если не зарабатывать и не отправлять деньги на родину, то это уже не трудовая миграция, а трудовое рабство.



Второе. А 2 миллиарда долларов, отправленных за полгода на родину 5 миллионами мигрантов это много или мало? На одного человека получается 400 долларов за полгода или приблизительно 67 долларов в месяц. И на эти деньги живут семьи мигрантов. Понять большие это деньги или нет можно в сравнении. Так по некоторым данным (journal.tinkoff.ru) в 2018 году "россияне оставили в иностранных отелях, магазинах и ресторанах 34.5 миллиарда долларов". Но это только те суммы, которые прошли через банковские счета. По таможенным правилам, при выезде за рубеж гражданин может не декларировать имеющиеся у него наличные деньги в сумме до 10 тысяч долларов (в эквиваленте в любой валюте).



По данным аналитической службы "Реального времени" (realnoevremya.ru), в 2018 году физические лица перевели из России 47,8 миллиарда долларов. При этом мигрантами переведено 13.3 миллиарда долларов. И это в основном все деньги, вывезенные трудовыми мигрантами на родину, так как при выезде из России они боятся иметь с собой сколь-нибудь значительные суммы из боязни их потерять.



В 2018 году на миграционный учет было поставлено 17 764 489 человек. Трудно сказать, сколько из них трудовые мигранты. По нашим оценкам от 10 до 13 млн человек. Т.е. 10 (?) миллионов трудовых мигрантов за 2018 год вывезли 13.3 миллиардов долларов. Это чуть больше 100 долларов на мигранта в месяц. Подчеркну, что трудовые мигранты поддерживают свои семьи, а не отправляют деньги для развлечений.



Но есть другие позиции. Сколько денег вывезли (вывели) юридические лица? Сколько денег выведено из оборота такими лицами, как полковник Захарченко (напомню, что у Захарченко изъяли 8,5 миллиардов рублей)?



Забегая вперед, скажу, что позже в передаче прозвучит, что мигранты работают не за такие уж и маленькие деньги. Прозвучит, что 80% выручки мигранты отправляют домой. Если следовать логике передачи, то в среднем мигрант из Узбекистана заработал за половину 2019 года в среднем 500 долларов. Это "не за такие уж и маленькие деньги"? Все встает на место, если исходить из того, что мигранты 80% выручки оставляют в России в виде оплаты государственных услуг по оформлению разрешительных документов, оплаты налога на доходы физических лиц по патенту, проживание, питание, медицинское обслуживание и т.д.



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. А. Журавлев поведал, что в Узбекистане усилиями двух государств во взаимодействии с бизнесом создали 70 частных агентств занятости (ЧАЗ), в которых производится набор работников, их обучение русскому языку, российской культуре, профессиональная подготовка и т.д. Затем трудовых мигрантов направляют в Россию, где их встречает работодатель. Так вот услугами ЧАЗов воспользовалось 600 человек. Из 5 миллионов выезжающих на заработки узбеков только 600 человек. Господин А.Журавлев говорит о том, что такая деятельность блокируется как российским, так и узбекским правительством. А что происходит с основной массой выезжающих мигрантов? Они приезжают, их встречает "байчик", берет за руку и ведет на работу. Далее Р.Бабаян резюмирует выступление А. Журавлева - миграция должна быть полностью подконтрольна государству.



Стоп кадр. Возникает вопрос, почему в России деятельность "байчиков" по трудоустройству иностранных граждан эффективнее, чем деятельность государства, а в силу сказанного А.Журавлевым, скорее еще и в сотрудничестве с государством исхода трудовых мигрантов.



Вернемся к передаче. Ведущий переходит к М. Шевченко. Бабаян приводит данные опроса Левада-центра, согласно которому 72% опрошенных высказались за ограничение притока мигрантов, 9% - способствовать притоку мигрантов, 15% - все равно, 4% - затруднились ответить.



Стоп кадр. В каких социальных группах велись опросы, как формулировались вопросы, какое количество людей опросили и т.д.?



А почему бы не провести опросы в социальных группах и не проанализировать результаты опросов. Например: среди студентов, среди работодателей, среди экономистов, среди сельского населения, среди рабочих и т.д. Вот такие исследования были бы интересны. И возможно такой опрос привел бы к совершенно другим результатам. И не будет настраивать зрительскую аудиторию против мигрантов. Ниже мы еще вернемся к порядку проведения социальных опросов.



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. М. Шевченко озвучил свою позицию. Это трудовая виза (т.е. разрешительный въезд в Россию для трудовых мигрантов) обязательный "трудовой пакет" для мигранта, включающий: трудовой договор, проездные документы в Россию и из России, медицинскую страховку, гарантированное работодателем проживание, регистрация трудового контракта (государством). "Почему этого не происходит. Потому что это противоречит криминальной сущности российского капитализма. Он заинтересован в дешевой рабской силе" (прямая речь М. Шевченко). При этом на экране появляется высказывание М. Шевченко в виде титров: "При нынешнем устройстве общества я против нелегальной миграции. Наличие нелегальных мигрантов порождает коррупцию".



Далее М. Шевченко рассуждает, какое это ("трудовой пакет") благо с одной стороны для мигрантов, с другой стороны для россиян, так как не будет демпинга заработной платы.



М. Шевченко приводит несколько позитивных примеров миграции (врачи и другие квалифицированные специалисты). И неожиданно выдвигает постулат, что отдельным категориям мигрантов нет необходимости знать русский язык, например неквалифицированным рабочим (?!).



Далее М. Шевченко рассказывает, что раньше приезжали турецкие рабочие. "Вот цивилизованная страна" (Турция) (прямая речь М.Шевченко), у всех юридический контракт, живут в вагончиках, свои врачи и т.д. "Перестали приглашать сербских, турецких рабочих. Завозят рабов бесправных. С этим надо кончать" (прямая речь М. Шевченко).



Стоп кадр. Вроде журналист М. Шевченко рассуждает вполне здраво, но у меня возник ряд вопросов. Удивительная логика - для того, что бы обеспечить защиту трудовых мигрантов необходимо ограничить их в правах. Как это понять? В существовании нелегальной миграции виноват криминальный бизнес и коррупция, но "давить" надо мигрантов. Как это понять?



Другими словами, М.Шевченко делая правильные выводы о причине возникновения массовой нелегальной миграции - предлагает неверный путь решения вопроса.



А чего стоит его приведенная выше цитата, выделенная в передаче в виде титров. Первая часть - "При нынешнем устройстве общества я против нелегальной миграции". Возникает вопрос, а при каком устройстве общества М. Шевченко не против нелегальной миграции? При каком устройстве общество нелегальная миграция благо для государства?



Вторая часть цитаты - "Наличие нелегальных мигрантов порождает коррупцию". Мы в корне не согласны с М. Шевченко. Неправильно выстроена причинно-следственная связь. По нашему мнению коррупция в высоких эшелонах власти порождает нелегальную миграцию и, как следствие, порождает мелкое взятничество на низовых уровнях власти (участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, сотрудники структурных подразделений ГУВМ МВД России и т.д.).



Недоумение вызывает позиция М. Шевченко по проблеме знания (изучения) трудовыми мигрантами русского языка. С позицией М.Шевченко еще можно было бы согласиться в отношении мигрантов разово приехавших на заработки с целью скопить некоторую сумму и больше не приезжать. Например, человек приехал, заработал деньги на покупку подержанного автомобиля и в дальнейшем на родине занимается извозом. Или не хватило денег на свадьбу и т.д. Но для подавляющей части трудовых мигрантов работа в России практически единственный источник существования самого и его семьи. И приезжают они на заработки годами длительный период, часто по нескольку лет не выезжают из РФ (иногда пересекают границу, всего несколько часов проводят за пределами России. То есть происходит "перезагрузка" миграционного учета). Мы согласимся с действующим законодательством - знание русского языка в такой ситуации для трудовых мигрантов обязательное условие. Но вот проблема эта (а проблема серьезная) по существу не поднималась и не обсуждалась на передаче.



Ну а как прикажете расценивать высказывание о "цивилизованной стране" (Турции). Я расцениваю это как прямое оскорбление Таджикистана, Узбекистана и др. - т.е. стран, по мнению М. Шевченко не цивилизованных. Не знаю как ваше, но мое уважение М.Шевченко потерял.



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р. Бабаян говорит, что все сказанное справедливо в отношении нелегальной миграции. Но есть и легальная миграция, например сфера строительства и сфера ЖКХ… И тут взрыв возмущения со стороны участников ток-шоу. Они убедительно демонстрируют, как бизнес в этих сферах "выталкивает" трудовых мигрантов из правовой зоны в тень. Ведущий говорит, что получается такая штука. Мигранты легально или нелегально работают. Зарабатывают на этом Ивановы Иваны Ивановичи или же Максимы Шевченко и Алексеи Журавлевы… Далее идет реплика М.Шевченко - "или Романы Бабаяны". На что ведущий парирует: - "Роман Бабаян нет. Роман Бабаян пытается все время разрулить все эти проблемы. Он не зарабатывает. (В зале раздаются аплодисменты). А потом получается, что вот наш человек (показывает на экран за своей спиной, где только, что выплеснул несколько ведер негатива на мигрантов) он реагирует вот так вот, как он реагирует, и у него сидит в голове одна простая мысль, что эти люди сюда приезжают, что они не собираются жить по нашим законам, по нашим традициям, по нашим обычаям. Им не нужно, как Максим говорит учить русский язык, половина из них этого русского языка не знают. И плюс они еще и забирают нашу работу. Вот о чем говорят наши люди" (прямая речь).



Стоп кадр. Ведущий, мягко говоря, "передергивает". Он методично и умело вбивает "нашему человеку", что мигранты повышают социальную напряженность в обществе, он "учит", как надо "нашему человеку" реагировать на мигрантов, он говорит, что мигранты отбирают у "нашего человека" работу. Именно так, Руслан Бабаян не "пытается разрулить все эти проблемы", а профессионально, я бы сказал высокопрофессионально, возбуждает у российского зрителя негативное отношение к мигрантам. Собственно этим духом негативного отношения к мигрантам пропитана вся передача. Это было видно выше, и это будет видно в дальнейшем. И аплодисменты в зале - это лишь психологический прием, что бы зритель слепо верил тому, что говорит ведущий.



Задам несколько вопросов, которые не прозвучали в передаче. Каково отношение самих мигрантов к тем представителям, которые устраивают драки, совершают преступления и т.д.? Отвечу - самое отрицательное. Противодействуют ли мигранты раскрытию преступлений? Участвуют ли мигранты в профилактике преступности в своей среде? В начале передачи А. Журавлев приводил цифру, что 12% преступлений раскрывается внутри миграции (т.е. с помощью мигрантов). Это показатель высокий средний или низкий? Какое количество преступлений раскрывается с помощью общественности в Росси в целом (я пытался найти ответ на этот вопрос. Единственное, что нашел - в некоторых источниках указано, что этот показатель низкий)? Все познается в сравнении.



Без ответов на эти вопросы обсуждать проблему преступности среди мигрантов пустая трата времени. Единственная цель, которая достигается в этом случае - воспитание негативного отношения россиян к мигрантам.



Сколько россиян (например, за последние 10 лет) обратились в трудовую инспекцию или в профсоюз, или в органы власти с жалобой на работодателя, что были уволены, что бы освободить рабочее место для иностранного работника? Я не знаю ни одного такого случая. При социальных опросах россиян (например, того же Левада-центра) формулировался ли вопрос следующим образом: - "Вы боитесь, что вас уволят с целью приема на работу на ваше место иностранного рабочего?"? Если такие исследования проводились, то каковы их результаты?



Без ответов на эти вопросы говорить рассуждать о том, что иностранцы отнимают рабочие места у россиян, по крайней мере, некорректно. И опять, единственная цель, которая достигается в этом случае - воспитание негативного отношения россиян к мигрантам.



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р. Бабаян говорит, что может быть имеет смысл до того как заниматься самими мигрантами имеет смысл что-то сделать с нами самими.



Далее в диалог вступает Леся Рябцева, которая говорит о том, что если бы россияне были бы достаточно квалифицированны и хотели работать, они разве бы не шли на эти работы. Рассказывает о том, что у нее няня филиппинка. До этого были другие няни, в том числе россиянки, но это ленивые тетки, которые требовали высокую зарплату и при этом мало работали. Она не нахвалится няней - филиппинкой. Р. Бабаян заявил, что филиппинских нянь в России не так много и вернул разговор к обсуждению проблемы трудовой миграции из стран средней Азии.



Л. Рябцева она рассказала, что в Волгограде зарплата дворника 7000 рублей и русские на такую зарплату не идут. Р.Бабаян парировал, что в Москве он часто слышал, что россияне рвутся работать дворниками, но их (?!) места заняли таджики или узбеки или киргизы. Начался спор, М.Шевченко и А.Журавлев стали говорить, что россияне с удовольствием пойдут на такие работы. А если их не берут на работу необходимо обратиться в комиссию.



В разговор вступил Валерий Баринов. Он предложил не ходить в комиссию, а пойти к нему на дачу. На даче он пытался нанять местного жителя для выполнения каких-то работ. Тот обиженно отказался, сказав, что он не таджик. Затем В.Баринов говорил о том, что долгие годы советской власти у людей (россиян) отбили желание работать на земле. За 70 лет советской власти развратили народ, отучили его работать.



Стоп кадр. Ну, во-первых, не совсем понятна позиция Л. Рябцевой. То у россиян нет должной квалификации, то россияне не идут выполнять неквалифицированную работу. Во-вторых, не понятно, зачем Л. Рябцевой нянька, она уже выросла. Я к тому, что это речь человека по профессии журналист.



Далее, если бы утверждение Р.Бабаяна о том, что россияне в Москве рвутся работать дворниками, а выходцы из средней Азии их не пускают, то профессию дворник включили в перечень профессий, на которые иностранных граждан нанимать запрещено.



В целом этот эпизод, классический подход для воспитания у россиян негативного отношения к мигрантам. Почему? Очень просто, как только говорят о трудовых мигрантах, так обязательно говорят, что россияне ленивы, пьют, не хотят работать и т.д. Вырабатывается условный рефлекс по Павлову.



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р. Бабаян объявляет перерыв. После перерыва Р.Бабаян возвращается к теме, нужны ли России трудовые мигранты, а если да, то, как это все должно происходить? Обращается к О. Кирилловой. Далее Р. Бабаян сообщает, что по сведениям МВД России каждый год в Москве приезжими совершается более 150 тысяч преступлений. И постоянно градус напряжения в обществе растет. В Москве уже есть места, гетто или анклавы, куда местные жители стараются не заходить. О. Кириллова высказалась против того, что бы смешивали понятия мигрант и преступник. Она сказала, что приезжий, это не только иностранный гражданин, но и приехавший в Москву житель другого региона.



На это Р.Бабаян парировал, что уточнял в МВД России, и эта цифра именно преступления, совершенные иностранными гражданами. О.Кириллова говорит о том, что преступления совершенные мигрантами раскрываются легче, чем совершенные россиянами, так как мигранты почти все оставляют отпечатки пальцев и контроль над ними много жестче, чем над россиянами. Она говорит о необходимости правильно оценивать вину человека, совершившего преступление. Кроме того, некоторое количество преступлений - это использование фальшивых разрешительных документов (т.е. не преступление против человека). При этом изготавливают эти фальшивые документы россияне.



Ведущий парировал, что многие мигранты, совершив преступление, тут же выезжают из России, а некоторые умудряются опять въехать, но уже под другими именами.



Далее. О. Кириллова не согласна, что у мигрантов нет медицинских страховок. Есть страховки. Но мигранты не умеют ими пользоваться.



Далее, она задает вопрос, а все ли россияне получают официальную зарплату в полном объеме? Разница в том, что кто-то имеет голос и может отстаивать свои права, а кто-то, в силу своего статуса и слабого знания языка молчит (гастарбайтеры).



Стоп кадр. По данным МВД России в 2019 году иностранными гражданами совершено 38766 преступлений. И эта цифра ниже, чем в 2018 г. И преступность среди иностранных граждан неуклонно уменьшается из года в год несколько последних лет. Поэтому напрашивается два вывода. Или Москва не в составе России. Или Р.Бабаян врет.



К вопросу въезда депортированных мигрантов в Россию под другими именами. Согласен, раньше этот прием использовался некоторым количеством нарушителей. Сегодня, на каждом этапе оформления разрешительных документов мигранта фотографируют и у него снимают отпечатки пальцев, иностранец не может находиться на территории России более 90 дней из каждых 180 без оформления разрешительной документации. Такой прием стал экономически бессмысленным. Каждые 90 дней выезжать на родину и оформлять новый паспорт - значительные финансовые затраты. Кроме того, в стране исхода уже при повторном изменении имени спецслужбы "заинтересуются" таким гражданином. Тем более что при выявлении такого факта иностранному гражданину грозит серьезная уголовная ответственность. Поэтому не думаю, что сегодня сколь либо заметное число иностранцев - нарушителей въезжает в Россию по измененным персональным данным (кроме понятных причин изменения фамилии, например, при вступлении в брак, исправлении ошибок обнаруженных в выданных паспортах и т.д.).



Где, правда, господин Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р. Бабаян задает вопрос, обращаясь к О. Кирилловой, кто-нибудь у нас в стране знает, какое количество трудовых мигрантов нам нужно? Есть ли какая-то структура, которая это знает? Но (видимо в диалоге с Кирилловой что-то пошло не по его сценарию) не дает ей ответить, и обращается к А. Журавлеву с вопросом, что вы долго стучитесь в какие-то двери. Кто за этими дверями, кому выгодно настоящее положение дел? Журавлев говорит, это Минтруд и МВД. И говорит, что миграция не выгодна России и повторяет ранее сказанное: - "Узбеки за полгода вывезли 2 миллиарда долларов. Вот как это нам не выгодно".



Далее Р.Бабаян приводит цифры. В 2018 году мигранты принесли бюджету 57 миллиардов рублей в виде платы за патенты. На обучение детей мигрантов Россия потратила 70 миллиардов рублей. Но это не все. Мы тратим деньги на лечение этих людей, на содержание их в тюрьмах, если они что-то там совершили. Кроме этого, 80% заработанных денег они вывозят. По данным Центробанка в 2019 г. мигранты вывезли более 1 триллиона рублей. То есть получается (по мнению Р. Бабаяна) абсолютно никакой выгоды (от мигрантов) для нашей экономики нет. Но есть множество проблем.



Стоп кадр. Вопрос вывоза денег мы обсуждали выше.



А вот обучение детей мигрантов - это проблема. Если верить Р.Бабаяну и приведенным им цифрам, с учетом затрат на обучение одного ребенка в соответствии с официальной статистикой в размере около 38 тысяч рублей в год - в России 1 миллион 800 тысяч детей иностранных граждан школьного возраста. Как в известном анекдоте про Вовочку - Где логика? Где разум?



На счет лечения мигрантов, вынужден разочаровать Р. Бабаяна. О. Кириллова уже ответила, что их обязывают покупать полисы ДМС. Но, не смотря на имеющиеся у них полисы, лечатся они, как правило, не за страховые, а за свои деньги. То есть платят дважды. Собственно, многие дважды платят налоги. В виде патента и вычетов из зарплаты. Это происходит из-за нежелания или неумения работодателя правильно оформлять документы в налоговой службе.



Затраты на депортацию и содержание в спецприемниках возмещаются за счет самих мигрантов. По закону, въезд депортированному иностранному гражданину запрещен не только на определенный срок, но и до момента возмещения им затрат на депортацию.



Где, правда, господин Р.Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р.Бабаян спрашивает, можем ли мы без мигрантов обойтись? В диалог вступает Сергей Мардан. Он говорит, что объективно от мигрантов сегодня больше вреда, чем пользы. Он говорит, что в России в настоящее время 10 миллионов работающих иностранных граждан. Это 10 миллионов рабочих мест, которые мигранты отобрали у местных. Это первое. Второе, гастарбайтеры работают на зарплатах на 30-40% ниже, чем Россияне. Можно было бы привозить (например, в Москву) жителей глубинки. Это было бы выгодней, но этим никто не озабочен. Проще привезти мигранта работающего за 15 тысяч рублей.



Ну, здесь даже Р.Бабаян не согласился. Говорит, покажите мне таджика, который работает за 15 тысяч рублей. Это все в прошлом. С. Мардан парирует, что структура рынка труда изменилась. Так в строительстве 100% рабочих - иностранцы. Россия не подготовила своих рабочих. Кто за это ответственен? Минэк (министерство экономического развития), Минтруд и в последнюю очередь МВД.



Стоп кадр. Позиция С. Мардан не выдерживает никакой критики. Он нужен был ведущему только ради фразы о том, что мигранты отобрали у россиян 10 миллионов рабочих мест.



Где, правда, господин Р.Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р.Бабаян делает парадоксальный вывод, что выгодоприобретателем в создавшейся ситуации являются россияне. И приглашает в "треугольник" Максима Шевченко. При этом он говорит, что первое, что приходит в голову - это ужесточить миграционное законодательство, вплоть до введения визового режима для трудовых мигрантов.



Слово переходит М. Шевченко, который повторяет свою позицию. То есть рабочая виза для трудовых мигрантов.



Затем заходит речь, что работодатель должен быть российским, а не оффшорным, "обеими ногами стоять на российской земле", платить налоги в России, развивать российское экономическое пространство. М.Шевченко говорит о необходимости ужесточения ответственности работодателя за незаконное привлечение к выполнению работ иностранного гражданина вплоть до уголовной.



Стоп кадр. Опять, виноват работодатель, но ужесточать меры нужно в отношении мигрантов.



Если говорить об ответственности работодателя за незаконный наем иностранных граждан, то принятые законодателем юридические акты достаточно жесткие. Вопрос в правоприменительной практике и, в конечном итоге в коррупции.



Где, правда, господин Р.Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р.Бабаян говорит о том, что приезжает трудовой мигрант. Пожалуйста. Но затем тревожный звонок, он везет жену и детей. Вот в этот момент ему надо запретить въезжать в Россию.



М. Шевченко с ним не согласен. Это уже другое и работают другие принципы. Но, по мнению М.Шевченко, таким мигрантам двери должны быть открыты.



Стоп кадр. Что-то пошло не по сценарию ведущего. Он на полуслове обрывает М. Шевченко и объявляет перерыв.



Что не так? Р. Бабаян считает необходимым закрыть въезд в Россию не мигранту, который нелегально находится на территории государства. Не мигранту, который совершил (совершает) преступление. Не мигранту, образ жизни которого чужд россиянам. Но мигранту, который работает, и вся "вина" которого - намерение переселиться в Россию.



Позиция Р.Бабаяна прямо противоречит международным нормам, закрепленным в нормативных документах ООН и ратифицированных Российской Федерацией. Позиция Р.Бабаяна противоречит закону "О гражданстве Российской Федерации". Позиция Р.Бабаяна противоречит закону "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" и т.д.



Наконец, позиция Р.Бабаяна противоречит общепризнанным моральным принципам и нормам.



Где, правда, господин Р.Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р.Бабаян задает следующий вопрос. Есть информация Минтруда, что без мигрантов мы обойтись не можем. Так в 2017 году мы за счет мигрантов компенсировали естественную убыль населения на 57%, в 2018 году практически полностью, но с каждым годом все хуже и хуже.



Если мы ужесточим въезд трудовым мигрантам, то у экономики начнутся трудности. Если не ужесточим, то будет расти социальная напряженность в обществе. Замкнутый круг.



Стоп кадр. Следите за мыслью ведущего. В 2017 году мигранты компенсировали естественную убыль населения на 57%, в 2019 почти полностью. Но с каждым годом все хуже и хуже. То есть, натурализация мигрантов в России, по мнению Р.Бабаяна - это зло. И эту мысль он "вбивает" в головы зрителей.



Мало. Он я "вбивает" в головы зрителей, что из-за этих процессов социальная напряженность в обществе будет расти.



А почему он не приводит цифры, а сколько из натурализовавшихся мигрантов - соотечественники, переселившиеся из-за рубежа? А почему он молчит о том, что переселяющиеся соотечественники тоже мигранты?



Где, правда, господин Р.Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р.Бабаян дает слово О.Кирилловой.



Она говорит, что миграционный приток это факультативная помощь приросту населению. Кириллова говорит о том, что механизмы есть, но они плохо используются. Если говорить о высококвалифицированных специалистах, здесь нет никаких ограничений и споров нет. Мы говорим о тех, кто не лучше (по квалификации) нашего среднего россиянина. Что-то пошло не по сценарию ведущего. Он пытается увести разговор в сторону, повернувшись спиной к Кирилловой. Это настолько грубо, что она вынуждена "силовым" способом вернуть ведущего.



Она говорит о том, что какие нужны мигранты, должны решать сами регионы, которые на местах лучше знают потребности. И спрашивать надо с губернаторов.



Далее в общем диалоге О.Кириллова говорит о том, что все участники шоу понимают, что миграционное законодательство надо каким-то образом корректировать. Р. Бабаян соглашается с ней, но ставит вопрос - а как корректировать?



Далее ведущий переводит разговор на проблему переселения соотечественников. Он говорит, что соотечественники это огромная категория лиц, обладающая востребованными российской экономике специальностями, но мы годами не можем обеспечить им условия для переселения в Россию. И тогда мы поймем, что и не такое уж и большое количество других людей нам нужно.



А. Журавлев говорит, что мы приняли законы, упрощающие получение гражданства соотечественникам и лицам, работающим по востребованным в России специальностям.



Р. Бабаян говорит, что знает много абсолютно русских людей, которые годами не могут получить гражданство Российской Федерации.



Стоп кадр. Ведущий методично воспитывает неприязненное отношение к "другим" людям и переживает за "абсолютно русских" людей.



Но почему он "забывает", что россиянин и русский, это не синонимы? Почему он "забывает", что соотечественник и русский, это не синонимы? Почему он "забывает", что "абсолютно русский" человек может иметь фамилию Бабаян?



Далее. Понятие "соотечественник" закреплено законодательно. И поскольку Россия объявила себя правопреемником СССР, соотечественниками признаются все бывшие граждане СССР. Это вытекает из признанных международных норм права. Про это "умалчивает" Роман Бабаян. Цель проста - он делит людей на "абсолютно русских" и "других", со всеми вытекающими последствиями. Он вызывает методично и профессионально неприязнь "абсолютно русских" к "другим". При этом умалчивает, что подавляющая часть мигрантов из Средней Азии и есть соотечественники в силу закона.



Несколько слов про "абсолютно русских", которые годами не могут получить российское гражданство. Это не потому, что государство или чиновники препятствуют им. В каждом случае нужно разбираться отдельно.



Приведу пример. Лет 7 назад из Таджикистан в Рязань приехала "абсолютно русская" Людмила Михайловна Г. (фамилию по понятным причинам не называю). Приехала и вступила в наследство, открытое после смерти матери. Людмила Михайловна гражданка Таджикистана, уроженка Рязанской области, вдова военного, женщина почтенного возраста.



Так вот, семь лет Людмила Михайловна обивает пороги и требует выдать ей российский паспорт. Ей говорят, существует процедура, которую необходимо пройти. Необходимо написать заявление на временное проживание, затем на вид на жительство, затем на получение гражданства. Она парирует, какие такие заявления. Я русская. Дайте мне паспорт.



Кстати, когда жила в Таджикистане, то тоже обивала пороги российского посольства, дошла до посла. И те же аргументы. Какие такие заявления. Я русская, дайте мне паспорт.



Права ли она, Р. Бабаян?



Где, правда, Р. Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее Р.Бабаян просит из-за дефицита времени всем говорить коротко.



А.Журавлев высказался, что уже пять лет говорит, что необходимо принять миграционный кодекс. Ведущий прерывает - еще 15 лет будем говорить, а потом встретимся здесь и будем обсуждать все те же проблемы.



Затем С. Мардан говорит о том, что мы за 28 лет ни разу не произнесли слово "репатриация". Начал говорить о соотечественниках. Ведущий перебивает и опять повторяется: - "Вы согласны со мной, что если мы вернем соотечественников, то нам не понадобится такое количество мигрантов".



С.Мардан говорит, что за пределами России живут 40 миллионов русских, и они должны базово вернуться сюда.



М. Шевченко парирует: - почему только русских? Россия многонациональная страна. В России 93 коренных народа.



С.Мардан говорит: - потому, что это Россия. Сюда должны вернуться русские.



Ведущий поддерживает позицию Мардана.



Стоп кадр. На передаче уже говорят про Россию для русских. Уже "выкидывают" других соотечественников и граждан других национальностей. И все это на общероссийском телевизионном канале.



Хотелось бы услышать от С. Мардана и Р. Бабаяна, хотя бы один аргумент, почему 40 миллионов русских живущих за границей должны все бросить, дома, бизнес, возможно семьи, друзей, собственное благополучие и базово переселиться в Россию? Почему он полагает, что русские живущие, например, в США, Канаде, Франции, Германии, Италии и т.д., переселившись, будут жить лучше?



Хотелось бы услышать, какой закон, какой международный договор, какая общепризнанная норма права обязует 40 миллионов русских переселиться в Россию.



Да, еще. "Россия для русских" - а здесь добавлю фразу, прозвучавшую из уст Р. Бабаяна: - "Где-то я уже это слышал".



Собственно, уже пора включаться прокуратуре и проверять этот выпуск передаче на предмет законности. Нет ли здесь разжигания национальной розни и экстремизма.



Где, правда, господин Р.Бабаян?



Вернемся к передаче. Далее идет речь о том, что необходимо принимать конкретные меры и о том, кто должен принимать эти конкретные меры.



Затем Р.Бабаян берет слово и убеждает всех, что России не нужно такое количество трудовых мигрантов.



Занавес.



Концовка в комментариях не нуждается.



Цель ток-шоу не выяснить, нужны ли России трудовые мигранты, а если нужны, то сколько, как заявил Руслан Бабаян. Что бы ответить на эти вопросы, необходимо было пригласить других участников и привести другие цифры и их прокомментировать.



Единственная цель ток-шоу - вызвать (воспитать или усилить) у россиян негативного отношения к трудовым мигрантам.



Достигнута цель или нет, вопрос сложный. Безусловно в определенной части зрительской аудитории появится стойкое неприятие мигрантов.



Кому это надо? Не государству. Государство делом, методичной работой демонстрирует последовательность в вопросах реализации государственной национальной и миграционной политики.



Но, к сожалению, и в Государственной Думе и в Московской городской Думе есть депутаты, не согласные с позицией государства в национальном и миграционном вопросах.



К сожалению и среди журналистов есть люди препятствующие государству в решении вопросов миграции и межнациональных взаимоотношений. Интересно, что фамилии этих журналистов какие-то, не русские: Бабаян, Шевченко, Мардан. Так может и цель воспитать негативное отношение к русским среди нерусских?



Может искать заинтересованные лица вне России? Например, за океаном?



Азим Максумов

Рязань, 23.11.2019 Источник - ЦентрАзия

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