Алма-Атинская старина. Дом складывали умельцы. По бревнышку, по кирпичику…, - В.Проскурин

19:14 01.12.2019 Владимир Проскурин



Дом складывали умельцы. По бревнышку, по кирпичеку…



...Небольшой Заилийский городок в начале прошлого столетия пережил всероссийские, степные и местечковые явления в окружающей природе, общественно- политической и культурной жизни. Прежде всего, это были разножанровые сюжеты Верного, печально -радостные , музыкально- драматические, трагико-комические. В этом калейдоскопе начала 20- го столетия , прошли мимоходом ликвидация имени города , переименование и номинация всех и всякого на новый социалистический лад, случилось время катастрофических землетрясений и селей.



Были в жизни города Алма-Аты перемены в судьбе старожилов, военных , священников , инженеров, деятелей литературы и искусства , приобретение народом классовой и безбожной ненависти друг к другу. Изменение царского прошлого круто повлияло на светлое будущее страны , иным - оказаться без вести пропавшим. Зигзаги судьбы, играя в лотерею вроде. Жребий брошен…



В данном очерке поговорим о событиях 1913 года, исторического порога последующих событий, начиная с мировой войны и антироссийского восстания , революции и гражданской войны. Скажем, о проведении юбилейного года к 300-летию Дома Романовых В 1913 году улица Балхашская переименована на "19- го февраля" ( в советское время Октябрьская; ныне - Айтеке-би ) . Соединив в названии улицы манифест Дома Романовых о крестьянском раскрепощении . И , с той же зимней датой, начало работы Областного правления, правительства Семиречья с 1869 года.



Город " в шахматы" в 45 улиц " на ты "



Неблагоустроенные закоулки , дороги и тропы были разножанровыми в говоре, одежде и культуре наций . Скажем, Алматинская казачья станица, Дунганская и Татарские, и прочие народные слободы. В ту пору Верный отважно и смело менял гужевой транспорт на современные автомобили, мотоциклы , велосипеды, ввел в домах верненцев телефонную нумерацию , проводил в жизнь иные технические новшества. Скажем, в канун революции случились первые авиалеты на биплане "Сопвич" в Малой станице .



Верный в ту пору делился по краям света самыми протяженными дорогами, поперечной Торговой улицы , в междуречье алматинских речек Алматинки и Поганки .Последний дом на реке , теперь Весновка, до четырех верст от Казенного сада, обозначен одноэтажной усадьбой под номером 154.



Улица Торговая ( ныне проспект Жибек Жолы) включала торгово- промышленное лицо Гостиного двора , банков, кино, магазинов , контор и складов, фабрик и мельниц, наследников коммерции советников Пугасова, Иванова, Габдулвалиева, Иванова , Гаврилова, десятков иных почетных граждан , купцов и торговцев. Торговая с годами называлась именем пролетарского писателя Максима Горького, - "горького", как дань или намек новому времени.



Была и остается улица с именем поэта А. С..Пушкина , нанизанной в центре одноименным городским парком, названных в дни верненского торжества к 100-летию светила русской поэзии. Улица с годами росла на юг и постепенно развивалась, завоевывая земли, выгоны, хозяйства станичников , сменив сельский вид на городской пейзаж . Началось жилищно-гражданское строительство на запад и на юг от кузницы народных промыслов на Ташкентской, до торговых рядов Кульджинской , присоединяя к карте города поперечные улицы Штабная, Губернаторская, Командирская. Мещанская. В начале 20 -го столетия появились Головной арык и арычная система города. Город складывался изумрудным кольцом площадей, скверов и бульваров , где возводились высокий кафедральный собор и Троицкая площадь , городская управа , общественный клуб, мужская и женская гимназия. Словом родной дом складывали народные умельцы. По еловому бревнышку, по глиняному кирпичеку…



После Верненского землетрясения 1910 -11 годов , разрушившего до основания прежний город, начата реставрация и новое строительство. Были благоустроены городской парк ( ныне имени 28-ми гвардейцев -панфиловцев ), где появились зрительско-увеселительные аттракционы, в т. ч. кинотеатр "ХХ-й век"; открыт епархиальный народный дом имени Николая Второго, где образованы отделы: религиозно-нравственный, народного здравия и трезвости, истории и географии, сельского хозяйства и природоведения. На месте руин фундамента храма, разрушенного 28 мая 1887 г., установили мемориальный знак на месте Св.Престола ( ныне на этом месте Мемориал Славы) .



Началось освещение керосиновых и калильных фонарей, иллюминация из восьми электрических лампочек рождественской елки у Собора ; озеленение , клумбы и скамейки у памятника императору Александру Второму ( с годами бюст заменен на двух гипсовых фигур , беседующих вождей Ленина и Сталина) .



Словом, город следовал будущему прочими реалиями и городскими достопримечательностями. О чем говорят редкие почтовые открытки фотографов Лейбиных, Ордэ , Николяи , иных светописцев ушедшего времени .



Юбилейная выставка 1913 года



Осенью 1913 года , во время восстановления улиц от катастрофического землетрясения, холодного и дождливого сезона года , прочих возникших неудобств , прошел 2-й областной съезд сельских хозяев , была устроена в городском Пушкинском парке сельско-хозяйственная и кустарно - промышленная выставка к 300-летию Дома Романовых , по актуальным для области разделам : 1-й. Полеводство и травосеяние ; 2-й. Бахчеводство, огородничество, садоводство и лесоводство; 3 -й. Животноводство и молочное хозяйство ; 4.-й Пчеловодство и шелководство ; 5 -й и 6-й . Сельско-хозяйственные строительная техника; машины и орудия; гидротехника 7- й. Кустарно - ремесленный; 8 -й. Промышленный; 9-й . Смешанный отдел , включая науку, естественные богатства, горное дело, учебное дело, переселенческое дело, мелкий кредит, медицину, ветеринарию и прочее призвание и ремесло Семиреченской области. Комиссаром комитета юбилейной выставки избрали агронома С.Н. Велецкого.



В докладах и очерках участников выставки , в изданных фотоальбомах и книгах энтузиастов и умельцев , прослеживается тяга к переустройству хозяйственной жизни Семиречья, перспективному строительству Турксиба , гужевых и автомобильных дорог вокруг озера Иссык- Куль , водных путей по реке Или. Все лучшее представленное на кузнице народных промыслов символизировал громадный срез тянь-шанской ели около трех метров , доставленной из урочища Горельник, с ажурной надписью на стволе "300 лет Дома Романовых" .



Представил юбилейную выставку Комитет по проведению сельских хозяев от Семиреченского казачества , известные садоводы и огородники , предприниматели и купцы , энтузиасты и умельцы. Край в хозяйствах станичников славился пасеками, садами и табачными плантациями, возделыванием мака, подсолнуха, горчицы, риса, гречихи, чечевицы, проса, охотой на куниц, лисиц, барса и рысь, промыслами лесным, камнетесным и известковым, а также винокуренным, пивомедоваренным, кожевенным производством.



Среди верненских мастеров были известны войсковой старшина С.М. Александров, председатель Войскового правления А. А. Власов. его советник П. С. Щербаков, представители Больше-Алматинской станицы атаманы Н. Созонтов и А. Михайлов, урядник А.Шестаков, казаки П. Е. Александров, Н. А. Ананьин, И.Е. Шершнев, П.И. Сергеев. В Семиречье распространили озимую пшеницу, т. н. "сандомирку", которую казаки называли просто "усовка" в память войскового старшины , агронома Н.М.Усова .



В состав комитета съезда вошли эксперты "зеленого строительства", инструктора садоводства С. П. Перковский и С. И. Иванов. Семиреченцы устроили показательный сад Военного собрания, сбор и укладку экспонатов выставки в городском парке . Богатую коллекцию из 52 сортов яблок и 7 сортов груш выставили садоводы-любители . На местном Овощном ( Яблочном ) рынке "...летние сорта яблок уже отошли, остались зимние - лимонные яблоки, антоновка, а также груши Дюшес. Апорт на месте стоит до 1 руб. 30 коп. за сотню. Другие сорта яблок продаются до 23 руб. за телегу ( т. е. от 800 до 1000 штук" . Только продажа местного апорта достигала до 6 млн. руб. ( отмечено в сводках на 1914 г.)



В Верненском уезде пышным цветом произрастали яблоня и груша, вишня, сливы, абрикос, персик и виноград питомников С.Т. Тихонова, Е:.Г. Бреусова, Н.Т. Моисеева . Указом губернатора Г.А. Колпаковского , прародителя садоводства в Семиречье, алма-атинский апорт переименован в "редьковское яблоко", в честь крестьянина-помолога Е.В. Редько, прославившего плодовый центр Верный на всех рынках России и Туркестанского края .



Архитектурно-строительную часть 5-го отдела комитета возглавил областной инженер А.П. Зенков. В состав вошли зодчие, проектировщики, инженеры-строители Б.Х. Шлегель , С. А. Симанов, А.А. Пугаченков, И. П. Базилевич, городской архитектор Д.И. Вертоусов . На территории в 16 десятин восточной части Пушкинского парка были возведены в разных архитектурно- строительных стилях 28 казенных и 15 частных павильонов. Главная аллея парка вдоль проспекта Колпаковского ( ныне Достык) украсилась юртами, где разместилось все многообразие национального искусства, охотой - беркутчи , быта и промыслов народов края . На прилегающих улицах к парку зодчие возвели павильоны торгово-промышленных домов наследников Габдулвалиева и Шахворостова в "ропетовском" и "мавританском" стилях. Выставочное помещение заводчика Х.А.Тюменева продумали как точную копию вальцево-механической крупчаточной мельницы товарищества "Мукомол" в Петропавловске. Небольшое, но очень привлекательное здание торгового дома "Наследники Н.Я.Пугасова " выделялось в конструктивном отношении и было построено в "романском" стиле. Павильон товарищества "Наследники коммерции советника Н.И. Иванова", несомненно лучший из всего созданного , возведен в "готическом" стиле. Были впервые применены железобетонные изделия местного гончарного завода " Ф.И.Титов и сыновья", компаньоны М. А. Аликин и И.Т. Жиленков . Прежде всего для строительства водопровода , т. н. "фонтана" (отчего получила название улица Фонтанная, ныне Тулебаева). Прокладку гранитных арыков, деревянно-керамических труб , срубленных тз бревен хижин- колодцев от Головного арыка до торговых бань на Ташкентской аллеи.



При возведении павильонов строители использовали последние новинки строительной техники и материалов: руберойд (толь), террофазерит (черепица), линолеум. В ансамбле деревянные павильоны, увенчанные "бочками и шатрами", украшенные "подзорами, петушками, полотенцами" и прочей сухой резьбой,- крыши некоторых павильонов были искусно покрыты обычной стружкой, - в силу своей декоративности имели шумный успех



Иллюстрации:

1. Ель - символ выставки 1913 года

2. Эскизы павильнов инженера А.П.Зенкова

3. Пушкинское училище в дни юбилея Дома Романовых Источник - ЦентрАзия

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