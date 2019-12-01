Пчелка против меда!? За реприватизацию в Казахстане выступили... штатные пиарщики первого КазЗятя

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11:36 03.12.2019

Азат Перуашев призвал поставить вопрос о пересмотре сырьевых контрактов и более адекватном вкладе в экономику Казахстана крупных иностранных инвесторов

Председатель демократической партии напомнил о поручении президента К.Токаева о поддержке среднего бизнеса, данном в нынешнем Послании. "Это поручение особенно актуально на фоне критического сокращения средних предприятий, число которых за последние 10 лет упало в 3,5 раза", – пояснил А.Перуашев



29 ноября 2019 года, пресс-служба ДПК "Ак жол"



Азат Перуашев призвал поставить вопрос о пересмотре сырьевых контрактов и более адекватном вкладе в экономику Казахстана крупных иностранных инвесторов – об этом он заявил, выступая в Мажилисе в пятницу, 29 ноября т.г. на встрече с НПП "Атамекен".

При этом председатель демократической партии напомнил о поручении президента К.Токаева о поддержке среднего бизнеса, данном в нынешнем Послании. "Это поручение особенно актуально на фоне критического сокращения средних предприятий, число которых за последние 10 лет упало в 3,5 раза", – пояснил А.Перуашев.

Решение этой проблемы потребует массового появления новых предприятий. С учетом нашей специфики, огромные резервы в этом смысле скрыты в переработке природных ресурсов, передаче сырьевыми гигантами закупок оборудования и сервисного обслуживания казахстанским партнерам, введение соответствующих законодательных требований через офсетную политику и офф-тейк контракты, по примеру фонда "Самрук-Казына".

Лидер "Ак жола" подчеркнул, что, по его мнению, сдерживающим фактором здесь выступают договорные обязательства перед крупными инвесторами, принятые нашей страной в первые годы Независимости. Но с тех пор выросло целое поколение, и Республика стала другой, и многие иностранные компании сполна заработали на наших природных богатствах.

"Возможно, пора ставить вопрос о более адекватном участии иностранных сырьевых гигантов в развитии и модернизации экономики Казахстана, увеличении доли Казахстана в разделе продукции и обслуживании таких компаний, вплоть до создания с их участием производств техники и комплектующих, сервисных центров и иных служб, используемых при добыче наших натуральных ресурсов.

К примеру, за четверть века все инвесторы и иностранные подрядчики, вместо того, чтобы тащить к нам работников со всего света, вполне могли обучить и вырастить требуемых им специалистов и руководителей из казахской молодежи, и даже помочь местному бизнесу наладить производство используемого оборудования", - считает Азат Перуашев.

В этой связи он отметил встречу президента Касым-Жомарта Токаева с руководством китайской CNPC 13 ноября т.г., где были подняты вопросы защиты прав казахстанских работников. Известно также, что Правительство и министерство энергетики ведут работу по расширению казахстанской доли в KPO.

"Партия "Ак жол" решительно поддерживает подобные усилия в отстаивании национальных экономических интересов перед крупными иностранными инвесторами. Мы считаем, что этот чувствительный вопрос должен быть в числе приоритетов Правительства и НПП "Атамекен", - подчеркнул А.Перуашев.