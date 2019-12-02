Узбекистан. Сумерки. Ч. 4, - Б.Мусаев

14:14 03.12.2019

Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан. СУМЕРКИ. Заключительная Часть.



"Мы сами позволили государству быть бесчеловечным. Оно безобразно распустилось".

Виктор Ерофеев



В Узбекистане сегодня, судя по масштабам воровства, да и вообще, если говорить о беспределе, то он вырос фантастически. Ему нет предела. И это утверждение отнюдь не развесистая клюква об Узбекистане и узбекистанцах, у которых, на мой взгляд, фиксируется уже не у первого поколения, выросших в постсоветское время, генетические фрустрации, проявляемые перво-наперво в пофигизме, холуйстве, инертности, хопизме – конформизме. Убежден, именно он, этот элемент (хопизм – конформизм) в составе крови нации, точнее, соотечественнико

Информация к сведению. Слово "хоп" в переводе на русский язык в смысловом выражении означает готовность, согласие . Если же взять, предложенное мной словосочетание "хопизм – конформизм", то имеется ввиду отношения между властью и человеком (обществом), которое в условиях далеко не демократических политических режимов, основано на авторитаризме "сверху" и конформизме "снизу", посредником же отношений ( своего рода приводным ремнем) между ними выступает страх.

Потому вновь повторю: мое утверждение не является развесистой клюквой, читай, не поклепом (клеветой) , ибо не вчера я родился, знал (и знаю ) по роду занятий, не утраченным профессиональным навыкам. Потому вижу многое, что не всегда лежит на поверхности. Тем более, я работал не один год там, где видно, насколько все безнадежно ... Но, наверное, было бы лучше процитировать следующие строки, относящиеся к эпизодам моего былого

"Я размышляю о разных разностях .... Прошли бы эти и наши времена, когда в течение более четверти века, на фоне нищеты, коррупции, воровства и насилия, страха, деградации общества, социальных и политических институтов страны, во дворцах типа "Форума", издания глянцевого журнала "BELLA TERRA" и пр., звучала чистейшей пробы Ложь, слова обещания, представляющие из себя фактически не больше, чем слова –фикции.. Я пережил годы бессовестного правления..



Я думаю об этих годах и грядущих, которые начнут отсчет ..с .... и в голову идут строки.



"Мне кажется, что в этой истории – от бессовестного правления до смехотворного авторитета – можно различить поступательное развитие того, что можно было бы назвать мерзостью власти".

(Мишель Фуко. Ненормальные).

Желающие ознакомиться подробнее об этих авторских размышлениях мерзости власти, могут заглянуть в архив www.centrasia.ru , где 04.12 .2016 воспроизведена заметка "Конституция Республики Узбекистан: Правда и Ложь" ( см

Да, что я все о себе и себе, все якаю, когда, между прочим, далеко не я один ....имел опыт, который показал и показывает по сей день, что на этой власти уже нет места ставить пробы. Кто бы сомневался. А если имеются неверующие в эту "ересь" относительно власти, то, помимо прочего, рекомендовал бы им открыть сайт AsiaTerra.info, где, например, за последние дни на его страницах опубликованы ряд заметок, круто замешанных на богатой фактуре, каждый из них напоминает, что сплошь и рядом проросли, нет, выросли и поднялись высоко вверх, т.н. "сорняки" .Вот только чего стоят одни заглавия "Как чиновники убивают нашу экономику" (автор , экономист Юлий Юсупов) Следующая статья "Коэффицент бесполезности" принадлежит юристу Григорию Борисову. Читаю статью журналиста Алексея Волосевича " Пресс -служба Верховного Суда Узбекистана призвала жителей "военного городка" не возмущаться узаконенным рейдерством" . Содержание ее вызывает горький смех и, разумеется, возмущение. Иной реакции и быть не может, когда видишь неприкрытую ложь и откровенную наглость на грани хамства тех, т.н. служителей закона, кто казалось бы обязаны ,защищать право. Вместо этого налицо....

Лично я еще акцентировал бы внимание на заключительные строки текста, в которых содержатся слова, бьющие не в бровь, а в глаз. Они делают честь журналисту Алексею Волосевичу, который подводя итог изложенному (базируясь на фактах) пишет

"дело не только в том, что судьи продажны, а и в том, что они зависимы: в соответствии с Конституцией, принятой в 1992 году по инициативе Ислама Каримова, все они, вплоть до районных, назначаются самим президентом. То есть, это совершенно несамостоятельные фигуры, существующие только для обслуживания интересов того, кто утвердился "наверху". И в данном случае они обслуживают заказ по присвоению территории бывшего "военного городка".

Итак, изо дня в день творятся подобные вещи .... По моему, приведенное журналистом есть не столько одно из свидетельств (или эпизод) из проявлений того, что у нас все запущено до беспредела (и это не предел), а сколько то, что всеобщая распущенность находится под личным контролем "верхов" ("наверху

Спрашивается, а где же Закон, законы? Как они допускают подобный беспредел?

Если кто озадачивается такими вопросами, то он не осознал факта падения, глубины пропасти, в которой мы уже находимся,

Что же делать? К чему призывать? Лично я, не знаю, ибо не пророк, однако не обязательно быть таковым, чтобы предполагать: необходимы новые взгляды, , , например, национально- политические проекты, осуществление которых могло бы помочь стране вырваться из ...., совершить прорыв к нормальной человеческой жизни с цивилизованными порядками

Действительность же реальная такова, что... О чем говорить сегодня, если живем в социальных условиях, где государство является орудием ...., а Основной Закон служит ...

Кстати, касательно Основного Закона. Верно отмечает на своей стр фейсбука профессор Атаназар Арифов (28.11 2019), что КОНСТИТУЦИЯ (08.12.1992) УЗБЕКИСТАНА - ФИКТИВНА, АНТИДЕМОКРАТИЧНА ПО ДУХУ, ПРЕСТУПНА И АНТИНАРОДНА ПО БУКВЕ,..И далее анализирует целый ряд статей Основного Закона, которые, если перевести его суждения относительно фиктивности, преступности, ...на обыденный язык, то они, по сути, убеждают в главном, что в законе беззаконие и носители этого беззакония, в законе те, кто являются по жизни носителями насилия, закрепленной ложью, словом, в законе преступная государственность клептократов и, естественно, в законе сами эти самые воры, которые

Все идет своим путем, словом, согласно избранному в свое время известной персоной власти эволюционного пути.

Действительно, если вглядеться и подумать, будто верной дорогой идут его последователи, бесспорно, не зная, но инстинктивно следуя знаменитым правилам Диксона, которые гласят

1. Начальник всегда прав

2. Если начальник не прав, смотри правило №1



Подумайте и вы, читатели, пораскиньте мозгами о том, какая эта дорога и куда она нас –узбекистанцев уже привела и приведет?

, .

Вот и все и не все, что я хотел сказать напоследок о Сумерках вместо послесловия

Прошу извинить меня, что по большому счету я не смог зреть глубоко в корень, проявить себя как герой, выступить сильно с каким –либо замечательным национальным проектом против.... и во имя ....

На этом месте я бы хотел закончить разговор и сказать напоследок, что всему свое время и это время придет

Бахадыр Ф. Мусаев 01. 12 2019 Ташкент Тузель-2