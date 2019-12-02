Вышла в свет книга казахстанского филолога Бакыт Карибаевой "Караван выходит на дорогу"

14:16 03.12.2019

Пресс-релиз



В издательстве "Кітап" вышла книга

Бакыт Карибаевой



2 декабря 2019 года

Издательство "Кітап"



Об издании книги "Караван выходит на дорогу" Бакыт Карибаевой, писателя, доктора филологических наук, профессора



В рамках программы Лидера нации Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру" издательство "Кітап" в ноябре 2019 года издало книгу писателя, доктора филологических наук, профессора Бакыт Карибаевой "Караван выходит на дорогу". В этой книге читатель может ознакомиться с биографией Бакыт Карибаевой, ее научной концепцией и литературоведческими материалами, впервые издаваемыми на русском языке.



В предисловии к книге "Караван выходит на дорогу" генеральный директор компании "РПИК Дәуір" Светлана Мырзахметовна Назарбаева пишет: "Ученый и писатель Бакыт Карибаева, начиная с 1987 года по настоящее время, последовательно и концептуально отстаивает свою научную позицию в отношении казахского литературоведения. Свою миссию она видит в возрождении казахской духовности с помощью национальной художественной культуры, основанной прежде всего на художественных принципах".



Еще в 1987 году журнал "Жулдыз" в №6 опубликовал статью Бакыт Карибаевой, адресованную академику Мухамеджану Каратаеву, где она указывала на концептуальную ошибочность метода социалистического реализма. Известный за пределами Казахстана литературовед ленинградской школы Мухамеджан Каратаев в своем ответе выразил одобрение взглядам Бакыт Карибаевой.



Оригинальная литературоведческая концепция Бакыт Карибаевой получила одобрение в 2006 году в Министерстве Образования и Науки Казахстана, ей был выделен грант на научный проект "Казахская литература в парадигме XXI века". Положительных отзывов литературной общественности удостоилась монография Бакыт Карибаевой "Керуен", изданная в 2014 году в рамках проекта "Библиотека Сары-Арки".



В 2013 году Бакыт Карибаева выступила на Международной конференции "Интерпретация текста: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты", прошедшей в городе Чита Российской Федерации с докладом об известном казахском поэте, авторе казахстанского гимна Жумекене Нажимединове.