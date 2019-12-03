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Перформанс по-бишкекски. Адекватный ответ Минкультуры КР, - С.Чериков
08:35 04.12.2019

Прежде чем обсуждать и дискутировать на тему нашумевшего, с позволения сказать, "перформанса" в Национальном музее изобразительного искусства Кыргызстана, обратим внимание на официальный ответ Минкультуры КР по заданному феминистками поводу:
"К сожалению, организаторами своеобразно интерпретируется эстетика перфомативности (перформативности. - прим блогера), в которой хореография, пантомима, актерская пластика являются материалом творческого процесса.

Феминалле использует язык провокации как метод, эпатаж, выдавая телесное, наготу за перфомативность, что дезориентирует посетителей и тем более не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы", - подчеркнули в министерстве.

Ни прибавить, не убавить. Согласитесь, квалифицированный ответ по существу, без традиционной маразматичности. К сожалению, массовое сознание относительно культурных ценностей и понимания истинного искусства все еще таково, что приходится расшифровывать и переложить на более понятное просторечие лаконичный ответ Минкультуры. Адекватная позиция которого, честно говоря, приятно удивила на фоне череды связанных с ним скандалов.

Вернемся к теме. Сторонники и защитники т.н. бишкекского "перформанса" тщетно пытаются отстаивать мнимые ценности, апеллировать к международной общественности, мол, в Бишкеке аильные дикари запрещают женщинам свободу, лишают слабый пол права на самовыражение, демократический выбор образа поведения и жизни. Кстати, по случаю экс-президент переходного периода Роза Отунбаева успела даже поистеричать, мол, аильные не заставят всех нас носить платки и, не смейте тормозить наше развитие и путь вперед в цивилизованное общество.

Хотя, смотря какие "ценности", "свободу" попытались выразить в престижном зале уважаемого культурного заведения, имеющего статус национального. Если
по существу, то, ударная по задумке организаторов часть "перформанса" состоял из незатейливого дефиле притащенной аж из Копенгагена и на ходу раздевшейся девушки с формами без претензий, а также прибамбасов женского туалета. "Новаторы-перформансьеры", видимо, не учли, что сие не только продвинутые бишкекчане ежедневно видят на ресторанно-клубных стриптизах, в саунах-банях, борделях и т.п. заведениях, но и заглядывающие в Сеть те самые аильные. И это будем считать "перформансом", то есть, креативом? Уверен, многие жаждали видеть в Национальном музее нечто другое, более высокую материю. Действительно прекрасное, одухотворяющее в женщине. А им подсунули, образно говоря, банальную репродукцию граффити на стенах ньюйоркского подземелья. Видимо, авторы и организаторы сего весьма беспретенциозного представления далеки от понимания истинного феминнале
Рафаэля, Джорджоне, Пикассо.

Садырбек Чериков, блогер. Бишкек.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575437700
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