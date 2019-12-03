В Нур-Султане появится проспект Аль Фараби. Почему имя гения оказалось в тени славы "казаха" Чингис-хана, - Н.Нуртазина

01:25 05.12.2019

В Нур-Султане появится проспект Аль Фараби.



О том, почему имя гения оказалось в тени славы "казаха" Чингис-хана



Стало известно, что в столице Казахстана г. Нур-Султане появится проспект имени Аль-Фараби. В этой связи нам следовало бы вспомнить как подобает эту историческую личность - нашего гениального "аксакала в чалме". На самом деле подумать и осмыслить, что же стоит за этим арабизированным именем из далекого прошлого: какая интегрирующая идея, парадигма, дух?



Дело в том, что в последние десятилетия имя Аль Фараби в Казахстане оказалось как бы в тени славы шумных кочевников и яростного Чингис-хана. Тема Аль-Фараби, якобы исчерпанная (негласно) и нужная разве что чудаковатым философам, фактически оказалась в культурологических и исторических штудиях оттесненной на задний план. И все из-за болезненного уклона в методологии казахской культуры: стремления ее интерпретировать как исключительно кочевую, степную, а также дистанцироваться от исламского и мусульманско-восточного фактора.



Более востребованной и "патриотической" считается позиция и привычка взахлеб говорить, писать и спорить о ратных подвигах номадов, тех же древних кыпчаков, о военной истории Великой Степи, степных империях, чингизидах и т.п. Как будто победы бывают только на полях сражений, а тюркский гений (и даже конкретно кыпчакский, в лице Аль Фараби) не мог - пусть даже в качестве исключения, единожды - блестяще проявиться в духовной сфере и науке?!



"Вульгарно-кочевнический" подход к отечественной истории и многовековому наследию ведет не только к простому обеднению культурного наследия, но именно к безыдейщине, т.к. чистый номадизм, без ислама, без Йассауи и Фараби, - это всегда почти зоология и ботаника, это бессмысленные блуждания и скакания по степи, граничащие с уподоблением людей самой этой скотине, инертной природе, флоре и фауне степи. А безыдейщина и бездуховность, конечно, чреваты ментальной катастрофой для будущих поколений.



Итак, Аль-Фараби. Настоящее имя философа - Мухаммед, и отца его звали Мухаммед. "Абу Наср" - это кунья, почетное имя в средневековом арабо-мусульманском мире, которое дается обычно по имени сына или дочери, но может и иметь и метафорический смысл (например, Абул Хайр - Отец Добра и т.п.). Возможно, "наср" означает в данном случае "победитель", либо виртуоз в области прозаических трактатов (наср - проза, научные тексты; назм - стихи). Еще один момент. В его полном имени было и нисба (часть имени, передающая этническое происхождение либо место рождения или проживания) "ат-Турки" (аль-Тюрки), поэтому следовало бы нам почаще писать имя нашего великого земляка как "Мухаммад Абунаср Аль-Фараби ат-Тюрки". (на письме "аль-Тюрки", но читается "ат-Тюрки", по правилам арабского языка).



Хотя споры об этническом происхождении великого мыслителя мусульманского Востока не утихают до сих пор, все же доказано, что он был сыном тюркского военачальника, который служил династии Саманидов. Кстати, не стоило бы в пантюркистском духе замалчивать данный факт. А по большому счету Абу Наср Мухаммад Аль Фараби - великий ученый и философ из Центральной Азии, гордость всех народов региона. Также в западных трудах и энциклопедиях он часто называется просто великим философом мусульманского Востока. Большая, сознательная часть его жизни связана с центрами Арабского Востока, именно там, в Багдаде, Дамаске и других городах Аль Фараби обрел и свое многогранное знание, и славу великого ученого и философа (файласуф).



Как мы отметили, Фараб, тюркский Отрар, располагавшийся в долине Сырдарьи, в землях современного южного Казахстана, на момент рождения будущего философа Мухаммада Аль-Фараби, относился к владениям Саманидов, во главе которой стояла таджикско-иранская династия. Предки Аль Фараби были тюрки-кыпчаки, воинственные племена Дешт-и Кипчака (Сахра аль Кыфчак). При этом именно кочевавшие ближе к Сыгнаку и Дженду, т.е. к Сырдарье кыпчаки и огузы, всегда интенсивно оседали, интегрировались в ислам, и было немало переселившихся в города. Династии Саманидов, позже Караханидов, Хорезмшахов охотно приглашали кыпчаков на военную службу, пополняя наиболее отличившимися и преданными воинами ряды военно-политической элиты этих процветающих вдоль Шелкового пути государств Центральной Азии.



Из этой среды осевших, во многом уже урбанизированных, также исламизированных бывших номадов-тюрков и происходил отец Аль Фараби. Как зажиточный и влиятельный человек, занимавший важный пост при Саманидах, этот человек мог отправить сына учиться в Багдад, который было тогда для молодежи средневекового мира целью и пределом мечтаний: город-сказка, столица Великого Халифата, "город мира" (араб. "мадина ас салям"), центр науки и цивилизации, религии и мистицизма, литературы и поэзии, моды и искусства!



Экономический процветающий "Нью-Йорк" средневекового мира, о богатстве и роскоши которого по всему миру ходили легенды! Не зря название "Багдат" по одной версии буквально переводится с древнеперсидского как "Дар Божий". Этот красочный, головокружительный город Востока, куда поехал в поисках знаний и творческой самореализации юный Мухаммед Аль-Фараби из современного Южного Казахстана, был тогда единственным мегаполисом планеты, который достиг в свой "золотой век", 9-10 вв., численности населения свыше 1 000 000 жителей (!). По сравнению с Багдадом в те времена Париж и Лондон выглядели жалкими, грязными, загаженными деревнями, население в которых едва достигало 50-100 тыс. чел.



(продолжение следует)



© Назира Нуртазина,

профессор Казахского Национального

университета имени Аль-Фараби