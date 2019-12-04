Мир курьезов. Посвящается 27–й годовщине Конституции Республики Узбекистан, - Б.Мусаев

13:11 06.12.2019 Бахадыр Ф. Мусаев МИР КУРЬЕЗОВ.



Посвящается 27 –й годовщине Конституции Республики Узбекистан.



"Законы подобны паутине: слабого они запутывают, а сильный их прорвет".

"Мне дороже всего жить под народовластием"

Солон из Афин ( родился :ок. 638 до н.э. –умер ок. 558 до н.э..

"Сыны Адама, скверно вы живете-

В любви и ненависти вечно лжете"

Аль-МААРРИ АБУ –ль –АЛЯ (родился 28.09 979г. –умер 1057 г.)

"Для того язык и существует,

Чтобы правду им произносить"

Амир Тимур.



"Великий день всего Узбекистана!

В сердцах чудесный запечатлен,

Отражено величие момента:

Свершилось! Правит Правда и Закон,

Услышан всюду голос Президента..."

Раим Фархади

"Народ является единственным источником государственной власти Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на ее основе ..."

( см. Конституция Республики Узбекистан, статья 7).



"Конституция установила ложную принадлежность всех властных полномочий народу, вследствие этой ЛЖИ народ ("низы") и власть имущие ("верхи") превратились в противоположности".

д-р .ф-м наук, проф. Атаназар Арифов

(см. стр фейсб автора А.А. от 29 11 2019)

КОНСТИТУЦИЯ (08.12.1992) УЗБЕКИСТАНА - ФИКТИВНА, АНТИДЕМОКРАТИЧНА ПО ДУХУ, ПРЕСТУПНА, АНТИНАРОДНА ПО БУКВЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ "ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ" (20.06.1990)

Все законы, нормативно-правовые акты, действия государственной власти, должностных, физических и юридических лиц в стране должны соответствовать духу и букве действующей Конституции РУз. "Дух конституции", относительно с ее другой характеристикой – "буква конституции", является первичной, определяющей, более объемлющей характеристикой конституции, задает концептуальное единство ее структурным частям, исходящим из нее законам, нормативно-правовым актам, функциям государства, целевую ориентацию экономической политики государственной власти в стране. Это и есть основное назначение "духа конституции".

В советском правоведении часто подчеркивалось социалистический дух конституции посредством широкого применения понятий типа "социалистическая законность", "социалистический строй", "социалистическая демократия", "социалистический правопорядок".

Конституция (17.09.1787) США построена на идее ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, которая исходит от НЕОТЪЕМЛЕМОСТИ ПРАВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА СО ДНЯ ЕГО СОТВОРЕНИЯ, признанной ДЕКЛАРАЦИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (04.07.1776) очевидной истиной. Не отрицая разницу между днями сотворения и рождения человека, необычные свойства ажбуз-занаб, можно судить, какие свободы человека подразумеваются.

КОНСТИТУЦИЯ (08.12.1992) Узбекистана духовно противоречит ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ (20.06.1990). Функции государства, вытекающие из НЕОТЪЕМЛЕМОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, в ней отсутствуют. Игнорируется заведомое предназначение всех природных благ территории Узбекистана населяющим ее людям, требования Всеобщей Декларации Прав Человека. В ранг главной функции государственной власти воздвигнуто ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕСУРСОВЛАДЕНИЕ. Именно это и определило целевую ориентацию экономической политики, направив ее на усиление властных полномочий распоряжаться всеми благами, путем централизации правления их производством и сетями их доставки до потребителя, что непременно сопряжено с КОРРУПЦИЕЙ, НИЩЕТОЙ, с другими жизненными злами.

Вместо ранее известных из учебника "Научный коммунизм" понятий в правосудие внедрены духовно извращенные понятия типа "конституционный строй", "демократическое общество", "конституционный правопорядок", как будто этим отменен дух коммунизма. Эти нововведенные понятия обладают существенным потенциалом преступного расщепления мировоззрения, мировосприятия в обществе. Понятие "конституционный строй", внедренный в Уголовный Кодекс РУз вместо понятия "социалистический строй" советского УК, продолжает служить репрессивным действиям органов тайной службы государственной власти в подготовке ЛОЖНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ. В стратегических инициативах заметно главенствует антидемократический подход "кормить народ". Государство превратилось в ГЛАВНОГО КОРМЧЕГО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, чем и было задано содержание ряда ложных статей составителями Конституции РУз. Ниже остановимся на некоторых из этих статей.

Статья 55, глава ХII "Экономические основы общества", утверждает: "Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством". Это утверждение, которое ранее считалось экономической основой социалистического строя, реализовалось национализацией всех средств производства, включая землю. Суть подобной конституционной установки состоит в том, что народ есть единственный субъект права собственности, когда объектами права собственности являются земля, подземные, надземные, другие природные блага, средства производства.

Государственная власть, формально действующая от имени народа, исходя из данной конституционной установки, стала ЕДИНЫМ РЕСУРСОВЛАДЕТЕЛЕМ, приняла на себя функцию "кормить население страны" и превратилась в главного распределителя благ, что непременно приведет к острому противоречию между функцией и структурой системы правления. Игнорируется ВЫСОКАЯ ИСТИНА О НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА. Изменится ориентация экономической политики. Для государственной власти становится важнее развитие централизации производства и распределения благ, открывается зеленая дорога коррупции, допускается гибель потенциала самообеспечения фундаментальных прав человека на свободу от нужды, на свободу предпринимательства, на свободу выбора, на другие свободы. Налицо ФИКТИВНАЯ, ИСКАЖЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ.

Статья 11, глава II "Народовластие", содержит буквальные формулировки о разделении системы государственной власти на исполнительную, законодательную, судебную, будь-то бы для предотвращения антидемократической концентрации властных полномочий. Однако, в ней или в каких-либо других статьях нет ни слова о системе сдержек и противовесов для взаимного контроля и равновесия между приведенными тремя ветвями власти, отсутствует механизм импичмента. Это сведет на нет демократическую идею Монтескье о разделении власти. Более того, в реальной структуре государственной власти присутствует неконституционная Президентская Администрация, где антидемократично концентрированы властные полномочия, осуществляется контроль над всеми тремя ветвями власти по аналогии с надгосударственным политбюро компартии в однопартийном советском государстве. Именно в Президентской Администрации высокопоставленные "крышуют" псевдобизнесменов глобального масштаба, которые под видом "посредников" занимаются международной торговлей народного блага.

Статья 7, глава II "Народовластие", утверждает: "Народ является единственным источником государственной власти". Суть этой ложной конституционной установки есть лозунг ВЛАСТЕЛИН - НАРОД. Налицо игнорирование высокой истины ВЛАСТЕЛИН – ТВОРЕЦ, вызывая тем самим заведомую обреченность. Более того, статья 8, продолжая углублять отход от истины, утверждает: "Народ Узбекистана составляют граждане РУз независимо от национальности". Но вместе с тем, в статьях 21, 22, 23, глава VI "Гражданство", нет естественных оснований приобретения гражданства не допускающих ее утрату, их нет также и в Законе о гражданстве. Государственная власть вправе снять гражданство даже у того, кто со всеми корнями глубоко привязан с Узбекистаном.

Статья 77, глава XVIII, устанавливает многопартийность в формировании парламента. Вместе с тем механизм представления естественного многообразия убеждений, реально присутствующих в населении страны, нет ни в конституции, ни в законах. ЛОЖНАЯ МНОГОПАРТИЙНОСТЬ, состоящая будто из пяти политических партий, на самом деле не является единством взаимно борющихся противоположностей политических взглядов и идей. Все пять партий на самом деле не являются политическими, с политикой их связывает только лишь стремление иметь доступ к властным полномочиям ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕСУРСОВЛАДЕНИЯ. У граждан страны нет душевного чувства властелина, утрачено доверие к власти из-за господствующего ЛОЖНОГО РЕСУРСОВЛАДЕНИЯ и ЛОЖНОГО ВЛАСТЕЛИНА. Такие условия не позволяют формировать народовластие посредством выборов без выбора, исключают мирные демократичные способы замены государственной власти.

ОДНОСТОРОННЯЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ (01.09.1991), вопреки требованиям ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ (20.06.1990), отстояла в Узбекистане вышеприведенную конституционную установку советского типа. Это привело к последовательному преобразованию власти в КЛЕПТОКРАТИЮ. На сегодня КЛЕПТОКРАТИЯ продолжает укрепляться за счет обуздания естественных свобод и остается главным барьером против демократии.

Буква КОНСТИТУЦИИ (08.12.1992) Узбекистана состоит из буквальных формулировок правил, требований, норм, объединенных в систему со сложной структурой. В конституции нет каких-либо буквальных формулировок ее духа. Несмотря на это, объединяющим фактором для буквы конституции, фундаментом текстовой конструкции системы буквальных формулировок служит дух конституции.

Дух КОНСТИТУЦИИ (08.12.1992), пронизывая весь ее текст, в свою очередь, является межстрочной самостоятельной системой функций, целей, целевых ориентаций, целевых установок, назначений, задаваемых мировоззрением, мировосприятием, подходом составителей конституции. Искаженное мировоззрение служит главным источником искаженной государственности.

см там же, 29 11 2019, Атаназар Арифов



"одно из взятых мной практически наугад свежих заявлений Шавката Мирзиеева: "Мы должны удовлетворить наш народ. Непосредственно встречаться с народом. Непосредственно встречаться с людьми. Ни у кого нет права сегодня работать как вчера. Закрытость, непрозрачность, коррупция, кумовство не помогут работе... ,"

(см. Обгон ...кювета УзбВласти наняли "Московский комсомолец" пиарить "новую эру" Мирзиеева www.centrasia.ru от 03 12 209 перепечатано с ...Узбекистан идет на обгон. "Московский комсомолец" №28141 от 3 декабря 2019".)

" за три года пребывания у власти Шавката Мирзиеева сделано не просто много, а очень много. Из-за отмены многих ненужных запретов в республике совершенно по-другому дышится. Столица страны Ташкент напоминает гигантскую стройплощадку

(см там же www.centrasia.ru, газ. "Московский комсомолец")

"отъем земли в Ташкенте и других городах Узбекистана осуществляется по стандартной криминальной схеме. Необычным является лишь то, что руководит этим сам президент страны. Хокимам городов и областей, назначаемым главой государства, поручается писать постановления о передаче формально государственной земли непонятным частным застройщикам. Суды, которые опять-таки контролирует президент, автоматически признают все эти решения законными и правильными. Люди изгоняются. Дома сносятся. Деньги в итоге попадают в "нужные" карманы, а президент тут как бы ни при чем".

СМ. АЛЕКСЕЙ ВОЛОСЕВИЧ. ЖИТЕЛИ БЫВШЕГО "ВОЕННОГО ГОРОДКА" В ТАШКЕНТЕ: ЗА ОТЪЕМОМ ЗЕМЛИ СТОЯТ АРТЫКХОДЖАЕВ, АРИПОВ, МИРЗИЕЕВ .WWW. ASIATERRA INFO 04 12.2019



"узбекский народ. не живет,а выживает. Всех поголовно грабят сверху и не воры,грабители или мошенники,а власть взгромоздившаяся у кормушки власти: сносят и ломают хорошие и крепкие дома у жильцов , внаглую отбирают участки земли у владельцев, бульдозерами сносят торговые здания у предпринимателей,которые строили на законном основании и у них у всех на это имеются разрешения хокимиятов и кадастры. Теперь хоким Таш.области придумал новое средство ограбления у простых людей: Мол у тех горожан,кто имеет дачу и больше 6 соток земли,обязан выплачивать усиленный налог,если размер дачного участка превысит хоть 1 сантиметр. Народ вы все знаете какие участки,квартиры,виллы, авто и другое имущество имеют наши хокимы, сенатовцы, депутаты и те главные кто взобрался наверх властной кормушки. Не стесняйтесь показывайте открыто фотоснимки и размеры их домов и земель. Вот тогда можно будет считать налоги,которые сами они должны будут платить в госказну.

см www.centrasia.ru отклики читателей на статью Бахадыра Ф. Мусаева "Сумерки " 23, 26, 29.11 2019, 03.12 2019 Форум отклики

04.12.2019 ИСТИНА | 82.215.101.228см.

"Изъять у воров и мошенников все нахапанное за четверть века, сократить число министерств и ведомств и штаты в оставшихся, прекратить строительство не нужных народу разных сити-мити, разрешить куплю-продажу в СКВ вещей и объектов дороже 10 тыс. долларов с соответствующим взыманием налогов в СКВ, ввести контроль за доходами госслужащих. Через год страна воспрянет!"

см там же www.centrasia.ru Отклики читателей...

Закон 3. СКРЫВАЙ СВОИ НАМЕРЕНИЯ

Формулировка закона.

"Держите людей в потемках, в состоянии неустойчивого равновесия, никогда не раскрывай подоплеку своих действий. Пребывая в неведении относительно того, что вы хотите предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Заведите их подальше по ложному следу, напустите тумана, и к тому времени, когда они осознают ваши намерения, будет уже слишком поздно"

Роберт Грин 48 Законов Власти. М. 2006, с.58



Бахадыр Ф. Мусаев 06 12 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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