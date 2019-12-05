 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турин. Российская фигуристка А.Косторная побила свой же мировой рекорд - 85,45!
22:40 06.12.2019

В короткой программе финала Мировой серии Гран-при в итальянском Турине Алена Косторная улучшила свое же достижение 2-недельной давности. На последнем отборочном этапе в японском Саппоро 22 ноября она подняла планку Мировых рекордов в короткой программе до 85,04. Теперь новая высота - безупречное катание сложнейшей программы и 85,45 баллов.

Безупречно откатала и другая россиянка - Олимпийская Чемпионка Алина Загитова, но у нее один прыжок в программе "двойной". В итоге - второе место с 79,60 баллов. Третья - еще одна россиянка Анна Щербакова, также не допустившая видимых ошибок - 78,27.

Четвертая - американка Бренди Теннел с 72,20.
Пятая - россиянка Александра Трусова, которой не разрешают прыгать четверные в короткой программе, а с тройного лутца она упала. Итог - 71,45.
Замкнула шестерку японка Рика Кихира, от которой многого ждали, но она один раз упал и приземлила в две ноги каскад - 70,71.

При этом не факт, что 1-е и 2-е места останутся в итоге за Косторной и Загитовой. В произвольную программу у Трусовой заявлено 5-ть! (впервые в истории) четверных прыжков и если она удачно скрутит хотя бы три из них, то вполне может очками дотянуться до лидеров.

Развязка соревнований последует завтра.

Стоит добавить, что аналогичный турнир среди юниорок сегодня уже выиграла россиянка Камила Валеева. В упорной борьбе обойдя американку Лю, которая рискнула поставить в произвольную программу 2 четверных, но не смогла их выполнить чисто.

Все перечисленные российские спортсменки представляют одну спортивную команду - московский клуб "Самбо-70". Главный тренер - Этери Тутберидзе.

Валерия Андреева

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1575661200
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