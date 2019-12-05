Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина

13:51 07.12.2019 Как в 1971 году казахи окончательно

"отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби



Любопытна история "возвращения" Великого Учителя Аль-Фараби в современный Казахстан. Главными батырами в этой истории стали видный казахский ученый-геолог, "инкарнация Аль-Фараби" А.Машанов, известный писатель А.Алимжанов, а также … таджик, академик Бободжан Гафуров. Говорят, Б.Г. Гафуров, выдающийся таджикский советский ученый-востоковед и партийный деятель, имевший притом связи с главным идеологом партии М. Сусловым, вовремя поддержал в споре сторону Казахстана, наложив свое вето на "узбекизацию" великой личности Аль-Фараби.



Признаться, мы, русскоязычные казахские школьники и студенты начала 80-х гг., выросли на патриотических стихах поэта Олжаса Сулейменова и исторических новеллах Ануара Алимжанова - выдающегося казахского советского писателя, лауреата Международной премии имени Дж. Неру. Талантливый писатель писал в основном на русском языке и внес огромный вклад в пробуждение исторического самосознания казахов в период позднего социализма.



Тогда, в эпоху господства "соцреализма" для казахов были настоящим духовным открытием и источником вдохновения замечательные произведения А. Алимжанова "Караван идет к солнцу", "Синие горы", "Сувенир из Отрара", "Степное эхо", "Стрела Махамбета", "Гонец", "Трон Рудаки", и, наконец, "Возвращение Учителя" - повесть о скитаниях по мусульманскому Востоку сына кыпчакских степей Абу Насра Аль-Фараби. Эта повесть была издана в 1979 году в Москве в издательстве "Советский писатель". Известный литературный критик Н. Ровенский, отмечая удачное сочетание в повести беллетризма и научной публици-стики, сказал также, что "в целом, слог романа восходит к "Шахнамэ" и "Тысячи и одной ночи".



Один из первых ревнителей Аль-Фараби, казахский писатель и общественный деятель А. Алимжанов был известен и авторитетен в интеллектуальной среде афро-азиатского мира второй половины ХХ века; его уважали и ценили в Москве. Считается, что Ануар Алимжанов, сотворив на "общесоюзном" русском языке захватывающую повесть об Аль-Фараби, фактически поставил точку в дискуссии о "праве собственности" на Аль-Фараби, возникшей в то время между Узбекистаном и Казахстаном.



Но Ануар Алимжанов не был первооткрывателем Аль-Фараби. Кто же тогда стоит у истоков акции "возвращения" гениального ученого на Родину, вообще в Центральную Азию? Ведь долгое время древний философ считался арабом, также о нем знали лишь узкие специалисты. Кто фактически подготовил почву, вопреки господствовавшей идеологии посвятил половину своей жизни поиску трудов и изучению жизни и наследия Аль-Фараби в период с конца 40-х по 80-е гг. ХХ века? Об этом сегодняшние наши современники, особенно русскоязычная публика едва ли что-то знает…



"Один в поле не воин". Но это изречение не про Акжана Машанова (позже - Аль-Машани). Этот уникальный для своего времени и общества, чрезвычайно одаренный и энциклопедически развитый казах совершенно не вписывался в привычную академическую среду, хотя и был признанным ученым-геологом, академиком. Он в одиночку стал бороться за Аль-Фараби в СССР в период 50-70-е годы. В конце концов победил. Все что хотел, высказал, доказал; всего написал 350 трудов по разным отраслям наукам. Однажды, в 1968 году вместе с 15 казахами (ученые, писатели) он рванул в Сирию. Отыскав могилу Абу Насра Аль-Фараби в Дамаске, он установив на ней памятную доску, прочитал Коран, чем удивил арабов.



Хотя в первую очередь этот человек был известным ученым-геологом. Акжан Машанов (1906-1997) - доктор геолого-минерологических наук, профессор, член-корреспондент АН КазССР, основоположник новой сферы науки - геомеханики, разработал теорию прочности горных пород, участник открытия многих месторождений в Казахстане, автор трудов и изобретений, которые были признаны в советский период даже за рубежом, в частности его работы публиковались в Германии. Однако многим были непонятны его вспыхнувшая вдруг любовь к Аль-Фараби, а также его религиозность.



Аксакал, который вначале многим казался "белой вороной", как будто бы с ментальными прибамбасами, все же доказал в конце концов казахам и всему миру, кто он есть и для чего явлен. И, самое главное, вернул казахам и всей Центральной Азии Аль-Фараби. Акжан-ата дожил до дней государственной независимости Казахстана; видел и слышал, как имя Аль-Фараби было присвоено главному тогда государственному университету страны - КазГУ, участвовал и сидел в президиуме великого множества международных научных форумов, чествовавших Аль-Фараби. Его заслуги признали в арабском мире, после чего ученый взял имя (нисбу) Аль-Машани. Умер казахский аксакал с сознанием выполненного долга в 1997 году в Алматы, позже юбилей Акжана Машани отмечали под эгидой ЮНЕСКО….



Вообще, если бы мы верили в индо-буддийскую идею реинкарнации, то можно было бы предположить, что казах Машанов - это есть инкарнация самого Абу Насра Аль-Фараби. Когда, как говорят, как бы вновь проигрываются какие-то древние сюжеты, повторяются глубинные черты и интенции личности(духа), географические регионы…В любом случае, несомненно, что жизнь и деяния этого ученого-подвижника были связаны с активизацией самых высоких страт (или, наоборот, подводных частей "айсберга") коллективного самосознания казахов, и ему, как говорится, покровительстовали великие духи ("аруах"). Загадочным кажется многим внезапное увлечение геолога А. Машанова личностью Аль-Фараби, да и вся его жизнь и деятельность навевает мистикой (между прочим, отличный сюжет для создания кинокартины). В некотором аспекте он может даже показаться своеобразным казахским Калиостро…



Сразу скажем справедливости ради, что узбеки и все другие восточные народы Средней Азии, Кавказа или Поволжья не родили именно в нужный час такую значительную фигуру, духовного творца фарабиеведения, как самородок Акжан Машанов, эту яркую звезду на сумрачном небосклоне "общественных наук" Советского Востока, который к тому же отчаянно боролся за имя Аль-Фараби, не боясь ни всесильного КГБ, ни "своих" казахов-предателей и атеистов… То есть этот казах родился в нужное время и в нужном месте, чтобы произвести фурор, открыть для потомков и Отечества не только горные породы, но и духовные имена из прошлой истории.



И вот, любопытно само владение А. Машановым арабским и многими другими языками в условиях насквозь советизированного Казахстана того времени, когда даже запретили открывать в республике Институт востоковедения, далее изучение этим ученым - в духе раннесредневековой синкретичности и мусульманского энциклопедизма - всяких горных пород, геологии, минерологии, физики, математики, сочетание естественных и гуманитарных наук, т.е. он был "физик и лирик", "физик и мистик" в одном лице; зная арабскую систему "абджадия" (магия арабского алфавита, ключ к тайнам Корана), он скорее увлекался и алхимией, нумерологией вместе с тайнами суфизма, но скрывал это в советский период; прибавьте к этому писательский дар и произведения в новом для казахов жанре научной фантастики, с другой стороны - идущая вразрез со всеми нормами советской реальности и положениями коммунизма преданность исламу и чуть ли не демонстративный пятикратный намаз в течение всей сознательной жизни (даже когда приезжал в коммунистическую Москву и останавливался в гостиницах)…



А еще предки Акжана Машанова, выходцы из самого сердца Великой степи - района Каркаралы (оттуда вышли многие великие казахи, вплоть до первого космонавта Тохтара Аубакирова), находились в близких отношениях с аулом Кунанбай-хаджи, отца Абая. Дед А. Машанова и Кунанбай были друзьями, а сам будущий казахский советский ученый в детстве видел Шакарима Кудайберды - великого поэта-философа, племянника Абая Кунанбайулы. То есть сами генетические корни и духовная атмосфера его детства и юности также предрасполагали А. Машанова к высокой миссии. Также он видел Голодомор, восстание казахов Абралы против большевистского террора, другие трагедии. Выжив, решил вопреки всему учиться и сделать что-то великое.



Далее, "случайное" открытие ученым имени Аль-Фараби в ходе беседы с 1943 г. с каким-то таинственным иностранцем (кажется, чешским ученым, который был среди эвакуированных в Алма-Ату ученых), после чего начинается настоящая "одержимость" Акжана Машанова персоной Аль-Фараби на протяжении всей оставшейся жизни. По воспоминаниям учеников, аксакал рассказал, что он уже тогда внезапно, априори понял (инсайт, "илм ладуни" в суфизме), что этот великий человек исторически связан с современным Казахстаном. Это повлекло многолетние изыскания, в основном собирание по крупицам рукописей и копий трудов Аль-Фараби по всему миру (обо всем этом можно найти материалы в интернете).



Интересно, что для ученого будто по мановению мистической палочки будут потом разворачиваться непривычные и очень трудные тогда для советского Казахстана международные связи, и весьма результативные: при советском-то "железном занавесе" удавалось выходить и на "потомков" Аристотеля - европейских ученых, научные центры и библиотеки; и на "потомков" Халифата - арабов, иранцев, турок и др., доставать копии, получать книги, журналы, т.е. как будто бы активизируются старые кармические связи и идет выплата долгов из "прошлой" жизни…



Многие годы ученый ведет длительную, упорную борьбу с манкуртизированным казахским сообществом советского времени за признание Аль-Фараби "своим" внутри республики, в среде казахской научной и творческой интеллигенции. Были и такие, кто кричал ему: "что это, араб в чалме? Если он казах, скажи, из какого он рода?"… Но закончилась эта тяжелая борьба, по всей видимости запрограммированная и предопределенная свыше, блестящим триумфом этого чудаковатого "ангела в тюбетейке" (единственный казах-ученый советского времени, смело ходивший в национальной тюбетейке). Благодаря уму, харизме (или пятикратным намазам?) А. Машанову удалось втянуть с 1956 г. в свою уже открытую борьбу за Аль-Фараби и харизматичного Ануара Алимжанова, многих ученых, активистов, также Президента Академии наук КазСССР К. Сатпаева, и даже самого Динмухамеда Кунаева, главу Советского Казахстана.



Еще ранее, можно сказать, мимоходом наш великий Аль-Машани-"Второй Аль-Фараби" успел заразить своей идеей узбеков, прежде всего философа М. Хайруллаева (будущий автор книг о Фараби). Тогда в Ташкенте мэтры узбекской школы востоковедения из Института им. Бируни, смотрели, фигурально выражаясь, разинув рты и хлопали глазами при виде рукописей и копий трактатов средневекового гения в руках нашего аксакала, признав, что слыхом не слыхивали прежде об Аль-Фараби, тем более об его тюркских корнях.... Потом будут совещания, международные конференции, 13-й Конгресс ЮНЕСКО в Москве в 1971 г., посвященный изучению Аль-Фараби.



Говорят (из рассказов учеников), когда чаша весов в вопросе, где проводить 1100-летие Аль-Фараби, склонилась уже в сторону Казахстана, философ М. Хайруллаев весьма подло ухватился за последнюю соломинку, выпалив: "Юбилей должен проводиться в Ташкенте, мы имеем возможность изучать наследие Аль Фараби с позиций материализма!", намекая на религиозность главного казахского фарабиеведа Акжана Машанова (исследования профессиональных казахских философов, А. Касымжанова и др., появятся чуть позже. См. Касымжанов А. Х., Гафуров Б.Г. Ал-Фараби в истории культуры/ Б. Г. Гафуров, А. Х. Касымжанов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - М.: Наука,1975. - 181 с.).



Как вспоминал Акжан-ата, это сильно разозлило видного ученого из Египта, который обрушился с критикой на Хайруллаева, сказав, что мировое научное сообщество не допустит, чтобы из исламского философа сделали материалиста и атеиста. В итоге все проголосовали за то, чтобы имя Аль-Фараби "вернуть" Казахстану, даже во многом из уважения к личности религиозного А.Машанова.



А еще ученики и коллеги Аль-Машани вспоминают: когда узбекские ученые, обсуждая вопрос Аль-Фараби, привели один раз такой довод "Акжан-ака, зачем делить великого земляка, он ведь из нашей единой Средней Азии?", академик А. Машанов ответил, оказывается, примерно так: "Да, верно. Но тогда почему вы "присвоили" ранее Бируни, Хорезми и других? Давайте тогда всех их определим как общих наших центральноазиатских ученых…". Узбеки, улыбаясь, промолчали. А ведь на самом деле это заключение великого ученого-подвижника Аль-Машани и есть самое правильное мнение.



© Назира Нуртазина,

профессор Казахского Национального

университета имени Аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

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