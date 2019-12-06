 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 09.12.2019
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Суббота, 07.12.2019
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13:51  Как в 1971 году казахи окончательно "отвоевали" у узбеков и арабов Аль-Фараби, - Н.Нуртазина
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Аль-Фараби – не казах и не узбек, даже не суннит-ханафит, - Н.Нуртазина
01:55 09.12.2019

Аль-Фараби - не казах и не узбек, даже не суннит-ханафит.

Великий мыслитель Аль-Фараби, соединявший Восток и Запад, исламский и неисламский миры, языки и культуры, превращается сегодня, в 21-ом веке, в архиважную фигуру. Прежде всего необходимо затронуть вопрос о синкретизме и универсализме мировоззрения Аль Фараби (См. Нуртазина Н.Д. О синкретизме, универсализме и теоцентризме в мировоззрении Аль-Фараби// Материалы международного научного конгресса "Наследие Аль-Фараби и мировая культура". 28-29 сентября 2000 г. Алматы, 2001. С. 60-67).

На самом деле нельзя подгонять Аль-Фараби под удобные "измы" нашей постсоветской реальности. Он не был ни казахом, ни узбеком, ни таджиком, ни туркменом, ни арабом, ни турком. Ему были равно чужды как пантюркизм, национализм, так и панарабизм, тем более исламский радикализм, равно как и отверг бы он плоские идеи и доктрины позднего европейского либерализма. Не был великий мыслитель Востока ни ханафитом, и даже не догматичным суннитом (в то время еще не оформились мазхабы и не было идолопоклонничества перед Абу Ханифа ибн Нугманом). Хотя также не был Аль-Фараби ни исмаилитом или другим еретиком, как пытаются некоторые его изобразить. Аль-Фараби в действительности неудобен сегодня многим и многим, вернее, тем, кто не способен принять Мудрость и Истину как таковую, без всяких конъюнктурных домыслов. Он, кстати, дружил с христианскими мыслителями и даже брал у них уроки в Багдаде, он безмерно уважал Аристотеля за его логику и ум (а Аристотель ведь "кафир"?).

О тюркскости Аль-Фараби можно говорить скорее только в том ключе, что "тюркский мир … всегда был связующим звеном между народами и культурами" (Нурсултан Назарбаев. В потоке истории. Алматы, 1999. с 144). Аль-Фараби как архетип одухотворенного тюрка, соединителя народов и цивилизаций, может и должен играть исключительную роль в воспитании современного тюркского сознания и духовном возрождении всего человечества. Конечно, этнические корни гения немаловажны. Сам великий ученый-энциклопедист не был в жизни отрешенным космополитом, не знающим корней. Он подчеркивал свою этническую и географическую принадлежность в нисбе "ат-Тюрки", и, как пишут турецкие ученые, до конца своей жизни он не расставался с привезенным с далекого Туркестана тюркского головного убора и чапана ( Acts of International Symposium of Ibn Turk, Kharezmi, Farabi, Beyruni and Ibn Sina. 9-12 sept. 1985. Ankara, 1990. P. 123).

© Назира Нуртазина,
профессор Казахского Национального
университета имени Аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
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