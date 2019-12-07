Алма-Атинская старина. Алый стяг над станицей стелется.., - В.Проскурин

19:14 09.12.2019 Владимир Проскурин



Алый стяг над станицей стелется



Пригородные улицы Татыбекова ( бывшая Шоссейная) и Халиуллина ( некогда Шевченко ) , бывшего колхоза - миллионера "Луч Востока", соединяли южные поселения семиреченского казачества - Талгар, Иссык , Тургень. Прежние Большая и Малая станицы с годами превращены в колхозы и подсобные хозяйства пригородного филиала столицы по производству спирта, ликеро-водочной продукции , мясо-молочных продуктов, производства кож и овчин, сырьем легкой и пищевой промышленности. Словом, обеспечивали испокон веков продуктами питания , питья, одежды .



Сельские улицы строились "прямоугольником" , в генплане по сторонам света , в прежней деревянной одноэтажной архитектуре старой крепости Верная. Благоустраивались усадьбы с жилыми домами, высокими крышами. глиняными дувалами, кольцом фруктовых садов и огородов , аллеями карагачей и тополей , журчащими арыками .



Центральная площадь Малой станицы украшена старинным зданием Свято - Казанской церкви. памятником станичного наследия. Между прочим, скажу с гордостью и благодарностью к деяниям предков Отечества. Храм -памятник поставлен в основание Заилийских поселений и победы над кокандцами в Узун-Агачском деле 21 октября 1860 года. По мнению первостроителя и реставратора Павла Зенкова "…. эта деревянная церковь по-бревнышку, с приданием ей высоты и прочного основания, перенесена в 1871 году из Большой станицы в Малую, ... собрав на устройство церкви от каждого православного землепашца по полпуда хлеба с десятины и от каждого пчеловода по десять копеек с колоды".



Однако, храм и его погост городским наследием не состоялись , разрушены в советские годы . Атеистами и безбожниками православный дом превращен в сельский Дом культуры под песни да танцы . Любопытно, в годы Отечественной войны партийные органы собрали здесь колхозников, бывших казаков - семиреков, и торжественно отправили на фронт казачью сотню в действующею панфиловскую дивизию . Но это уже другая, особая история в истории старой Алма-Аты.



Позднее, на оживленной улице Шоссейной в новом здании клуба , возведенного в стиле "ампир в вампире", открыли широкоформатный кинотеатр "Экран" . Здесь, в двухзальном кино , -в большом зале на 550 мест , и в малом на 127 мест, - четверть века умиротворяли население советского колхоза "Луч Востока" , с полевым станом на Бельбулаке , с беззаботным названием "Веселая жизнь".



Верный знаменит душистыми яблоками



Писатель П.Н. Краснов рассуждая о памятных местах Семиречья писал : "...в остроумных рассказах Тэффи отмечено не без юмора, что каждый город чем-нибудь знаменит: Дрезден - Мадонной, Нью-Йорк- статуей Свободы . Ну, а Верный знаменит своими яблоками и ... землетрясениями".



В городах и селах Семиреченской области , в "южных и северных станицах" казачьего войска, возникали фабрики и заводы, разведены плантации, парники, огороды, сады С. Т. Тихонова, Е.Д. Есютина, Е.С. Бреусова, Н.Т. Моисеева, братьев Колычевых. Что же ели наши предки- семиреки из местных ягод и фруктов ? Назовем популярное лакомство на садовых делянках , с забытыми, стало быть затейливыми , названиями - Апорт кровавокрасный и Пармен золотистый ; десятки сортов яблока "Ренет" - кассельский гранат, или Букарда ; плоды английский"Пепин". Из садового разнообразия выделим душистые яблоки Графенштейн, Княжеское столовое, Господское , Бель зимняя, Налив ранний, Пряное летнее, Стеклянка, Шелковка, Титовка , Голубок тирольский . Даже, диковинное яблоко Челябиальма Не уступали по вкусу и запаху другие сорта груши "Лимонная" . Непременным продолжением разновидностей плодов были с определением "масляная" - Лигеля, Гарда, Нанта ,Грулекова , Ван- Маружа. Среди "дюшес" слыли именитыми - груши Генерал Тотлебен и Мария-Луиза, Торжество Жодиана и Жозефина, Доротея королевская и Бедерчин. Смаковали грушу семиреченцы видами Бергамот, Сапежанка, Мальгоржатка и даже с именем Бутылочная. С тех далеких календ потомкам осталось только хрустеть старым забытым сладким и полезным плодом "Апорт"...



… В процессе роста заилийского соцгородка и немеренных аппетитов чиновников , сады и рощи превращались в дачные участки и особняки, в места негласной охоты на редких животныхх и птиц в народном "на бумаге" заповеднике!!! . Земля раздавалась налево- направо под виллы, игорные дома, теннисные корты и гольф-клубы. Были порублены на корню тянь-шанские ель и яблоня , символы Заилийских гор. Лес пошел на строительные изделия, на дранку и камышит, палки и дрова. Замечу без подробностей , но весьма любопытное дело. Широко и доступно использовалась бытовая химия, т.н. медный купорос . Не только для борьбы с паразитами в яблоневом саду. Но и для побелки зданий , сооружений , заборов. Вот такой был городской дизайн , Бог знает чего бытовуха !!! Получается , ешкин кот, город Алма-Ата превращался в Елкин-Палкин.



Врял ли мастер художественного слова Петр Краснов и его коллеги могли предвидеть, что понятие "алма" руководящих и направляющих чиновников станет основой названия "Алма-Ата" , а с десятилетиями преобразуется в "Алматы", с чудесными а -ля придумками , притчей во языцах отнюдь не специалистов в творчестве истории и культуры .



Погасли вдруг джетысуйские искры



Писатель Николай Анов прикоснулся к трудной судьбе города Верного и его жителей, творений рук мастеровых умельцев. Еще в 1929 году в Новосибирске редактор журнала "Сибирские огни" написал и издал откровенный роман "Азия" , где рассказал с грустью о том, как цветущие яблоневые сады ,после свершения Октябрьской революции, стали дровами. А знаменитый верненский апорт пошел на корм скоту . Автор был наслышен о трагической судьбе садоводов , будучи в Алма-Ате сотрудником областной газеты "Джетысуйская искра"



Сам литературный герой П.Т. Семилетов , - надо полагать из реальной семьи алма-атинцев Моисеевых, Вязигиных, Гайдиных, или Кацейко -, близкий по времени уничтожения садово-огородных участков на Веригиной горе и на Каменском плато, в Бутаковой щели и в совхозе "Горный Гигант" . Возмущенный действиями Советской власти герой ановской книги Семилетов вопрошает - "… вона пеньки торчат! А тут апорт - во какой рос, и пармен золотой" .Хозяин сада поспешил в исполком , где его встречает председатель колхоза ,- "матрос со змеями на обнаженных запястьях". Глава коммуны с издевкой спрашивает: " А вам, старичок , собственно, какое дело?!" В ответ Петр Трофимович заплакал и выдавил, с комком в горле : "Да я же хозяин настоящий. Мол, моими руками , прости господи, все сажено" . Балтиец взял позу и загоготал : "Хо- зя-ин ! Ишь ты какой Николай-чудотворец вылупился! Ничего, теперь это уже не твое, а всех трудящихся . Будь покоен, новые хозяева за всем доглядят"



Старик Петр от обиды и насмешек едва доплелся до дому .Новые хозяева начали пилить сад , яблони сгодились на дрова .Их возили продавать в холодный город. За одну зиму у станичника окончательно поседели волосы и согнулась спина. Когда рубили кандиль- синап на заветном участке, посаженном в память рождения сыновей, Семилетов заткнул от ужаса уши, чтобы не слышать сухого стука топора….



Лихой флотоводец на колхозном поле



Тем временем, колхолзом "Луч Востока" руководил Громов -Амосов Иван Евдокимович ( 1884- 1951 ) балтийский моряк, революционер- анархист , коммунист .Перед приездом в 1929 году в Алма-Ату член РСДРП( б) был участником штурма Зимнего дворца в Питере . После октябрьского переворота принял участие в создании первого Сибирского правительства, избирался членом ЦИК и ВЦИК СССР. Громов стал первым в промышленности и сельском хозяйстве Семиречья. Его назначили председателем пригородного колхоза , меняющего по- повестки дня скоротечные названия. С легкой руки партийцев шла лихая номинация хозяйства в "Советский Казахстан", "Турксиб", и даже, в колхоз "имени 24-го съезда КПСС ". Помер хозяин колхоза- миллионера "Луч Востока" под Новый 1951 год. Его бренное тело вынесут в последний день декабря из зала Дома культуры И тут приходят в оправдание горькие, надгробные слова садовода Петра Семилетова из романа Николая Анова : "Вот его дело… А ему сады доверили..! Он эти сады зимой на дрова спилил… Вона пеньки торчат! А тут апорт - во какой рос. И пармен золотой!"



Фамилия первого председателя колхоза была созвучна громоподобному залпу "Аврора". Лихой флотоводец жил- поживал в идеологическом мракобесии , по сценарию средневековой легенды. Напомним, когда загадочный гамельнский крысолов избавил город от нашествия игрой на диковинной флейте. Однако, не получив гроша за велеречивое утопление в реке зверьков , мстительный и завистливый дудец увел всех горожан и прочее живое население в неизвестность .



Народное германское сказание отразилось не только в творчестве известных деятелей литературы и искусства. Но , увы, сказалось на деятельности современников на былое , ряженных в одеянья самозванцев, блогеров, экстрасенсов, мнимых небожителей . Графомания без песен становится плесень, шарлатанство - ахинеей веет. Предшественник Громов навел социалистический порядок в Малой станице Призванный компартией на идеологический фронт дудец искусно играл долгие годы на агитационно- пропагандистской флейте. Безбожный народ поверил в идею благостной коммуны, поддался в масовое наваждение .



Прежде, первый председатель колхоза выселил с родной земли старожилов, удалив традиции и обычаи казачьей станицы. Талантливаые в садоводстве казаки были пущены "в расход" в годы диктатуры пролетариата. Печальная страница колхозной повести Семиречья. Мол, алый стяг над станицей так и стелется...



Иллюстрации :



1.Уличная сценка, с видом на Казанскую церковь ( в советские годы - Дом культуры колхоза "Луч Востока")

2. Казак- семирек на льготе

3. Первостроитель станицы Источник - ЦентрАзия

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