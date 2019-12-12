Человек "неверных" убеждений, говорящий только правду. К 70-летию Мухаммада Солиха, - Б.Мусаев

15:21 13.12.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. ЧЕЛОВЕК "НЕВЕРНЫХ" УБЕЖДЕНИЙ, ГОВОРЯЩИЙ ТОЛЬКО ПРАВДУ.



К 70-летию Мухаммада Солиха.



Насколько знаю и каким образом его воспринимаю: Мухаммад Солих всегда был человеком "неверных" убеждений, начиная с тех времен, когда он осознал, что наш край постигла участь многих народов, над которыми царит всем известный один порядок, подобный сформулированному классиком, где



"Все животные равны, но некоторые более равны, чем остальные".



Именно, в этих условиях, и появился несогласный с таковой природой вещей и обслуживающей ее идеологией, которая стремилась, помимо всего прочего, закрепить позиции тех самых, которые "...более равны, чем остальные".



С тех самых пор, читай, здесь и сейчас (1989 -2016) и по настоящий день, насколько понимаю и воспринимаю Мухаммада Солиха, как поэта, публициста и политика, он продолжил свой путь, кстати, начавшийся еще за полтора десятка лет до создания движения "Бирлик", ДП "Эрк" и "Декларации Независимости" (20.06 1990), когда в стихотворении "Опоздавшая весна" (1975) им был сделан выбор в направлении свободы. Очевидно, что в этом и заключается главная мысль и безусловная духовная ценность названного творения. С особенной силой и пронзительностью она ( идея свободы) выражена в последних строках, которые звучат в авторском подстрочнике следующим образом.



"Я радуюсь мысли о том, что у меня остается выбор в пользу свободы. Я радуюсь, что у меня остается выбор в любой момент сломать карандаш во имя борьбы за свободу"



Когда -то, написав эти слова , по сути, являющиеся идейным кредо Мухаммада Солиха, он пророчески предсказал и свою судьбу, если иметь в виду, конечно, судьбу человека, который говорил и не перестает говорить правду.



К сожалению, должно признать, кому и на что сегодня нужна правда в Узбекистане, если равно, что нравы, что законы.... они далеко не достойны хвалы и славы, но достойны друг друга в том смысле и потому, что первые, т.е. мораль и нравы людей опустились ниже плинтуса, а вторые - законы, в лучшем случае, не то чтобы неразумны, а писаны лишь на бумаге. Словом, новейшая политическая история Узбекистана наглядно и с точностью один к одному демонстрирует справедливость суждения современного классика (Фазиль Искандер)



о том, что



"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа".



Нет необходимости говорить в этом русле и в том числе на тему о правде, праве, свободе, если бытие людей ( соответственно их сознание и поведение) не перестают определять воровство, ложь и насилие или наоборот, насилие, ложь и воровство



Иди и гляди! Какие выборы предстоят 22 декабря с.г. те же самые выборы без выбора, которые подобным же образом проводились прежде известной персоной власти и ныне продолжается в таком же духе, когда и где



Разве не видно, что закостенела страна, заматерели его обитатели, выросли новые поколения, знать не знающие, кто такой Мухаммад Солих, ведать не ведающие, что такое оппозиция и на какой хрен она нужна... Да, и чего ожидать от наследников - последователей и последышей номенклатуры, опустившие страну и соотечественников на свой уровень, но при этом, заметим, что они остались "...более равны , чем остальные"



И в этом контексте реалий сегодняшнего Узбекистана, когда, с одной стороны ..., а с другой... Да, полно резон ли всерьез рассуждать о выборах, призывать власти... Разве не будет это проявлением чистейшей воды идеализма и романтизма , когда очевидно, как ситуация, отнюдь не такая, где и когда лишь бабки ходят на выборы, что бабки решают все. Нет, совершенно у нас стало по иному с обстановкой на выборах. Участвуют все, хотя знают наперед (загодя), в выборах решает все отнюдь не столько бабки, а власть, ибо последняя синоним власти денег и, главное, она (власть) и есть сила.

Однако вернемся к теме о правде , Выступая днями по радио узбекской службы Свобода (Озодлик) Мухаммад Солих отметил, в частности



Он (президент Ш. Мирзиеев - прим Б.М.) даже не изменил эти партии, которые созданы были Каримовым, то есть старые партии, которые еще создавал Каримов. Он с этими партиями входит в выборы. Это, конечно, просто позор для нашего правительства, для Узбекистана. (см. об этом также 11.12 . 2019 www.centrasia.ru "Он явно боится потерять власть" Мухаммад Солих разочаровался в Шафкате Миризиееве/



Вместо P.S.



Итак, если резюмировать вышеизложенное мной относительно человека "неверных" убеждений, говорящего только правду, то он, Мухаммад Солих таким и остался, таким, несмотря на то, что его пытались усмирить, сломать, убить



Я бы хотел сейчас в день приближающегося 70 -летия, повторить то, что говорил 5 лет назад в день его 65 -летия . Например, сказать:



Мухаммад Солих есть избранник судьбы. Ведь не каждому дается в этой жизни настоящая Любовь, освященная Верой и преданностью тем вещам, проблематика именуется Джадидской. Это Родина и Нация, Национальное Самосознание, Независимость и Свобода, Права Человека, ... Борьба принципиальная и последовательная против всяческих форм деспотии, освобождения от догматизма и предрассудков...



Словом, по большому счету, его Словом осталась Правда. И пока живо такое Слово, то и Дело его не погибло. Только Правда может родить Свободного Человека Потому следует нам всем жить не одним днем, отсюда объяснять и профанировать жизнь. Если думать о завтрашнем дне и притом , не столько на 5 лет вперед, а 10-20, 50 лет , то, например, лично я. верю и не умирает надежда, что добрые семена посеянные Всему свое время и это время придет, когда перед силой Правды не устоит никакая рать Лжи, Насилия и всякой иной Мерзости.



И еще напоследок.



Желая здоровья юбиляру, я хочу (полагаю, так и случится), чтобы прочитавшие нижеприведенную цитату правильно восприняли смысл ее содержания, воздав Хвалу и Славу подобным Великим Гражданам и Патриотам, не боящимся говорить Правду о своей стране и, по сути, стремящимися возродить Дух соотечественников



"Писатель, который пишет из желания быть в согласии с народом, и писатель, который пишет из желания быть в согласии с истиной - знаешь ли ты, в чем разница между обоими? Первый - плод финика, а второй - его косточка Кушай себе плод на здоровье, но помни, что косточка, которую ты кидаешь прочь, пробивает землю и скрывается под почвой на некоторое время; потом бог пошлет ей облако, оно прольет влагу и оживит ее после смерти. Она покажется наружу, вырастет, тень от нее увеличится, а плоды ее будут есть и твои потомки, и внуки, и их дети".

Амин ибн Фарис Рейхани (1876-1940) - ливанский писатель.



Бахадыр Ф. Мусаев 13. 12. 2019 Ташкент Тузель-2