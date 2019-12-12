17-летняя российская фигуристка - Олимпийская чемпионка Алина Загитова закончила спортивную карьеру

21:43 13.12.2019

Только что в эфире Первого канала РосТВ Олимпийская Чемпионка Пхенчана-2018, Чемпионка Мира-2019, Чемпионка Европы-2018 Алина Загитова объявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру и не будет выступать на ближайшем (через неделю) Чемпионате России, который, одновременно, является и отбором в сборную на Чемпионат Европы и Мира.



Уходит непобежденной. Умница!

По состоянию на 7 декабря 2019 года занимает 1-е место среди женщин в рейтинге Международного союза конькобежцев. И это несмотря на неудачное выступление в финале Гран-при этого года в Турине, где Алина заняла 2-е место в короткой программе, но провалив произвольную, заняла только 6 место.



Это было обидное поражение, но современное фигурное катание развивается столь стремительно, что 2 сезона на высшем уровне становится пределом физических возможностей человека. Тем более, девушки красавицы.



Алина была истинным украшением Мирового фигурного катания и вписала свое имя в его историю.



Новые горизонты ее карьеры будут связаны с... учебой, ей еще надо закончить среднюю школу!, подготовкой к поступлению в вуз. Она надеется поступить в физкультурный институт и стать тренером, со временем открыть свою школу. Будет участвовать в различных ледовых шоу и т.п.



Слова благодарности в адрес Алины сказала ее тренер Этери Георгиевна Тутберидзе, подчеркнув, что, возможно, Алина еще вернется в большой спорт.



Увы, но верится в это слабо. Слишком велика конкуренция в российской сборной.



Прощай, Чемпионка Алина Загитова! Спасибо Тебе за все. Ты - Молодчинка!! Здравствуй, Алина Ильназовна Загитова, добро пожаловать во взрослую жизнь!



Валерия Андреева