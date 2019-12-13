О девальвации понятия "патриотизм". И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 1, - Н.Нуртазина

15:38 15.12.2019 О девальвации понятия "патриотизм".



И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина"



(часть 1)



К Дню Независимости Республики Казахстан



Помните, у одного из героев И.Тургенева, "любовь к народу" выражалась в том, что на своем письменном столе он поставил серебряную пепельницу в виде мужицкого лаптя? На этом его "патриотизм" и заканчивался. В наши дни мы часто видим на просторах интернета видеоматериалы и читаем очерки о казахах и особенно казашках, которые уехали жить за границу. И они тоже, подобно персонажу русского классика, демонстрируют свою "любовь" к Казахстану с помощью высокопарных слов, "любовных" признаний Родине, дежурных слоганов, мишуры, любимых сувениров, типа войлочного верблюжонка или домбры. Жуя гамбургеры, они из-за бугра самодовольно размахивают голубыми флажками. А девушки и женщины начинают взволнованно кудахтать: "нет-нет, Родину не забываем, вот готовлю иногда мужу-иностранцу и детям наш плов, бешбармак, баурсаки - все по маминым и бабушкиным рецептам…скучаем, часто ездим в Казахстан, на кумыс и фрукты…."…



Лучше бы они "заткнулись"! Раз решила уехать (ну, скажем, судьба, "тагдыр" виноват), то скатертью дорога. И тогда молча, гордо растворись, исчезни в тумане! Туманного Альбиона или еще какой там земли… И ради Бога не вспоминай, что ты казашка. Лучше бы не высовывались эти дешевки, перекати поле (канбак-кыздар); не слышать бы нам эту лживую трескотню, которая поганит слово Родина, донельзя унижают патриотизм и великое понятие долга перед Отчизной!



Сразу скажем: 90% заключенных браков современных казашек с иностранцами - это абсолютно трезвый, меркантильный, сознательно продуманный и ясно мотивированный шаг со стороны гражданки РК, а не нахлынувшая вдруг неземная любовь. Как раз в редких случаях союза по любви мы могли бы понять, даже защищать и восхищаться такой интернациональной любовью, в которой есть что-то святое, знак свыше! Как, например, история русской красавицы Марии и казахского джигита Дудара, от которых осталась вечная прекрасная песня из 19-ого века.



Также и в советское время у девушек, которые вопреки политике разъединения, коммунизму и "железному занавесу", решались на союз с иностранными гражданами, было намного больше достоинства, ума, настоящего, высокого чувства. Чем-то они даже напоминали декабристок. И случаи это были редкие, т.к. шансы встретиться с иностранцем для большинства девушек СССР были равны нулю. Поэтому в основном это были истории любви двух сознательных, культурных личностей, у которых совпали художественные вкусы, профессиональные, научные интересы, и все это оказалось "связанным любовью, облагороженным честью…" (Вольтер).



Их love stories были чаще драматические, если не трагические (не то, что у современных самодовольных "рыночных" казашек), т.к. в душах большинства советских интеллигентных девушек, по разным причинам покинувших Родину, происходила духовная борьба, и было им ведомо все: и сожаленье, и угрызенья совести, и приступы настоящей, аристократической ностальгии.



Говорят, ставшая популярной и у нас в Казахстане прекрасная киргизская лирическая песня "Сагынганда бир келерсин… " на самом деле была рождена в связи с красивой и грустной историей любви киргизской девушки, которая в советское время учась в Москве, вышла замуж за японца, уехав в Японию. Но девушка не смогла адаптироваться к чужой стране, в стране Фудзиямы ей всегда снились вершины Ала-Тоо (Алатау)… Тоска вернула ее на Родину, и когда она уезжала из Японии, она навсегда оставляла позади не только любимого мужчину, но и маленького сына, который по законам этой страны, должен был быть оставлен с отцом…



А нынче все с точностью до наоборот. Ностальгия по Родине доводила когда-то многих благородных людей, тех же русских эмигрантов нач. ХХ в., до болезни и депрессий. Когда у человека было все, и богатство, и слава; но одно лишь слово и реальность под названием "чужбина" его делали несчастным. У наших сегодняшних девушек-перекати поле нет и намека на какие-либо внутренние терзания и тем более приступы тоски по Родине, им такое даже во сне не приснится. Напротив, всегда - самодовольная улыбка до ушей, два пальца скрещены в знак "победы" и т.д. и т.п.



В основе всех этих международных браков за годы Независимости РК кроется холодный расчет и пресловутый казахский понт. Это, конечно, глубокое ментальное заболевание нации, когда у большинства населения стало считаться предметом гордости и престижа, если дочь свяжет себя узами брака с заграничным женихом. Раньше, в советское время казахи были падки на все "импортное", которое надо было всегда с трудом "доставать" "по блату" и потом хвастаться перед всеми. Болезненное стремление завладеть заграничным мужем и получить гражданство иностранного государства - не что иное, как плоды и продолжение все того же комплекса национальной неполноценности и лакейского совкового преклонения перед иностранщиной.



При этом, конечно, жених-иностранец для казахов - это ни в коем случае, упаси боже, какой-нибудь несчастный афганец или таджик-гастарбайтер, убогий якут или бедный вьетнамец, и даже не свой казах из Китая и Монголии! С ними никак не может зажечься пламень любви и романтические отношения у "продвинутых" казашек. Ведь их "любовь" строго избирательна: как положено, женихи непременно должны быть из числа успешных граждан благополучных государств Европы и Америки, с лейблом "Made in USA/EU" - пусть и лысые, пузатые, чернокожие, краснокожие, голубые, необрезанные… (кстати, одна казахская семья журналиста-ветерана уже сыграла однополую свадьбу или "проводы" сына, который соединил себя узами брака с неким молодым мужчиной из Запада, об этом долго шумел и был как раскаленный казан Kaznet).



"Импортный" или заморский жених, "куйеу бала" (зять) нужен для улучшения материального и социального статуса, чтобы понтоваться перед многочисленной родней и земляками, подругами, недругами. Потом часто этих обожаемых зятьков, невзирая на языковые пропасти и глухую стену ментального непонимания, показывают как дорогостоящую картину или машину на шумных свадьбах, юбилеях членов данного семейства и клана, сажают на почетное место "төр", радостно шутя: "А это - наш американский "куйеу бала"! (зять) или "наш иностранный "куда" (сват)".



Бывает, что в самом начале родители, впервые услышав от дочери об иностранце-женихе, могут иногда (особенно отцы) деланно нахмурить брови, типа "погоревать" и слегка пожурить дочь-шалунью, чаще на людях, да и то лишь временно. В действительности же по ночам эти папаши и мамаши, бывшие жалкие совки, выбившиеся теперь из грязи в князи, в своих душонках лелеят примитивную плебейскую радость за такой счастливый поворот судьбы.



Что, слава Аллаху, можно теперь вот так, легко породниться с недосягаемым прежним поколениям чудесным иностранцем, и через него - хотя бы соприкоснуться к стопам сильного и богатого "заморского" государства, ездить туда за товарами, отдыхать. Шушукаясь и хихикая под атласным одеялом, новый казахский бай и его байбиче благодарят за такой шанс, за сбывшуюся сказку о Золушке "нашу Независимость" и Назарбаева… А что родня? Все эти тетушки, апашки, сеструхи, узнав новость, сразу со смаком начинают все обсуждать, весело перемигиваясь насчет подарков, прочих приятных хлопот, строить планы о предстоящем зарубежном "кудалык" и "той" (сватовство и свадьба).



Как-то мне довелось услышать историю о том, как одна респектабельная казахская семья из Алматы была на седьмом небе от счастья, выдавая единственную англоязычную красавицу-дочь за японца (хотя это скорее исключение из правила, учитывая консервативность этой страны). Видать, девушка, работавшая в престижной иностранной компании, вела себя точно по ценной маминой инструкции….Это как товар продвинуть на рынок и сбыть, маркетинговый ход. В итоге, во главе казахских сватов в Японию полетела как на крыльях сама 80-летняя бабушка невесты, которая …по-мусульмански (?) благословив внучку, ради такого "святого" дела выдержала все тяготы перелета рейса Алматы-Токио.



И здесь как историк я хочу заметить, что в казахской и шире - тюрко-мусульманской традиции отдать дочь замуж за иноверца однозначно и безоговорочно считалось неслыханным позором и даже нонсенсом, потому что такой практики вообще не было. В древности лишь великие мужчины, ханы могли взять в жены иноверок, но с условием обязательного обращения в ислам. Что касается женщин, то можно говорить о ничтожно малых случаях (0, 0000001 %), принуждения казашек к браку с калмыками в ходе захвата и пленения во время войн.



И обратите внимание, что эти редчайшие случаи считались величайшей трагедией и бесчестьем как для женщины, так и всего народа, ее семьи и рода (причем это был уже в буквальном смысле "отрезанный ломоть"). "Позор! Я лицо потерял. Оно черное. Кафр. Неверный" (О.Сулейменов). В народной памяти сохранилась история казашки Тансулу из 18-ого века, которая для того, чтобы избежать брака с немусульманином, калмыцким батыром пожертвовала своей несравненной красотой, отрезав острым кинжалом свой точеный нос (реальная история была воспета в балладе "Таншебер-Жапал" казахским акыном). А в древнем эпосе "Кобланды батыр" мать главной героини Карлыги заклинает дочь найти себе спутника жизни-мусульманина, вызывая у нее отвращение к женихам-иноверцам ("Мусылманнын, шырагым, етегинен уста деп…").



Другой факт из прошлой истории. Когда семья и родичи Кенесары-хана, восставшего против царизма, попали в плен к русским казакам, то одну из дочерей хана вскоре склонили к браку с русским офицером. Любопытно, что потом, когда при благоприятных условиях пленные были возвращены на родину, эта знатная казашка отказалась вернуться и даже посетить Казахскую Степь. Она передала прощальное письмо, в котором, обливаясь горькими слезами, объяснила свою позицию так: от величайшего стыда за произошедшее с ней (хотя девушка была не виновата, ее принудили), она не может уже вернуться, т.к. не может посмотреть в глаза соотечественникам и стране (букв. "елге кайтуга бет жок").



Так юная дочь Кенесары заочно попрощалась с Родиной и родными навсегда. Известно, что она родила на чужбине сына, и он стал потом генерал-майором, Героем Советского Союза. Генерал Александр Моисеевский (умер в 1972 г.) помнил слова матери-чингизидки, сказанные ему перед смертью и свое полуказахское происхождение. Поэтому после Великой Отечественной войны русский генерал отыщет потомков великого хана в Казахстане, и успеет сказать им, что в его жилах "тоже течет кровь Кенесары".



И вот вопрос: почему же дочь великого хана Кенесары не возгордилась от брака с иностранцем и немусульманином, не захотела похвастаться перед казахами своей достойной жизнью в метрополии, поездками в Петербург, вместо жалкого прозябания в юрте в дикой Степи и отсталой колонии? Почему замужество за русским ввергло казахскую аристократку в безграничную печаль и депрессию? И почему так кардинально поменялись ментальные ориентиры и ценности казахов всего за несколько поколений?!



Мы не можем это списать на пресловутую модернизацию и глобализацию, что, мол, старики вечно недовольны и ворчат, а молодые повсюду - радостные, продвинутые и раскрепощенные. Дело в том, что несмотря на то, что во дворе 21-й век, у многих, очень даже современных, богатых и сильных наций с развитым чувством национального достоинства до сих пор считается высшим позором, торгашеством и бесчестьем целыми возами раздавать своих драгоценных дочерей чужестранцам, проходимцам, иноверцам. Например, так думают армяне, почти все народы Кавказа, Япония, не говоря о Ближнем и Среднем Востоке.



(продолжение следует)



Назира Нуртазина,

историк Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576413480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Накануне Дня Независимости ряду казахстанцев присуждены государственные награды

- В Сенате рассмотрены вопросы внесения изменений в договор аренды комплекса "Байконур"

- Премьер-Министр РК А. Мамин и президент ЕБРР С. Чакрабарти подписали документ о модернизации инфраструктуры здравоохранения РК

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 910

- Рабочая встреча Председателя Сената Дариги Назарбаевой с руководителями фермерских союзов и ассоциаций производителей продукции аграрного комплекса

- Елбасы посетил торжественное мероприятие по случаю 25-летия компании ERG

- Краткосрочный экономический индикатор в январе-ноябре 2019г. составил 104,7%

- Начался официальный визит Министра иностранных дел Казахстана в США

- Об ответственности за дарение и получение подарков госслужащими

