 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Усилия и проблемы Сооронбая Жээнбекова. Главные кыргызские события впереди, - С.Чериков
14:14 16.12.2019

Последовавшие в течении двух президентских лет калейдоскопические телодвижения Сооронбая Жээнбекова во внутренней и внешней политике дают достаточную пищу для ума. С небольшой поправкой на тот непреклонный факт, что ему приходится разгребать авгиеву конюшню, доставшуюся в наследство от трех предшественников.

В главную заслугу С.Жээнбекова можно записать то, что он перестал пользоваться перетащенными из старой колоды изрядно замусоленными, битыми-перебитыми кадрами. А молодых да ранних атамбаевского призыва нещадно уволил без особых церемоний. И не только уволил.

Первоначальные реверансы Жээнбекова в сторону экс-патрона Атамбаева означали лишь тактическую уловку в чисто восточном стиле. Дальнейшие шаги и поступки пятого президента Кыргызстана показали, что он - зрелый политик и умеет пользоваться предоставленными Конституцией и законами полномочиями. Благодаря чему с каждым днем все больше завоевывает симпатии электората, в обществе замаячила надежда на реальные реформы. Другое дело, насколько его шаги соответствуют действующему, подправленному предшественником Основному закону, и сие кому нравится или нет.

Нельзя заполонившие Сеть, СМИ и кулуары политизированные комментарии и нападки, отдельные ангажированные экспертные оценки в отношении С.Жээнбекова воспринимать за истинную оценку его деятельности. Такая информпродукция внутристранового производства в основном носит вирусы клановости и регионализма, а "импортная" - начинена заказами внешних игроков. Не следует обращать серьезного внимания также на рассуждения и оценки некоторых, именуемых известными, российских экспертов. На деле их "оценка" не что иное, как разговор на заданную кем-то тему.

А по большому счету сии эксперты лишь пытаются вникнуть в кыргызстанские события. Смешно наблюдать за тем, как они порою совсем по-дилетантски и топорно талдычат на свой лад о давно известных любому кыргызстанскому, а также сведущему эсэнговскому читателю событиях и фактах. Поскольку плохо разбираются в кыргызской специфике, по привычке рассуждают о нас по азербайджанским и туркменским шаблонам. Между тем, (кстати, и к сведению вышесказанных "экспертов"), Азербайджан, Кыргызстан и Туркмения, при внешней схожести менталитета и традиций народов, в действительности совсем разные страны.

То же самое можно сказать и об отдельных кыргызстанских русскоязычных политологах и экспертах. Причина та же - плохое знание местной специфики. Я давно и много раз говорил о том, что с советских времен сложилось так, что славянское и русскоязычное общество в Киргизской ССР жило само по себе, отдельно от кыргызской среды потому, что ментально игнорировало существование туземцев и местной специфики, сочтя ее за фольклор и шаманские развлечения.

Вернемся к С.Жээнбекову. Согласно действующей Конституции главенствующая роль отведена премьер-министру и Жогорку Кенешу. Однако, реальность Кыргызстана, пусть и наиболее продвинутого по части демократических нововведений в сравнении с соседями и союзниками по евразийским блокам, все еще такова, что у нас пусть и в остаточном режиме, живуча вера в доброго царя-правителя. И Кыргызстану, как и России, по образному выражению В. Путина, пока "нужен только царь".

Последним знаковым шагом кыргызского президента стало его публичное заявление о необходимости пересмотра и отмены срока давности по ранее совершенным преступлениям. Сие заставило вздрогнуть многих, в первую очередь именитых и высокопоставленных в прошлом и настоящем политиков. Поскольку последним, благодаря коррумпированности судебных и правоохранительных органов, личным контактам в верхах, до сих пор удавалось избежать ответственности за содеянное.

Исходя из чего, следует предполагать, что жээнбековский посыл означает доведение до логического конца расследование происхождения накопленного конкретными лицами незаконно нажитого капитала. Тем самым, Жээнбеков пусть и со скрипом, и в одну сторону, но начинает ломать сложившуюся и бесперебойно действовавшую систему.

Ну, а предпринимаемые президентом активные усилия по проведению реформы судебной власти можно считать предсистемными. Как известно, все предшествовавшие т.н. "судебные реформы", как верно отметил Курманбек Осмонов, опытнейший юрист с руководящим опытом, носили декларативный характер, без честного и профессионального отбора кадров. Сумеет ли Жээнбеков пойти дальше деклараций?

В то же время дефицит квалифицированных кадров остро чувствовался с первых дней президентства С.Жээнбекова. За неимением большего, он вынужден был привлечь на ключевые посты в своем аппарате и госструктурах лично испытанных в бытности губернатором и премьером людей. В профессионализме которых многие сомневаются. К сожалению, новые назначенцы на ключевые должности в основном оказываются из одного, южного региона, что дает повод недоброжелателям обвинять президента в регионализме.

Надежды, связанные на первых взгляд удачным приходом Д. Эсеналиева в руководство президентского аппарата, в дальнейшем не оправдались. Вроде бы опытный госменеджер, удачливый орговик партийного строительства с национальным колоритом, тоже оказался в плену старой системы. А подняться на новый креативный уровень ему оказалось не под силу. Досаалы захромал в основной должностной обязанности - кадровой политике, и, вдобавок, казалось бы, продуктивном для него другом направлении - информационной политике. Не сумел внести ожидаемую новизну в лицах, отдельные из них оказались с темным и криминальным прошлым, малокомпетентными, а информационная политика звучит как переложенная на другую сторону атамбаевская пластинка. К тому же вряд ли можно было ожидать новизну от пресс-секретаря, доставшейся С.Жээнбекову от находящегося под пристрастным следствием предшественника.

Посему пятой главе Кыргызстана предстоит долгая рутинная работа: реанимировать госаппарат, подправлять исхудавшую экономику, вернуть стране истинное международное признание, и таким образом поднять общество на новый уровень. Не следует убаюкиваться комплиментарной и конъюнктурной оценкой его президентства некоторыми внутренними и внешними кругами. Истинная оценка усилий С.Жээнбекова впереди и предугадать ее трудно, как и последующие кыргызские события.

А на повестке стоят те же проблемы: обуздание системной коррупции, особенно в недропользовании, привлечение крупных, некриминальных инвестиций. Требуется в корне изменить подходы в сфере образования, науки и культуры, где отсутствуют современные, некоррумпированные критерии оценки. Ждут своего окончательного решения пограничные вопросы, нужны адекватные, квалифицированные меры против уже ощущаемой угрозы религиозного экстремизма и терроризма. Остро чувствуется отсутствие реальных масштабных национальных программ и проектов, нет идеологической концепции... А сознанием безыдейного общества, ясное дело, управляют другие.

Садырбек Чериков, журналист, политаналитик. Бишкек.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576494840
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