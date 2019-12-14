Таджикистан: вода не только великий созидатель, но и страшный/грозный разрушитель, - К.Сирожидинов

14:16 16.12.2019 Новое статья для публикации на тему: Таджикистан: вода не только великий созидатель, но и страшный/грозный разрушитель.



Территория Таджикистана является преимущественно горной.



Горы Таджикистана (более 80% территории) - это водонапорная башня Центральной Азии (ЦА). Они концентрируют значительную часть выпадающих осадков и, таким образом, обеспечивают основную часть водных ресурсов региона. Горы имеют исключительно большое значение для экологической и геополитической безопасности ЦА.



Горы поставляют столь необходимые водные ресурсы, которые обеспечивают жизнеспособность региональной системы, составляют основу благосостояния и предпосылку всякого прогресса. Основное практическое значение имеют ежегодно восстанавливающийся ресурсы речного стока, величина которых колеблется от года к году и в течение года, которые тесно связаны с обычными сезонными изменениями климата.



По меньшей мере, половина населения Узбекистана и Туркменистана зависит от речных источников воды, собираемой горами РТ. В Узбекистане при крайней скудности местных водных ресурсов орошаются миллионы га сельскохозяйственных земель. Каждый кубокилометр воды, поданный только для агропромышленных комплексов Узбекистана, обеспечивает производство продукции в этих комплексах на суму 400 миллионов долларов США.



Реки Таджикистана Пяндж, Вахш, Кафирниган, Зеравшан и др. - это великие созидатели и не только. Одновременно они - и страшные разрушители. Вода, от которой зависит жизнь миллионов людей, нередко превращается в страшного для нас врага и потенциально может оказать опустошающее вредное действие на различные горные местности Таджикистана.



Такое воздействие может быть результатом не только обычных природных процессов, связанных с гидрологическими нарушениями, но также и результатом колебания климата. Как известно, из-за колебаний климата, ледники, питающие летом реки Вахш, Пяндж и Зарафшан, в течении одних периодов времени наступают и, следовательно, питание рек ледниковыми водами уменьшается, а в другие периоды времени ледники отступают и тогда питание рек от бурного таяния ледников усиливается.



С конца прошлого столетия (примерно с 1980 года) по настоящее время некоторое число ледников, расположенных в Таджикистане отступали. В те, 80-е годы прошлого века, научно-производственным объединением "Таджикаэрокосмогеодезия" на основании расшифровки спутниковых данных была составлена карта "Современное оледенение" которое учитывала все ледники Таджикистана площадью более 0,5 кв. км. Была установлено, что общее количество ледников площадью более 0,5 кв. км составляет 9009 ледников. При этом число пульсирующих ледников, вызывающих катастрофические явления (паводки, сели, обвалы) составила 78 единиц. Суммарная площадь тогдашнего оледенения оказалось равным 7979,2 кв. км. Объем льда, заключенного в ледниках, достигала 400 куб. км. Ледники размером менее 1 кв. км составляли около 80% от общего числа, но суммарная их площадь не превышало 15% всей площади оледенения. Эти данные о ледниках являются самыми последними научно установленными, объективными и уточненными официальными данными. Прошло чуть более 30 лет с того времени. В настоящее время точно и достоверно неизвестно насколько могли уменьшится площади оледенения и количество ледников. Поскольку, данные о ледниках очень медленно меняются во времени, можно полагать, что к текущему моменту, основные параметры ледников приблизительно такие же, как и 30 лет тому назад.



Если, период начало1980 года и конец 2019 года (40 лет). оказалось в среднем многоводным периодом (ледники отступали), то 2020-2060 гг. по прогнозам окажется в среднем маловодным периодом и ледники будут наступать (вследствие увеличения зимнего выпадения осадков). В связи с чем, в краткосрочной перспективе необходимо будет приспособить природные и антропогенные системы (высоковольтные ЛЭП, высокогорные автомобильные дороги, мосты, тоннели и др.) в ответ на ожидаемое воздействие от увеличения осадков или его последствий, которые позволят, снизит вред и использовать благоприятные возможности. В ближайшем будущем (1-3 года) очевидно будет наблюдаться начало процесса наступления ледников, вследствие увеличения зимнего выпадения осадков.



В целом же, вредное воздействие вод в горных районах Таджикистана проявляется в развитии водной эрозии, селевых потоков, образовании оврагов, оползней, разрушении берегов, защитных дамб и других сооружений. Ежегодно приходится вести непрерывную борьбу с разрушительными силами воды.



Так, более 70% почв горных районов Таджикистана подвержено водной эрозии. Водная эрозия смывает почвы, образует овраги, селевые потоки. В результате поверхностного стока из почвы вымывается азот, фосфор, калий и ее плодородие снижается. Таким образом, водная эрозия - один из основных факторов, влияющих на разрушение поверхности в горных районах.



В горных районах, в ее природе часто бывает так, что один интенсивный ливень может выполнять большую эрозионную работу, чем осадки, выпавшие за все остальное время года. Интенсивный ливень приводит к тому, что выпавшие осадки не успевают фильтроваться, и стекая по склонам смывает верхний слой почвенного покрова. При распашке склонов и уничтожении растительности это явление развивается.



Проблема борьбы с эрозионными процессами, их предотвращение - важнейшая экономическая и экологическая задача. Наиболее эффективные методы борьбы с эрозией почв в процессе мелиорации горных склонов заключается в их укреплении с помощью гидротехнических сооружений и облесении (истребление лесов, неправильное использование травостоя в горных районах привело к смыву и размыву большего числа ценных земель). На эродированных склонах с меньшей степенью каменистости лучше всего размещать посевы многолетних трав. Это самое эффективное средство борьбы с эрозией.



Большое значение для ослабления эрозионных процессов имеет полезащитные лесные полосы. Они способствуют увлажнению поверхности в результате сокращения испарения, уменьшения скорости ветра и задержке в зимнее время большого количества снега, при таянии которого почва хорошо увлажняется. Лучше используются на таких участках редкие летние осадки, так как растительность препятствует стеканию дождевой воды. Хорошее увлажнение поверхности с одновременным уменьшением поверхностного стока одновременно сокращает и эрозию, способствует накоплению подземных вод, сокращается испарение на участках лесных полос. Другое эффективное средство борьбы с эрозией - террасирование и обвалование склонов.



В межгорных долинах сосредоточено основное население горных районов. Также, населенные пункты располагаются группами вдоль средних и мелких рек, саев с разной степени густоты размещения, многие из них и прочие народно-хозяйственные объекты находятся к тому же в зоне воздействия опасных геологических процессов (оползней, обвалов, камнепадов, овраго образования и так далее). Дорогостоящие меры защиты (профилактические и инженерные) должны осуществляться совместными международными усилиями.



При общей площади территории Таджикистана 142,6 тыс. кв. км лавиноопасные районы занимают 77,7 тыс. кв. км или 54,5%, в том числе: районы с сильной лавинной опасностью - 27,5%, умеренной - 6,5%, слабой - 12%, незначительной - 8,5%. Защитные мероприятия в лавиноопасных горных районах (профилактические) и автодорогах (инженерное возведение опорных сооружений, навес и галерей) также, не может осуществляться без международной поддержки.



Селеопасные районы занимают 120,1 тыс. кв. км или 84,2% территории республики или 95% территории горных районов. При этом на районы с сильной селевой опасности приходится 38%, умеренной -20%, слабой -12% и незначительной -14% территории. В качестве основных факторов селе образования выступают ливневые дожди и происходящие в гляциально-нивальном поясе гор современные экзогенные процессы (оплывание морен, прорывы водоемов, вызванные таянием снежного покрова и проч.).



С наступлением весны, в горах происходит ливень часто выпадающий даже на покрытие еще снегом склоны гор - массы дождевой воды, вместе с водою расставшегося снега стремительно под большим уклоном течет вниз, собирается в потоки, все увеличиваясь в объеме, вливаются в реки, быстро поднимая в них уровень воды на более чем 2 метра и бурный грязекаменный поток с разрушительной скоростью несется вниз, разрушая сооружения каналов, срывая берега и мосты, выворачивая с корнем деревья, унося скот, дома и даже людей. Таким образом, беды обрушиваются не дождем, а ливнем.



Селевая вода (кратковременный мощный паводок на горних реках с очень большим содержанием минеральных частиц и обломков горных пород), попав в большом количестве в каналы, и не помещаясь, или переливается на поля и заносить их галькой, илом и песком или если берега каналов слабы, смывает их и затопляет окрестности. Таким образом, почти каждый весенний ливень приносит горцам огромные разрушения, много другого вреда.



К счастью сели не бывают продолжительны: через несколько часов по прекращении дождя, вода начинает быстро убивать, и через сутки лишь вывороченные с корнем деревья, груды нагроможденных камней и гальки, и не просохшее русло речек, каналов свидетельствуют о промчавшимися потоке.



Борьба с этими разрушительными явлениями непосильна не только населению горных районов, но и также Республике Таджикистан. Сели застающие правительство и население врасплох и притом в горячее рабочее время (предпосевные и посевные работы) требуют больших расходов, значительного напряжения сил и не всегда бывают под силу Таджикистанцам заинтересованным непосредственно в данных работах. Нужны опытные специалисты, большие средства, мощная техника, оборудование, материалы и многое другое, чем Республика Таджикистан не располагает.



В виду этого возникает вопрос о необходимости отнесения таких работ ко всем участникам Амударьинского речного бассейна - к странам бассейна Аральского моря, ввиду того, что осуществление таких исправительных работ не допускает малейшего промедления, иначе причиненный ущерб просто удвоится (перерыв в орошении).



Никакие национальные планы, составленные вне рамок обще региональной стратегии совместного использования водных ресурсов, не могут быть реальными. Любое решение, имеющее целью рационально, комплексно и скоординировано использовать воды речных систем, и предохранять их от засорения, загрязнения и истощения возможно лишь при условии совместных международных действий. Эти действия обеспечат всем странам, находящимся в бассейне Аральского моря равные возможности в производстве продуктов питания, а впоследствии примерно равные доходы от сельского хозяйства на душу населения.



В целях международной защиты горных территорий Таджикистана от селей необходимо проведение двух групп мероприятий: мероприятия по предотвращению формирования селей и мероприятия по борьбе с уже сформировавшимися селевыми потоками.



К первой группе должны отнестись совместные агро-лесомелиоративные меры, устройство водоотводных и водосбросных каналов, строительство запруд, террасирование склонов; ко второй - противоселевые ловушки, селе удерживающие плотины, обводные лотки и каналы. Необходимо сообща создание некоторого количества небольших плотин в верховьях рек с целью борьбы с ливневыми потоками, чтобы задержать паводковый сток воды в отдельных притоках рек и таким образом предотвратить их одновременное поступление в главные речные артерии.



Для совместной (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан) инженерной защиты территорий от селевых потоков необходимо применение нижеследующих видов сооружений и мероприятий:



- селезадерживающие сооружения (плотины, водосбросные сооружения);



- селепропускные каналы (каналы, селеспуски, мосты);



- селенаправляющие сооружения (направляющие и ограждающие дамбы);



- стабилизирующие сооружения (каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование склонов, агролесомелиорация);



- селепредотвращающие сооружения (плотины для регулирования паводков, водосбросы на озерных перемычках);



- совместные организационно-технические мероприятия (организация единой службы наблюдения и оповещения, прогноз образования селевых потоков).



Кроме того, особенности горного рельефа способствуют проявлению здесь в Таджикистане довольно в значительном масштабе и гравитационных процессов (оползней, обвалов, осыпей, камнепадов. Последняя - гроза для горных автодорог.). Причиной и этих процессов часто бывает вода. Нужна международная помощь также для осуществления защитных мероприятий в локализации и предотвращении этих процессов в местах их проявления.



Словом, нужно активнее переходит к последующим практическим шагам в направлении водного сотрудничества. Несомненно, тем самым удастся добиться большего осознания и более детального понимания значения полного международного водного сотрудничества.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе, Таджикистан

Email: SKSh-54@mail.ru

Tel: 917 04-54-50

Дата: 16 декабря 2019 года Источник - ЦентрАзия

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