Узбекистан идет к "новой эре" Мирзиеева, - Б.Мусаев

20:53 16.12.2019 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН ИДЕТ К "НОВОЙ ЭРЕ" МИРЗИЕЕВА.

"Ногоранинг ичи пук Барабан внутри пуст,

Овози баланд" А звук высок".

Узбекская поговорка

И это хорошо. Верной дорогой и прежде, под барабанный бой в славную эпоху И Каримова шагали узбекистанцы. Теперь также продолжают идти к "новой эре" подобным же победным маршем прямо, без малейшего отклонения влево или вправо, тем более, исключая попятные движения. Посмотрите сами на все, что происходит в нашей стране с позиции, выражаемой абсолютной государственной серьезностью , т.е., прежде всего, проявляемой ею, как силой серьезности, которая собирает все и вся, бросая на осуществление цели по окончательному закреплению цивилизованного порядка, начало которому, а, по сути, свою жизнь положил, как известно, И. Каримов. Между прочим, она ( абсолютная государственная серьезность) бросается в глаза, судя и по выступлениям нынешнего главы государства, его решениях и поступках, словом, в Словах и Делах. Впрочем, повторю вновь: посмотрите сами, что происходит в нашей стране, где и когда вырисовывается нечто, захватывающее дух

I

Правда, должно признать: перед нами названное "нечто" есть социальная картина, которая напоминает, что мы это, где –то уже видели и проходили ( в смысле абсолютной идентичности слов и дел, упомянутых государственников .- прим. Б.М.) Точно! Невозможно забыть такое мгновение – из времен эпохи известной персоны власти

"Великий день всего Узбекистана!

В сердцах чудесный запечатлен,

Отражено величие момента:

Свершилось! Правит Правда и Закон,

Услышан всюду голос Президента..."



Это, во – первых.

Во – вторых, вытекает из во –первых. Непостижимо и поразительно, что цитируемые пафосные строки стихотворения , написанные ранее поэтом Раимом Фархади и посвященные ныне покойному президенту Каримову (1938-2016) , органично вписываются в Слова и Дела здравствующего президента Мирзиеева

В действительности, чем не один к одному, когда там "Отражено величие момента: Свершилось! Правит Правда и Закон,..." И здесь, где ныне радостью и верой переполнены сердца узбекистанцев. Да и как же иначе, ведь они вступают в новый мир, точнее, если называть вещи своими именами, люди шагнули в "новую эру" президента Мирзиеева, где стали ощущаться, если не якобы, то, как будто бы только теперь по настоящему тепло добра, свет правды и справедливости, соответственно нет больше "Жаслыка" и вообще, когда изо дня в день на протяжении текущих трех лет "Правит Правда и Закон", сводя на нет пресловутые порядки ради порядка, читай, мерзости строя паханата и отступает мир подлости подлых, все еще демонстрирующих чудеса "патриотизма", приспособленчества (конформизма), холуйства, трусости, предательства, ...

И еще.

Будто все ширится и углубляется движение страны сопряженное с прогрессивными сдвигами вперед И наоборот, пятится назад мир зла, представляемый остатками насильников, воров – казнокрадов, коррупционеров, словом, подонков общества. Конечно, тот факт, что у нас в стране, так сказать, "процесс пошел", не является великой "тайной", если об этом знаю даже я, рядовой узбекистанец, один из множества

Вместе с тем, ... Вот, например, вчера заглядывая в Сети (интернет), обнаружил всякую всячину из последней хроники событий касательно Узбекистана, казалось бы ничем особенно выделяющихся своей примечательностью фрагментов жизни . Читаю, отбираю, осмысливаю, на мой взгляд, заслуживающие внимания факты из бытия соотечественников ( ниже об одной из таковой хронике события и факта из бытия соотечественников см Информацию 1, Информация 2) в контексте озаглавленной темы, и задумался: действительно ли все так хорошо? Пораскинул мозгами, пошевелил сереньким веществом и очень озадачился

II

.Однако хватит разводить стеб, пора отбросить прочь и слог кудрявый. В самый раз теперь напрямую в лоб сказать следующее и сказать не на пустом месте, а на основе ...

Возьмем, к примеру, хотя бы текущие (последние) новостные сообщения, касающиеся и политических реалий и повседневного бытия соотечественников .

Информация к сведению и размышлениям (1.)

Познакомился с заметкой " Старшая дочь Мирзиеева решит судьбу Гульнары Каримовой" (см www.centrasia.ru 14.12.2019) В содержании текста названной заметки, помимо всего прочего, мое внимание привлекли несколько его фрагментов, где говорится, что в Ташкенте идет новое следствие над дочерью покойного президента Узбекистана Гульнарой Каримовой). которая уже отбывает наказание в женской колонии в Зангиате за совершение ряда преступлений, на сей раз обвиняется властями Узбекистана в руководстве организованной преступной группировкой, которой инкриминируют 255 преступных эпизодов.



Примечательно, что новым следствием руководит следователь по особо важным делам Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана Расул Юлдашев. Кстати, 1 ноября с.г. он вынес по данному делу



постановление, где утверждается о необходимости "назначения комплексной экспертизы вне экспертного учреждения и поручения проведения экспертизы привлеченными специалистами

Целью назначения "комплексной экспертизы", согласно документу, является изучение объема морального и экономического вреда, нанесенного Узбекистану в результате коррупционного скандала, связанного с Гульнарой Каримовой..

В своем постановлении следователь поручает проведение "комплексной экспертизы" по делу Каримовой Агентству информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана, одним из

из руководителей названного Агентства, известно, является старшая дочь нынешнего президента Узбекистана Саида Мирзиеева.. Помимо этого здесь же сказано, что в качестве экспертов при проведении "комплексной экспертизы" выступят специалисты Министерства экономики и промышленности, Министерства инвестиций и внешней торговли, Министерства иностранных дел, а также Союза писателей, Центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" и Центра духовности и просветительства..



Подчеркнуто, что "Эксперты, представленные от этих министерств и учреждений

"должны разрешить вопросы о том, имеются ли в преступной деятельности Г. Каримовой факторы, причинившие вред и ущерб социальному имиджу и экономическим интересам Узбекистана, как они выражены и в каких размерах".



Полагаю, всякий здравомыслящий человек ( не обязательно из категории честных, стоящих не на стороне силы, а права – прим. Б.М.), ознакомившись с содержанием вышеприведенного, не пройдет мимо ключевого момента постановления (документа), заключающегося, на мой взгляд, в утверждения о необходимости назначения комплексной экспертизы, целью которой будет изучение объема морального и экономического вреда, нанесенного Узбекистану .

Далее. Очевидно, во всяком случае, я так думаю: сей случай, или цель поставленная власть предержащими, чего они хотели бы достигнуть, вернее, получения должного результата от нового следствия , отнюдь не является книгой за семью печатями. Ясно одно, независимо от того, чего преследуют и какие результаты могут получиться, власть предержащие , сами о том не ведая, по сути , занимаются глупостями. В данном случае, я имею в виду старинную игру в бирюльки. Речь идет, если не вдаваться в подробности этой игры, что ведущие ее стремятся крепко ( и поглубже) нацепить на крючок Гульнару Каримову, не задев при этом остальных, быть может, далеко не второстепенных реальных участников .., замешанных в искомом коррупционном скандале

Возможно все, нет ничего невозможного.

Не получилось бы как в известном изречении Черномырдина: Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. И осуществление нового следствия, в конце концов, может по жизни обернуться выходом ее результатов за рамки фарса, привести к фактическому обнаружению (более широкому охвату) реального числа реальных (конкретных) участников, замешанных в коррупционном скандале , связанных со старшей дочерью бывшего президента .

И потом, "укоротить язык" Г. Каримовой, заставить ее замолчать, иначе говоря, исключить для нее возможность (не дать) разгласить "государственные" тайны, то бишь приоткрыть шкафы со скелетами известных государственных мужей , задача практически не выполнимая в наши времена, разумеется, если забыть, что живем то в Узбекистане.

Далее. "А судьи кто?"

Но, право, ни к чему подобный поворот сюжета разговора, когда не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: у нас при таких нравах, корневой основой которых, выступает перво – наперво, устойчивост (крепость) отношений между властью и обществом , благодаря давлению авторитаризма "сверху" и проявляемому конформизму -хопизму "снизу". Оттого, верно, все и вся цветет кругом, но пахнет почему –то дурно, смердит.

Итого. Имеем, что имеем и не только по делу о преступной деятельности старшей дочери ...

Не будет откровением или большой натяжкой заметить в свете вышесказанного, если речь пойдет о большем: дело Гульнары Каримовой наглядная картинка и зеркальное отражение глубинных процессов, развивающихся в государстве и обществе.

В этой картинке и зеркальном отражении, всякий, кто имеет уши и глаза, которыми не боится и умеет пользоваться ими по природному их назначению, увидит и услышит правду. А она (Правда) показывает и говорит: мы имеем то, что имеем, а именно, распад, разложение и деградацию. Не знаю, кто как, а я ощущаю остро, все запахи Нет, речь идет не о не новых запахах. А это просто и элементарно, когда в условиях, то ли оттого, что "наверху" слегка ослабили вожжи управления или наступает всамделишная оттепель и начинает оттаивать все "окаменевшее гавно", оставшееся от эпохи известной персоны власти. Не знаю, не знаю, вправе ли я так утверждать? Но, право, какая вонь!

Нет, это не мимолетность импрессии, а натурально естественные ощущения от жизни, из которой, нельзя исключить то, что было, подспудно и явно угнетало... Это жизнь наша опрокинута в подлый и жестокий мир паханата, с его порядками ради порядка, согласно которым, между прочим, некоторые равнее, чем множество остальных, где был "Жаслык", Андижан 2005, ...

Нет, не победным маршем идем, а ходим кругами и по кругу, повторяя пройденный путь истории... Вспомним, хрестоматийно известные строки современного русского писателя Виктора Ерофеева "Гулаг засрал нравственность страны"

Разве не застрана и наша страна в новых временах? Кстати, о ней и состоянии ее мнимой моральности и духовности в условиях объявленной Независимости Узбекистана (сентябрь 1991) есть повод поговорить, затронув при этом то, о чем не должно умалчивать ...

Информация к сведению и размышлениям (2)

Днями в Сети я случайно натолкнулся на видеоролик , сделанный от лица молодого человека, проживающего в Ташкенте , моего однофамильца по имени Шухрат.

По первому взгляду на его лик, комплекцию и решительные телодвижения, звук голоса, нашел, что он принадлежит к категории энергоизбыточных людей, словом, человек нашенский и парень геройский. Шучу.

Ну, если всерьез, то, прочитав заглавие – предуведомление того, о чем он собирается сказать и далее, ознакомившись с содержанием его 19 минутного монолога, посвященного "разоблачению" политического беженца Намоза Нормуминова был в шоке от увиденного и услышанного. Передо мной предстал во плоти современный хам. Шариковы и Артыкходжаевы могут отдыхать. Достойную им смену вырастила и воспитала самая наша жизнь с доминирующими ( царящими) среди людей ( обществе) нравами, "культурой – мультурой", образцами для подражания и в качестве примеров поведения в лице конкретных т.н. государственных мужей ..

НО не станем отклоняться от нашего геройского парня - Хама

Итак.

Чего только стоит одно данное им название – предуведомление для своих слушателей и обращения к своему оппоненту

"НАМОЗ НОРМУМИННИ ЕЛГОНЧИЛИГИНИ ИСБОТЛАБ БЕРАМАН МАРХАМАТ ТУХМАТЧИ КАЗЗОБЛИГИНИ КУРИНГ НАМОЗ БУНГА НИМА ДЕЙСАН ИФЛОС"



В примерном переводе на русский, оно читается , как сообщение и обращение . Цитирую.

"Намоз Нормумин, я, Шухрат Мусаев, свидетельствую и покажу, что ты лгун и клеветник. Что, на это мое утверждение, ты, грязная нечисть скажешь в ответ?".



Не пересказывая содержание всего выступления нашего героя, считаю нужным в первую очередь отметить, что личность, на которого направлена , по сути, отборная брань, оскорбления состоит из таких ключевых слов, словосочетаний и ярлыков, как, например, "предатель", "враг народа", "враг нации", "вредитель", "трус", "трусливый беженец, бежавший от справедливой кары народа", "клеветавший ранее на президента Каримова, а теперь Мирзиеева ", грязный клеветник" и т.д. и т.п. сопровождаемые сентенциями следующего рода.

"Вы, живущие в Стамбулах, окопавшиеся в Норвегии, обливающие грязью нашу Родину и уважаемых президентов...";

"Знайте, здесь мы выросли, новое поколение молодых, дети Независимости. Живем мы свободно, хотим, так отращиваем бороды, ходим в мечеть и молимся"

И т.д. и т.п. бла, бла, .. "... мы любим свою Родину, не то, что Вы..."

Далее опять зацикливается на ругани, направляя ее в адрес Намоза Нормуминова, приправляя сентиментальными "откровениями" типа: Это я навестил ее, когда я уезжал, она прочитала молитву, адресуя ее мне"; "ты бросил отчий дом.... я видел, как живет в одиночестве твоя родственница в этом доме,..; ты же нечисть..."



Между тем, порицаемый блогером, обзываемый "нечистью", "грязной тварью", представляет из себя, мало сказать человеком почтенного возраста ( 70-75 лет), а и .... Насколько мне известно, Намоз Нормумин живет в Норвегии более полтора десятка лет как политический беженец. Названный статус он получил от ООН, если не изменяет мне память, в конце 1993 г, будучи преследуемым властями Узбекистана за свою оппозиционную деятельность, выполнявшего в ДП. "ЭРК" функции ее руководителя в Сурхандарьинской области. По профессии врач (хирург).

Летом 1993 г., вскоре после эмиграции Председателя ДП. "ЭРК" Мухаммада Солиха, в Ташкенте (в здании Дворца железнодорожников) состоялся не то 3-й, или 4 й съезд партии. Как мне рассказывали, М. Солих прислал отчетный доклад, который зачитал Намоз Нормуминов . И за это он поплатился тем, что началось открытое преследование его властями и он был вынужден в связи с угрозой ареста, покинуть страну.

Резюмируя историю с выступлением т.н. блогера, которая, на мой взгляд, представляет очередную акцию уже нынешней власти в отношении Намоза Нормуминова, после того, как он, имея намерение получить разрешение вернуться в Узбекистан, спустя много лет получил лишь летом 2019 г возможность посетить родные края, родных,. Видимо, совсем в этом не заинтересованы власти и данным обстоятельством, я объясняю содержание видеоролика - агитки Ш. Мусаева, представляющую образчик политтехнологии по - узбекски в действии. Топорно, но работает.

Резюмируя в целом роль в таковом действии Ш. Мусаева, желаю ему в качестве "дружеского" напутствия не забывать, если он утверждает, что он верующий: "неуважаемый" мной молодой человек, помните о судном дне, где ответите за все свои сотворенные настоящие и будущие гнусности

Вместо P.S.

И еще напоследок..

Из прошлых бесед с представителями оппозиции, интересовавшими меня не только по роду моей профессиональной деятельности, изучавшему в свое время это явление оппозиционности по - узбекски, а и чисто по человечески, я вынес немало такого, которого не найти в книгах мудрецов По данному поводу сегодня хотел бы сказать: не раз и не два, беседуя с представителями оппозиции в лице Мухаммада Солиха, Атаназара Арифова, Абдулазизом Махмудовым и другими о жизни, политических реалиях страны, ловил себя на мысли, что в мою голову идут слова, связанными с суждениями, высказываемыми зачастую людьми далекими от политики. Вот и сию минуту вспомнил строки о том, что

"Наша самая свободная воля подчинена строгим законам морали, и наше стремление к свободе существует, между прочим, .и для того, чтобы ...Мы все согласны в том, что наивысшая и прекраснейшая свобода человека тождественна моральному закону в нем"

(см. Лоренс Конрад. Оборотная сторона в зеркале. М., 1998, с. 2014).



Не забыл я беседы с вами дорогие, уважаемые друзья, воины утраченного шанса новой жизни. Я помню все. Вы и сегодня помогаете лично мне жить дальше, не терять надежду, не склоняться, не прогибаться перед лицом реальности

Обращаюсь и к уважаемому Намозу Нормуминову.

Хотя и не знал Вас лично, но слышал про вас много хорошего. Говорят, что горек хлеб чужбины. В Великой Книге сказано: Все пройдет. И это пройдет.

О чем это я? Ведь не пройдет тоска, прекрасное чувство ностальгии по Родине, от которой щемит сердце. И все же от всей моей человеческой натуры по - человечески желаю я вам оставаться достойным и честным человеком, каким были и остаетесь

Пусть поможет вам в этом и выстоять дальше сознание того, что Вы в своей жизни сделали все, что могли.

Придут другие. Быть может, они смогут сделать больше, чтобы мир наш стал лучше

Вот и все и не все, что могу сказать с учетом места и времени, где живу.



Бахадыр Ф. Мусаев 15 (16) 12. 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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