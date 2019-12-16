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О девальвации понятия "патриотизм". Почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 2, - Н.Нуртазина
13:29 17.12.2019

О девальвации понятия "патриотизм".

И почему казашкам, уехавшим за границу,
не следует играть со словом "Родина"

Часть 2

…Вернемся к тому конкретному факту замужества казашки-алматинки за японца. Меня там поразил один момент на свадьбе, иллюстрирующий, так сказать, "сувенирный" или лицемерный "патриотизм". Быть может, это еще и тупость, топорная логика казахов, наша "святая" простота, которая, как известно, может быть хуже воровства. Хотя…давайте все же сначала разберем данный кейс, разложим по полочкам.

Итак, фактический антипатриотизм и даже просто минусы житейского плана для казахской семьи в той истории таковы: 1) они добровольно отдали родную дочь в руки язычника, посещающего храмы с идолами, т.е. даже не монотеиста-христианина, когда хотя бы имеются общие сакральные персонажи, понятные казахам, как Иисус Христос и Дева Мария, по-нашему Иса Пайгамбар и Мариям-ана; 2) отправили родное дитятко, "кровинушку" на постоянное место жительства (а не в туристическую поездку) на далекие и опасные тихоокеанские острова с повышенным риском землетрясений и смертельными цунами; в древности наши предки и все народы Центральной Евразии восприняли бы отправку на Японские острова как ссылку и каторгу 3) вынудили дочку отныне и до смерти питаться водорослями и моллюсками, также всякой запрещенной Кораном пищей, в том числе свининой и алкоголем, вообще, подвергая организм центральноазиатского человека огромному стрессу резкой сменой модели национальной кухни…

Далее, 4) вытолкнули дочь Великой Степи в лоно диаметрально противоположной этнической культуры, вместе с совершенно чуждым, относящимся к "австронезийской" лингвистической группе (хотя и имеющим "алтайские" корни), как говорят еще, "сюсюкающим" японским языком… В целом, доказано, что любой межэтнический брак, даже внутри одной страны - это огромный стресс и череда психологических и социальных испытаний; а что говорить о случае, когда представляющие супругов культуры слишком отдаленные и диаметрально противоположные? Когда профессору Уяма Томохико, изучающему историю казахов, задали вопрос "казахи и японцы очень похожи внешне… что Вы можете сказать по этому поводу?", то, конечно, журналист ожидал (судя по себе, по нашему казахскому конформизму и дипломатичности), что японский профессор улыбнется и скажет что-то обнадеживающее, найдет какие-то объединяющие элементы. Однако в ответ профессор, историк У. Томохико с каменным лицом ответил сухо, кратко и честно: "да, похожи внешне. Только внешне. Больше ничего". Сама картина (модель) мира и человека в этих двух культурах очень сильно отличаются. К примеру, если в одной из них самоубийство (харакири) - это красивый жест и подвиг, то в другой - смертный грех и свидетельство внутренней слабости человека.

Что немаловажно еще, поощряя казахско-японский брачный союз, эти неумные, объективно даже жестокосердные родители 5) дали добро, т.е. "бата" на то, чтобы тюркская девушка носила во чреве, плодила и кормила грудью потомков самураев (а не потомков батыров Золотой Орды и Казахского Ханства). Молодая казашка отдана за (или "под") эту особую скрытную нацию с т.н. гомогенной национальной идентичностью. Это означает, что рожденного ею ребенка никто, никогда и ни в коем случае не позволит там сделать, воспитать кем-то другим, кроме японца. Не то чтобы каким-то безвестным казахом, но даже англичанином, китайцем, индусом… НЕ ПОЗ-ВО-ЛЯТ. Тихо, молча, улыбаясь.

Хотя бы уж просвещали нашу молодую поросль по части выбора, расчета и "планирования страны замужества", чтобы девушки обращали внимания не только на красивые рекламы, на уровень экономики и техники! Япония - это ведь не полиэтническая, улыбающаяся во весь рот, во многом действительно открытая и добродушная Америка, а загадочная, умная и хитрая Восточная Змея! Является хрестоматийным фактом, что японская культура, внешне не демонстрируя никакой враждебности, в то же время совершенно не принимает ничего иностранного (слово "иностранец" у них в языке имеет пренебрежительный и негативный оттенок).

Всегда гордясь очень низким уровнем смешанных браков у своей нации (особенно со стороны мужчин), это государство, вернее консервативная цивилизация Востока, в редчайших случаях появления там непрошеной заграничной невесты будет молча, без лишних слов и эмоций, автоматически прессовать и адсорбировать, как амеба или питон инстинктивно проглатывать, втягивая в себя любое оказавшееся в ее культурном поле "инородное тело" (тем более какое-то жалкое, картонное казахское "я" нашей "кангыбаски"*).

Поэтому никакого нормального "жиена"** казахским родителям и всей ее родне не видать. Особенно это будет видно по мере взросления "внуков", когда все сувенирные домбры и подаренные детские чапаны будут тайком выброшены в мусор, а надеяться на знание и любовь к казахскому языку и вовсе будет фантастикой.

Также, что немаловажно, будучи на седьмом небе от радости на проводах своей дочери, эти "независимые" наивные казахи не задумались о том, что 6) обрекают свое родное дитя на то, чтобы она уже в конце, превратившись в японскую старуху казахского происхождения, будет после смерти предана кремации по буддийскому обряду…. В общем, можно было бы перечислять еще много ужасных перспектив для этой бедняжки, на самом деле, конечно, достойной жалости - как жертва системной ментальной болезни современной казахской нации. Но, наверное, этого подсчета pros and cons уже достаточно…

(окончание следует)

*Кангыбас - каз. "бродяга".
**Жиен - каз. внуки со стороны дочерей

Назира Нуртазина,
историк

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576578540
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