Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)

19:46 18.12.2019

Мажилис согласовал кандидатуру Министра энергетики

Нур-Султан, 18 декабря, Дом Мажилиса. Сегодня на

заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и

природопользованию согласована кандидатура Нурлана Ногаева для назначения на должность Министра энергетики Республики Казахстан.



Данный вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать кандидатуру

Аскаровича для назначения на должность Министра энергетики

Республики Казахстан.

(Пресс-служба Мажилиса, 74-63-05)



-------------------------------



НОГАЕВ Нурлан Аскарович

/ /

[30.07.1967 - ..]

Род. в гор. Октябрьск Актюбинской области, казах.



окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт "Университет международных отношений" МИД России, по специальности – горный инженер, экономист – международник, мастер делового администрирования, владеет русским, турецким, английским языками.



Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г.Октябрьска Актюбинской области.

В 1993 – 1995 г.г. – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Гили - Паскер", г. Москва.

В 1995 – 1996 г.г. – заместитель генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд", г Алматы.

С 1996 по 2006 г.г. – инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай".

С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

С августа 2006 года работал директором Департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.



С 09.2007 - зам. акима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

С апр. 2010 - 20 янв. 2011 - 1-й зам. акима Западно-Казахстанской области.

С 20 янв. 2011 - 26 марта 2016 - аким Западно-Казахстанской области



С 26 марта 2016 - аким Атырауской области



В 2010 году награжден орденом "Құрмет".