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Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)
19:46 18.12.2019

Мажилис согласовал кандидатуру Министра энергетики
Нур-Султан, 18 декабря, Дом Мажилиса. Сегодня на
заседании Комитета Мажилиса по вопросам экологии и
природопользованию согласована кандидатура Нурлана Ногаева для назначения на должность Министра энергетики Республики Казахстан.

Данный вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать кандидатуру
Аскаровича для назначения на должность Министра энергетики
Республики Казахстан.
(Пресс-служба Мажилиса, 74-63-05)

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НОГАЕВ Нурлан Аскарович
/ /
[30.07.1967 - ..]
Род. в гор. Октябрьск Актюбинской области, казах.

окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт "Университет международных отношений" МИД России, по специальности – горный инженер, экономист – международник, мастер делового администрирования, владеет русским, турецким, английским языками.

Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г.Октябрьска Актюбинской области.
В 1993 – 1995 г.г. – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО "Гили - Паскер", г. Москва.
В 1995 – 1996 г.г. – заместитель генерального директора малого предприятия "Отрар Лтд", г Алматы.
С 1996 по 2006 г.г. – инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО "Казахтуркмунай".
С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
С августа 2006 года работал директором Департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 09.2007 - зам. акима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.
С апр. 2010 - 20 янв. 2011 - 1-й зам. акима Западно-Казахстанской области.
С 20 янв. 2011 - 26 марта 2016 - аким Западно-Казахстанской области

С 26 марта 2016 - аким Атырауской области

В 2010 году награжден орденом "Құрмет".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576687560
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