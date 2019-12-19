 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 19.12.2019
20:20  В центре Тбилиси тяжело ранен в голову старший сын экс-президента Гамсахурдия
19:44  Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
18:40  В Ташкенте юго-корейцы открывают "центр по развитию э-правительства". Е-мазай абракадабра
18:24  Дублер-неформал. Вместо Токаева на саммит ЕАЭС в Питер поедет Назарбаев
18:14  Американский Сенат намерен остановить газопровод Путина. Не треснет? - Bild
15:26  Шотландия требует от Лондона нового референдума о независимости
15:21  30 депутатов Бишкекского горкенеша не могут заполнить и сдать декларации о доходах

15:15  Исчерпан ли лимит на революции в России?
15:05  Почему ливийский конфликт перекликается с сирийской контрмоделью, - Le Figaro
13:02  Личные воспоминания формируются коллективной памятью, - новые открытия INSERM
12:48  Даешь демократию. Народ на референдуме переименовал бы Алматы в Алма-Ату! - Олжас Сулейменов
12:38  Бездействие США толкает Ближний Восток в пропасть, - Р.Н.Хаас
12:23  Стамбул просыпается. Турция взялась за формирование зоны собственного геополитического влияния, - В.Шурыгин
12:13  Эрдоган пытается поставить банки Турции под контроль государства, - В.Катасонов
12:10  Беспроигрышная ставка Пекина. 20 лет назад Макао перешел под юрисдикцию КНР. Что дальше?
11:59  Запад проиграет конкуренцию развивающимся странам? - Дэвид Сейнсбери
11:54  Адвокаты Матраимовых требуют "запретить распространение сведений об этой семье". А в попу не подуть?
11:51  Язык мой - враг мой. Ферганский хоким Ганиев вновь в центре скандала
11:13  Неугомонный недопосаженный кыр-буржуй Матраимов продолжает оправдываться
11:04  Кыргызстан ежегодно получает миллионы долларов грантов. Отследить их невозможно...
10:18  В Сирии арестованы матерые таджикские "джихадисты" Абу Довуд и Абу Усама Нораки
09:19  Администрация Трампа не поддержала резолюцию собственного Конгресса о признании геноцида армян. Ссыкотно
08:25  Борец Борис. Нелепая нелепица как итог британских выборов, - И.Титов
08:24  В Ташкенте обвалилась яма стройки метро - 6 утонуло в тоннеле
06:23  Палата представителей объявила импичмент Трампу - 230 "за" при 197 "против"
01:37  Киргизы и таджики Баткена в 12-й раз сошлись в рукопашной, - Ю.Росс
00:48  Во сколько обойдется Казахстану ракетный комплекс "Байтерек"?
00:40  Американцев, воевавших в Афганистане и Ираке, косит рак
00:39  Нефть Сирии могут отдать под саудовский контроль, - И.Субботин
00:36  Олигарх Гуцериев, под видом Турции, гнал рос-нефть танкерами в Украину. Будут брать или отмажут?
Среда, 18.12.2019
23:31  Спецпосланник США Халилзад мечется между талибами и Кабулом
19:52  Акимом Атырауской области Казахстана назначен Махамбет Досмухамбетов
19:46  Новым министром энергетики Казахстана станет Н.Ногаев (экс-аким Атырауской области)
19:05  В Ашхабаде принудительно сносят "хрущебы" в районе старого аэропорта. Жителям - мотайте кутули
18:59  Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт"...
18:56  Аркадаг самолично (на корточках) проинспектировал строительство нового автобана
18:53  Донецкая Народная Республика выпустила почтовую марку, посвященную И.Сталину
18:51  Рецензия на книгу "Источники по истории интеллектуального наследия Узбекистана (XIX – начало XX)", - Б. Алимджанов
17:13  Эрдоган и Алиев пропустили сильный армянский удар, - Ст.Тарасов
16:31  Пойдут ли немцы на "китайский фронт", - В.Федорцев
16:19  Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее, - Г.Мирзаян
16:00  Сирия... Все дороги ведут в Москву, - Федор Лукьянов
15:07  Финно-угорские страсти. Глава МВД Эстонии Хельме обозвал премьер-министра Финляндии "продавщицей" и "кухаркой"
14:22  Присоединение Тибета к Китаю – освобождение или завоевание?
14:20  "В некоторых борделях даже ставят елку". Проститутки Алматы готовятся к Новому году
14:16  Казахстанка Улпан Нурбекова стала вице-чемпионкой мира по фитнес-бикини
14:05  Аравия и ОАЭ убедили Россию согласиться на сделку ОПЕК+
13:00  РосБуржуй Гуцериев отрицает, что в его фирмах идет обыск из-за контрабанды нефти в Турцию
12:14  Шавкат Мирзиеев стал почетным доктором Университета Нагои
12:07  Pew Research Center (США): 19 поразительных выводов 2019 года
11:03  Арестован Венсан Краз. Как "русский" олигарх Искандер Мхмудов коррумпировал французский бомонд, - Le Monde
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Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
19:44 19.12.2019

Перестрелка в центре Москвы. Онлайн-трансляция
Стрельба происходит у здания ФСБ.

Фото : Telegram-канал Baza
19 декабря 2019, 22:11

В центре Москвы у здания ФСБ происходит перестрелка, сообщают СМИ.
Новость дополняется
22:40 - Один силовик погиб, трое ранены, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в ФСБ. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в связи с перестрелкой у здания ФСБ в Москве - СК РФ.
22:36 - Опубликовано видео стрельбы. По данным Mash, в силовиков стреляют из-за колонн. Выстрел в спину, человек падает.
Внимание! Кадры 18+

22:34 - Установлено, что стрелок, отстреливаясь, ранил двоих человек на проходной возле здания ФСБ. Один из них погиб.
22:32 - По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт - RT
22:30 - Видео: раненого уносят на носилках от здания ФСБ (Baza)

22:25 - Нападавшие ликвидированы.
22:24 - Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке - Песков (Раньше всех. Ну почти.)
22:22 - На Большой Лубянке снова стрельба (Mash)
22:21 - На Лубянку прибывают взрывотехники (Раньше всех. Ну почти.)
22:20 - Mash запустил онлайн-трансляцию с места событий:

22:19 - появились данные о пострадавших в перестрелке. Александр Замчалин, Павел Анисимов ранены. Погибший - Илья Фисенко.
22:17 - План "СИРЕНА" в Москве отменен - агентство "Москва"
22:13 - На Лубянке начался штурм. Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован - ЦОС ФСБ. По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна. Личность убитого стрелка устанавливается. (Mash)
22:12 - На улице начали стрелять, люди прятались за машины, но в кафе особо паники не было. Выключили свет, нас вывели в более безопасное место - в соседней двор. Здесь человек 30, - очевидцы происшествия ждут окончания перестрелки в ближайших зданиях.
По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна.
22:10 - По данным агентства Москва, два человека погибли при перестрелке - это сотрудник ФСО и один из стрелков
К месту стрельбы на Лубянке в Москве прибыл спецназ. Силовики инструктируют спецназ. По их словам, один их нападавших одет в форму, у него автомат, передает "Медиазона".
Движение для транспорта на Лубянке закрыто.
Наряд МЧС и пожарные выехали на Большую Лубянку для обеспечения безопасности. Пожара там нет.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1576773840
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