Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер

19:44 19.12.2019

Перестрелка в центре Москвы. Онлайн-трансляция

Стрельба происходит у здания ФСБ.



Фото : Telegram-канал Baza

19 декабря 2019, 22:11



В центре Москвы у здания ФСБ происходит перестрелка, сообщают СМИ.

Новость дополняется

22:40 - Один силовик погиб, трое ранены, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в ФСБ. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в связи с перестрелкой у здания ФСБ в Москве - СК РФ.

22:36 - Опубликовано видео стрельбы. По данным Mash, в силовиков стреляют из-за колонн. Выстрел в спину, человек падает.

Внимание! Кадры 18+



22:34 - Установлено, что стрелок, отстреливаясь, ранил двоих человек на проходной возле здания ФСБ. Один из них погиб.

22:32 - По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт - RT

22:30 - Видео: раненого уносят на носилках от здания ФСБ (Baza)



22:25 - Нападавшие ликвидированы.

22:24 - Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке - Песков (Раньше всех. Ну почти.)

22:22 - На Большой Лубянке снова стрельба (Mash)

22:21 - На Лубянку прибывают взрывотехники (Раньше всех. Ну почти.)

22:20 - Mash запустил онлайн-трансляцию с места событий:



22:19 - появились данные о пострадавших в перестрелке. Александр Замчалин, Павел Анисимов ранены. Погибший - Илья Фисенко.

22:17 - План "СИРЕНА" в Москве отменен - агентство "Москва"

22:13 - На Лубянке начался штурм. Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован - ЦОС ФСБ. По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна. Личность убитого стрелка устанавливается. (Mash)

22:12 - На улице начали стрелять, люди прятались за машины, но в кафе особо паники не было. Выключили свет, нас вывели в более безопасное место - в соседней двор. Здесь человек 30, - очевидцы происшествия ждут окончания перестрелки в ближайших зданиях.

По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна.

22:10 - По данным агентства Москва, два человека погибли при перестрелке - это сотрудник ФСО и один из стрелков

К месту стрельбы на Лубянке в Москве прибыл спецназ. Силовики инструктируют спецназ. По их словам, один их нападавших одет в форму, у него автомат, передает "Медиазона".

Движение для транспорта на Лубянке закрыто.

Наряд МЧС и пожарные выехали на Большую Лубянку для обеспечения безопасности. Пожара там нет.