|Москва. Неизвестные террористы атаковали штаб-квартиру ФСБ на Лубянке - убито 3 нападавших и 1 милиционер
19:44 19.12.2019
Перестрелка в центре Москвы. Онлайн-трансляция
Стрельба происходит у здания ФСБ.
Фото : Telegram-канал Baza
19 декабря 2019, 22:11
В центре Москвы у здания ФСБ происходит перестрелка, сообщают СМИ.
Новость дополняется
22:40 - Один силовик погиб, трое ранены, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в ФСБ. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено в связи с перестрелкой у здания ФСБ в Москве - СК РФ.
22:36 - Опубликовано видео стрельбы. По данным Mash, в силовиков стреляют из-за колонн. Выстрел в спину, человек падает.
Внимание! Кадры 18+
22:34 - Установлено, что стрелок, отстреливаясь, ранил двоих человек на проходной возле здания ФСБ. Один из них погиб.
22:32 - По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт - RT
22:30 - Видео: раненого уносят на носилках от здания ФСБ (Baza)
22:25 - Нападавшие ликвидированы.
22:24 - Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке - Песков (Раньше всех. Ну почти.)
22:22 - На Большой Лубянке снова стрельба (Mash)
22:21 - На Лубянку прибывают взрывотехники (Раньше всех. Ну почти.)
22:20 - Mash запустил онлайн-трансляцию с места событий:
22:19 - появились данные о пострадавших в перестрелке. Александр Замчалин, Павел Анисимов ранены. Погибший - Илья Фисенко.
22:17 - План "СИРЕНА" в Москве отменен - агентство "Москва"
22:13 - На Лубянке начался штурм. Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован - ЦОС ФСБ. По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна. Личность убитого стрелка устанавливается. (Mash)
22:12 - На улице начали стрелять, люди прятались за машины, но в кафе особо паники не было. Выключили свет, нас вывели в более безопасное место - в соседней двор. Здесь человек 30, - очевидцы происшествия ждут окончания перестрелки в ближайших зданиях.
По предварительным данным, нападавших было трое. Один уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. Судьба третьего неизвестна.
22:10 - По данным агентства Москва, два человека погибли при перестрелке - это сотрудник ФСО и один из стрелков
К месту стрельбы на Лубянке в Москве прибыл спецназ. Силовики инструктируют спецназ. По их словам, один их нападавших одет в форму, у него автомат, передает "Медиазона".
Движение для транспорта на Лубянке закрыто.
Наряд МЧС и пожарные выехали на Большую Лубянку для обеспечения безопасности. Пожара там нет.