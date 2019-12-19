КазКорруп. Директора Департамента добропорядочности Сабирбаева уличили во лжи

15:23 20.12.2019

Директора Департамента добропорядочности уличили во лжи



Данияр Сабирбаев рассказал агентству Tengrinews о размере своей зарплаты. "Моя зарплата в районе 300 тысяч. В среднем получаю 240-270 тысяч. Иногда выходит чуть больше. В зависимости от того, сколько рабочих дней", - отметил Сабирбаев.



Однако перепроверка открытых данных показала, что глава самого добропорядочного подразделения Антикоррупционной службы Казахстана сообщил неправду о своей зарплате.



На сайте Агентства по противодействию коррупции опубликованы объявления о вакансиях, в том числе на должность директора другого департамента. Зарплаты у одной категории государственных должностей одинаковые.



Директора департаментов относятся к категории В-1, по которой минимальный оклад составляет больше полумиллиона тенге.



Должностной оклад административного государственного служащего:

Категория В-1

Должностной оклад min - 552 500

Должностной оклад max - 745 751

Вырезка с объявления на сайте Агентства по противодействию коррупции



Господин Сабирбаев на должности директора находится больше года, а значит, получает не минимальный оклад, а большую сумму, даже с учетом вычета налогов и других обязательных платежей. Кроме того, зарплата государственных служащих формируется на фиксированном окладе и не зависит от количества рабочих дней.



Другой фактчек показал, что проблема коррупции в законодательстве Казахстана кроется не в отсутствии антикоррупционной экспертизы, а в нестабильности законодательства. Но министерство юстиции отказалось принимать письмо общественников.



исполнительный директор Transparency Kazakhstan

Ольга Шиян