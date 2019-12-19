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Аль-Фараби и наследие Золотой Орды: линия духовной преемственности, - Н.Нуртазина
20:23 21.12.2019

Аль-Фараби и наследие Золотой Орды:
линия духовной преемственности

"Он отлично знал арабский, персидский и тюркский языки и был одним из образованнейших людей своего времени" (из арабских летописей. Об ученом из Золотой Орды Махмуде ас-Сараи)

Не будет преувеличением сказать, что Абу Наср Аль-Фараби давно стал визитной карточкой современного Казахстана. Народы планеты воспринимают имя Аль-Фараби как символ тюркской мудрости, толерантности и открытости кочевников Евразии окружающему миру. Думается, в популяризации и росте интереса к Аль-Фараби определенную роль играет и Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби (Al-Farabi Kazakh National University), добившийся в последние годы значительного прорыва в международном рейтинге QS "World University Rankings".

С другой стороны, тюркский мир Евразии отмечает 750-летие Алтын Орды (Золотой Орды). На международном туристском форуме "Улытау-2019" Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил причастность феномена Золотой Орды к культурному коду казахов. В этом контексте мы задались таким интересным вопросом: если ли связь между личностью великого Аль-Фараби и великой Золотой Ордой? На первый взгляд, ничего общего нет, т.к. эти два феномена разделяют и время, и пространство, а водоразделом стало протрясшее весь мир историческое событие - завоевание Чингис-хана.

Но если посмотреть глубже, то такая связь и преемственность определяется. Дело в том, что в эпоху расцвета Золотой Орды, конец XIII-XIV вв., среди тюркского сообщества Евразии снова появились духовные последователи Аль-Фараби. Это были ученые и поэты, которые так же, как некогда великий Абу Наср Мухаммед Аль-Фараби, отправились в поисках знаний в города Ближнего Востока, в Каир, Дамаск. Это - малоизвестные факты истории, и стоит о них напомнить. Кстати, оживление международных связей и культурный подъем имели место в это время и присырдарьинском районе, Туркестане, эти земли входили тогда в улус Чагатая и затем - в империю Эмира Тимура и его потомков (не случайно существует термин "тимуридский культурный ренеассанс).

Вообще, особенно в Казахстане надо менять ракурс изучения и видения Золотой Орды, не зацикливаясь на военно-политической и этнической истории и монгольском факторе вместе с Чингис-ханом. Мавзолей Джучи (Джошы-хан) находится на территории Казахстана. Джучи и Чингис-хан связаны больше биологически, нежели духовно, мировоззренчески. Джучи и Бату символизируют разрыв ценностей между монгольскими поколениями отцов и детей, во многом представляя культурно-цивилизационную оппозицию древнемонгольской традиции.

Джучи любил Дешт-и Кипчак, современные степи Казахстана, больше исторической родины своих предков, и во многом идентифицировал себя уже кыпчаком. Последующие ханы Золотой Орды и вовсе полностью тюркизировались и приняли мусульманство. Также все они искренне влюблялись, либо из политических соображений женились на дочерях влиятельных вождей тюркских племен Дешт-и Кыпчака, и таким образом, потомки их оказались окончательно отюречены (кыпчакизированы).

Если рассматривать Золотую Орду во всех срезах и в исторической динамике, то перед нашим взором предстает яркая полиэтническая цивилизация, на своем пике (обусловленным тюркизацией, кипчакизацией и принятием ислама) претворившая в жизнь именно те идеалы и модели, которые пропагандировал великий Аль-Фараби. Эти вечные идеалы - просвещенный ислам, гуманизм, уважение к культуре, науке и ее носителям, толерантность, диалог Востока и Запада, пирамида "добродетельного города".

В период расцвета Золотой Орды в г. Сарае, также в Хорезме (который был вторым культурным центром империи) жили крупные ученые и деятели культуры, которые в разные годы переехали из Кыпчакского государства в страны Ближнего Востока. Арабы, кстати, называли Золотую Орду "Северным царством", "Страной Узбека", "Кыпчак". Многие из этих интеллектуалов уже на своей родине считались весьма образованными людьми, преподавали в лучших медресе, что говорит о достаточно высоком уровне развития просвещения в империи.

Итак, буквально повторили судьбу Аль-Фараби, движимые пытливым духом великого предшественника, и связали свою жизнь и карьеру с Ближним Востоком такие выходцы из Золотой Орды, как Махмуд ас-Сараи (Сарайский), аль-Крими (Крымский), Шехаб ад-дин ас-Сараи, Махмуд ибн Абдаллах Абу Тина ас-Сараи аль-Кахири (Каирский). Нисба (имя) "ас-Сараи" свидетельствует об их происхождении из Сарая, столицы Золотой Орды, а "аль-Кахири" говорит о том, что человек живет в Каире, Египте.

В столице Золотой Орды разворачивается интенсивная художественная и научная деятельность. Об ученом Махмуде ас-Сараи аль-Кахири сказано в арабских летописях: "он отлично знал арабский, персидский и тюркский языки и был одним из образованнейших людей своего времени". Знаменитыми поэтами своей эпохи были тюркские поэты Мухаммад Хорезми, Сайф Сараи, Дурбек. Авторитетными деятелями культуры Золотой Орды были Кутб ад-дин Рази, Садад ад-дин ат-Тафтазани, Джалил ад-дин, Хафиз ад-дин аль-Баззави, Ахмад аль-Ханджари.

Н.Д. Нуртазина,
профессор КазНУ им. аль-Фараби

Источник - ЦентрАзия
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