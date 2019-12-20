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Узбекистанцы голосуют за "новую эру" Мирзиеева, - Б.Мусаев
15:39 22.12.2019

Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАНЦЫ ГОЛОСУЮТ ЗА "НОВУЮ ЭРУ" МИРЗИЕЕВА.
Сегодня 22 декабря 2019 г. состоятся выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов. Голосование проводится с 8.00 до 20. 00 часов.
Это значит, каждый узбекистанец в отдельности и все во множестве – как народ, являющийся у нас в стране, согласно Основному Закону, единственным источником государственной власти, будет голосовать или (уже к выходу на сайте настоящей заметки) проголосует за т.н. "новую эру" президента Мирзиеева, которая будто сменяет эпоху известной персоны власти.
Право, хорошо это или плохо? Наверное, этим вопросом задается любой рефлексирующий житель страны. Лично я предлагаю озадачиться, поразмыслив о сегодняшнем дне ("новой эре") через призму сопоставления "достижений": с одной стороны "эпохи Каримова"; с другой - амбициозных заявок (слов) и дел президента Ш. Мирзиеева
Наверное, нет необходимости повторять общеизвестные факты и говорить об очевидном из жизни здесь и сейчас (1991-2016) по день нынешний И все же, разве можно умолчать про самые великие деяния первого президента. Одно лишь беглое их перечисление указывает, на что был способен этот человек
Среди них (деяний), лично меня более всего впечатляет, помимо всего прочего, такое его "достижение", разумеется, эпохального масштаба, как выдвинутая им идея о том, что Узбекистан – это государство с великим будущим. По моему разумению, как человека простодушного, идея создания такого государства, по сути, дало ему основание дать себе право быть хозяином (почувствовать себя начальником) и распоряжаться жизнью и судьбами многих людей, а также одновременно служила ему психологическим оправданием в собственных глазах, всех свершаемых им неблаговидных дел. Это по смыслу напоминает примерно то, о чем писал поэт
"Тем, кто державой духа овладел,
Нет нужды до людских ничтожных дел"
Алишер Навои.
Далее в табели "достижений" названной эпохи на второе место по рангу я бы поставил его не менее печально известную теорию, названную Узбекской моделью развития экономики. И так везде, Слова его и Дела показывают, что перед нами Главный Экономист, Главный Менеджер страны, Главный Архитектор и Строитель, Мелиоратор и т.д. и т.п. Да, главное, не запамятуем, что принято считать (согласно официозу ) И Каримов был выдающимся государственным деятелем всемирного масштаба, который последовательно и решительно боролся с международным терроризмом. Вспомним о бедности и нищете, безработице и гастербайтеров, "Жаслык ", Андижан – 2005, ...
Словом, нет ничего банальнее, чем зло, олицетворенное в Делах эпохи известной персоны власти, творимых в первую очередь им (Каримовым), как ведущей силы т.н. "государства –реформатора", сформированной команды, которую позже апологет И. Каримова назовет "Командой Триумфаторов" (М. Захидов).
И, наверное, не будет большой натяжкой также считать, что Дела и Слова бывшего (ныне покойного) президента находят органичное продолжение ныне в условиях пресловутой "новой эры" Мирзиеева Разве должно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать это, как и тот непреложный факт, что Мирзиеев является плоть от плоти ..., одним из самых видных представителей названной команды. А как триумфально шествует команда видит всяк, живущий в Узбекистане
Однако не станем углубляться в тему о бесславии и позоре этой Команды и обосравшейся нашей новейшей истории, достаточно и той правды, которая обнажена и лежит на поверхности жизни, подсказывая: у нас в Узбекистане, что "эпоха Каримова", что "новая эра" Мирзиеева, суть их одна, если иметь в виду строй правления и его клептократическую природу. Потому не внове утверждать, что у нас все держалось и продолжает держаться на воровстве, коррупции, что ложь несется с самых высоких трибун К тому же, самая жизнь в настоящем демонстрирует актуальность узбекской поговорки, рожденной в постсоветские времена
"Государство мое независимым стало, ........................"Давлат мустакил булди,
Душит меня налогами стала"..........................................Солик билан буга бошлади".
Чем не цитата дня, приведенная поговорка. Однако печальнее всего, что налоги не вся беда. Дело в том, что дело не только в этом. Так, под непрекращающиеся разговоры о борьбе с коррупцией, даже появившихся требований, заметьте, исходящих "сверху", что, мол настала пора, помимо всего прочего, дать моральную оценку, масштаба вреда наносимого имиджу страны, связанного с делами коррупции, на поверку выходит, что это чистейшей воды проявление цинизма и лицемерия, по тому как..... Здесь достаточно упомянуть не прекращающиеся нарушения прав человека, связанные со сносом жилых домов, за которыми стоит, в первую очередь, инициатива "верхов" вкупе с деловитостью, предприимчивостью деловых людей. Всех их, трудоголиков объединяет одно общее дело, связанное с рубкой капусты. И рубят они ее, эту капусту денно и ношно, а им все мало
Днями в Сети прочитал поразительное, нет, сногшибательное сообщение о том, что в Ташкенте имеет место "опыт" , каким образом можно украсть парк. (см. об этом Centrasia.ru от 18.12 2019, AsiaTerra.info "Как украсть городской парк. Ташкентский "опыт" ...) И далее обратил внимание, что вслед на стр. Форума сайта centrasia.ru получило бурное обсуждение того, что, оказывается,.....
"Например парк и площадь на территории старого зоопарка в центре города
Ташкента прихватизировали ректор Ташми Даминов отец и ректор Сампи
Даминов сын"
.
И еще пишут.
"Так же произошло со стадионом ТашСельмаша!!! Вначале маленький офис. Затем закрытый стадион под футбольное поле, а теперь под частную школу Вундеркинд в лице господина Аламатова" ( имеется в виду З. Алматов, бывший министр МВД Узбекистана, герой Андижанской бойни, генерал-полковник, ныне советник главы МВД - прим. Б.М.)

Вместо P.S.

"Новая эра там, где больше всего обманывают народ"
Эту фразу я прочитал на Форуме сайта centrasia.ru от 16.12 2019, где обсуждалась моя заметка "Узбекистан идет к "новой эре" Мирзиеева".. Она не столь мудреная, но ее автор кратко, емко и, главное, ясно выразил свое понимание природы вещей, связанной с тем, что происходит в Узбекистане ,
Кстати, направленность сегодняшних моих размышлизмов совпадает с мыслью автора процитированной фразы.
Действительно, например, что далее должно ожидать человеку в "новой эре" Мирзиеева?
Исправится ли положение, когда и где все запущено до беспредела и этот беспредел не остановится за гранью, где ему сегодня уже нет предела?

Все так же ли будут жить привольно крысы, не исчезнуть бега с их участием ?
Когда наконец, перестанут лгать (вешать лапшу на уши) ?
.?
Будет ли, наконец, спустя почти 15 лет, представлена правда и только правда о событиях 13 сентября 2005г;. и произойдет официальное признание названного дня, как дня национальной трагедии, когда и где было совершено преступление против человечности !?
Кстати, о преступлениях преступной государственности, созданной под началом и чутким руководством.... Складывается твердое убеждение, что никто "наверху" ныне не имеет и не имеет намерения ставить на повестку дня обсуждение вопросов о том, какой катастрофически нравственный урон нанесла узбекистанскому обществу политика репрессий вкупе с "практичной" теорией известной персоны власти, места социальной паранойи в освоении и усвоение жестких (жестоких ) методов борьбы со всеми носителями всякого рода "ересей". начиная с нонконформистов, диссидентов, поднимая все выше и выше планку названной борьбы, если разуметь под этим борьбу (не на жизнь, а на смерть) с мнимыми "врагами народа" (нации), предателями, экстремистами и террористами
. Они не сегодня родились эти вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Однако думаю: пора заткнуть себе фонтан, напрасно озадачиваюсь Кому нужна голая правда Поистине ведь . банальная истина, что "новая эра там, где ...".Как проста она, эта истина в своей истинности.
Все же за что голосует народ?
И не умолчу здесь о том, что следом за данным вопросом в голову напоследок идет всякая чушь, типа .того, что "господам ташкентцам", несмотря на их занятость делами, сопряженными, с одной стороны, доходными и иными делами большого масштаба, будь то возведение очередных Сити, с другой - наблюдаемой их уверенности в своей защищенности, хотя бы потому, что они равнее множества, а народ наш им покорен и представляет де не более чем кроткую, терпеливую и благоразумную массу., тем не менее, разумно было бы включить и воображение, ибо .... . Массе присущи и другие сокрыты в глубине его природы различные разности, например, сопряженные с коллективной памятью, памятью, которая, оказывается, ничего не забывает, так как она глядится в зеркало прошлого, где ...... Ведь в жизни все возможно и, как показывает история различных стран и народов, случается, что наступают "вдруг" такие времена, когда кроткие овцы поедают хищников, равно., называть ли их волками, шакалами, крысами и т.п. ..

Бахадыр Ф. Мусаев 22. 12 2019 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577018340
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