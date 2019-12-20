О девальвации понятия "патриотизм". Почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина". Ч. 3, - Н.Нуртазина

00:17 23.12.2019

О девальвации понятия "патриотизм".



И почему казашкам, уехавшим за границу, не следует играть со словом "Родина"



Часть 3



"Неужели все наши стремления были Только ради наживы, только ради живота? Нет, сто раз нет! Нам не нужна свобода без души, Даже Независимость. Если она бездуховна. За такую свободу Наши предки и мы не боролись. Ведь и для Абая только тот истинный человек, у которого есть душа".



(Мухтар Шаханов)



Согласно казахскому поэту Мухтару Шаханову, есть три высоты сознания: 1) "птичьего полета", 2) "могучих лайнеров" и 3) "космическая высота". Если посмотреть на проблему международных браков в РК с более высокой, абстрагированной точки зрения, то приходится констатировать, что в стране де факто давно идет торговля "живым товаром" - собственными дочерьми, сестрами, внучками, соотечественницами… Позорная страница истории для любой уважающей себя нации.



Активными торговцами, акторами в данной вялотекущей национальной трагедии выступают помимо самих этих самовыдвигающихся и саморекламирующихся в глобальной сети заблудших девушек, конечно, их родители и близкие, занимающиеся пропагандой, поддержкой, "промоушн", успешно осуществляя эти, с виду благообразные и законные акции, переправу за кордон внушительной "казахской биомассы" - с торжественным оформлением брачных союзов, свадьбами и проводами…Однако когда-нибудь потомки назовут все это не "достижением" и "имиджем" государства и народа, а историческим преступлением.



Как историк могу вспомнить похожие явления в древней истории Великой Степи. Когда-то в период IX-X вв. наша Великая Степь (тогда Огузо-Кыпчакская) оказалась на грани демографической катастрофы в связи с разгулом в регионе международной работорговли. Причина была в моральном разложении самих тюркских сообществ и племен, когда деградировавшие в определенный период истории номады смекнули, что торговля людьми по Великому Шелковому пути - весьма выгодное дело и сулит баснословные прибыли.



Чтобы переправлять в страны мусульманского Востока дорогостоящий "живой товар", вожди тюрков организовывали военные походы и нападения друг на друга, под видом родовой мести, трайбализма и пр. В этих бесконечных жестоких набегах они захватывали множество военнопленных и красивых женщин, затем сразу через Хорезм, Исфиджаб и другие перевалочные пункты продавали и перепродавали сотни тысяч кыпчаков и огузов в чужие страны. Например, южноказахстанский Исфиджаб был широко известен на всем мусульманском Востоке как центр местной и международной работорговли.



Большая часть мужского населения в тюркских степях попросту превратились в степных пиратов, промышлявших разбоями и захватом людей. Возможно, было немало случаев, когда семьи и роды из-за бедности сами предлагали и продавали красивую дочку или мальчиков вездесущим работорговцам… Правда, в наших учебниках истории изображается лишь благопристойная, чинная картина жизни тюрков-тенгрианцев до ислама (также многие не задумываются, кто и как и с какой целью сбывал этот "живой товар" за пределы Степи).



В современном мире обычно говорят об утечке мозгов. Но в то время, тем более для Великой Степи, это была утечка хорошего генетического материала, т.к. отбирали для рабов-мамлюков ("гулам") самых сильных, выносливых, красивых, лучших воинов. Также поставляли в гаремы Ближнего Востока, для вельмож и султанов самых красивых тюркских девушек, невольниц. Предварительно в городах Средней Азии, главным образом в Хорезме привезенных из Степи невольников сразу обращали в ислам и учили этикету. В специальных лагерях будущие мамлюки проходили военную муштру и соответствующую переподготовку.



Плод этой работорговли и демографической проблемы Дешт-и Кипчака - великий султан Бейбарс, например. А ведь этот великий человек мог бы внести вклад в свою Родину, а не далекий Египет?! Трагедия Средней Азии и Казахстана в годы покорения их монгольскими полчищами заключалась в том, что с нашей стороны не оказалось фигуры, равной в плане харизмы и военного гения Чингис-хану. Хорезмшах Мухамед был, разумеется, далек от такого идеала. И разве в такой острой нехватке даровитых людей, защитников страны нет косвенной вины тупых и жадных работорговцев предшествующих десятилетий и даже столетий?



Сколько потенциальных полководцев, защитников рубежей собственно тюркских земель, также, возможно, просто хороших людей и нужных для самих тюркских сообществ скотоводов, ремесленников, кузнецов, да просто здоровых и красивых молодых юношей и девушек репродуктивного возраста потеряла Великая Степь в IX-XI вв. из-за проклятой работорговли и ненасытных аппетитов тюркских баев и бандитов древности!



Лучшие тюркские женщины лежали в объятиях иностранцев, рожали наследников арабским халифам и персидским вельможам. Тысячи молодых тюркских джигитов - статные, ясноглазые, белозубые великаны - стояли на страже дворцовых врат чужих государств, служили в личной гвардии аббасидских халифов, были ударной силой в "священных войнах" против "неверных", крестоносцев. У арабов возникла тогда поговорка "Красив как мамлюк". А это значит, что Степь выталкивала из себя самых-самых: сильных, крепких, ловких, смышленых, жизнеспособных, умных и красивых (огузы и кипчаки вопреки стереотипам современных казахстанцев уже тогда представляли туранский расовый тип, в их облике был заметен европеоидный след - от древнего иранского элемента Средней Азии).



Лишь принятие Ислама и возвращение Человечности и Благоразумия тюркскому кочевому сообществу остановило этот позор и вымывание генофонда! Новая объединяющая религия, великое мусульманское право под названием "шариат" привнесло в жизнь этих хаотичных кочевников, погрязших в трайбализме и златолюбии важнейший пункт, запрещающий отныне мусульманину обращать в рабство и захватывать в плен мусульманина. В целом, именно исламизация остановила моральное разложение и социальный кризис огузо-кыпчако-карлукского тюркского сообщества Центральной Азии. Духовное возрождение на основе веры в Единого Бога и постулатов Священного Корана вернули жителям Великой Степи достоинство, понятия чести и совести, оздоровило социум, остановило междоусобицы.



Итак, вернемся к нашим казахским "баронессам" (или "баранессы"?). Как мы сказали, при глубоком анализе все эти женщины, односторонним потоком перетекающие из РК за рубеж, в абсолютном большинстве де факто, объективно могут определяться как "живой товар" (не говоря уже о фактах настоящего сутенерства, продажи в сексуальное рабство, о проституции казашек внутри страны и за пределами). Есть примерно 10% исключения из правила, о чем речь пойдет впереди, т.к. мы - не ханжи и не ксенофобы, чтобы не допускать редких случаев оправданных судьбой и обстоятельствами, а может и "заключенных на небесах" браков казашек с иностранцами, неказахами вообще. Дай Бог им счастья.



Продолжая смотреть "с высоты лайнеров" на замаскированную работорговлю соотечественницами (печальный феномен "кыз саудасы"), мы поняли, что в этой позорной акции, историческом преступлении против будущего страны соучастниками, пассивными торговцами, а может, даже истинными вдохновителями и созидателями, выступает само государство, его идеологи, чиновники, законодатели, депутаты и т.п. Ибо они, во-первых, объективно создают экономические, юридические и социальные предпосылки для деградации страны и превращения во "второй Тайланд".



Во-вторых, государственные чиновники и министры стойко пренебрегают духовной, идеологической составляющей государства, не желая и даже не понимая, как создать полноценную, живую систему национального воспитания. Все это плоды антикультурной революции, когда под близоруким лозунгом "Сначала поднимем благосостояние людей, распахнем золотые двери демократии, а культурой займемся чуть позже…" творятся бездуховные дела. Кстати, Мухтар Шаханов высказывался очень жестко насчет браков казашек с иностранцами, предложив сразу лишать беглянок казахстанского гражданства.



(окончание следует)



Назира Нуртазина,

историк