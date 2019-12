Узбекистан. Обратная сторона реформ Ш. Мирзиеева (в порядке полемики), - Б.Мусаев

16:17 23.12.2019

Бахадыр Ф. Мусаев УЗБЕКИСТАН. ОБРАТНАЯ СТОРОНА РЕФОРМ Ш. МИРЗИЕЕВА

( В порядке полемики)



Вчера (22.12 2019) в Узбекистане прошли парламентские выборы , а сегодня (23.12 ) уже можно прочитать , что эти выборы отошли от традиции , оказывается,...Впрочем, лучше внимательно ознакомиться с содержанием статьи "Узбекские выборы отошли от традиции. Страна расстается с наследием И. Каримова. "Къ"(www.centrasia.ru 23.12.2019)

Рекомендую, свидетельствуя, как простодушный узбекистанец, что занимательное это чтиво , когда перед твоими глазами предстает аура власти, которую я, житель страны, не ощущал до сей поры.. В самом деле, любого человека из дальних далей, , который слыхать не слыхивал про такую страну и ее президента, захватит со всеми его потрохами то, что творит наша власть. Например, достаточно будет и того, если приведем следующие фрагменты отдельных обширных цитат

1."Еще три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом, которое управлялось с исключительной жестокостью и непрофессионализмом",- отмечает The Economist, в последнюю предвыборную неделю назвавший Узбекистан "страной года". По мнению редакции, "ни одна другая страна не продвинулась так далеко" за 2019 год, как Узбекистан. Среди наиболее заметных перемен The Economist называет отмену принудительного труда, приглашение иностранных специалистов для проведения модернизации экономики, разрешение на работу зарубежных СМИ, закрытие тюрьмы Жаслык, вызывавшей критику правозащитников

2.О позитивных переменах в стране, также отразившихся на ходе избирательной кампании 2019 года, говорится и в отчете наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Как следует из доклада, шагом вперед стали дебаты кандидатов, которые транслировались по телевидению три раза в неделю. При этом новым для Узбекистана явлением стали блогеры, которые в докладе БДИПЧ ОБСЕ названы "наиболее важным источником независимых комментариев

3. По мнению российского специалиста по Центральной Азии Аркадия Дубнова, перемены в Узбекистане нельзя назвать необратимыми, и в обществе нет уверенности, что не произойдет откат назад. "Узбекистан пока лишь перешел от электорального тоталитаризма к электоральной автократии,- считает господин Дубнов.- Там еще нет привычки не бояться. Не боятся только молодые блогеры".

"

А теперь о том, что в Узбекистане якобы наблюдаются реформы и налицо факт расставания с наследием И. Каримова. Если говорить голую правду, не зацикливаясь на сиюминутных обстоятельствах, связанных с политическими, геополитическими интересами (включая и корыстные) игроков в большой политике (политических игроков), читай, по Гамбургскому счету, то без дипломатического политеса, имею сказать следующее.

Прежде всего, хочу отметить, что президент Ш. Мирзиеев, хочет он того или нет, стремится к тому или нет, но, создается впечатление, что страна при его правлении выходит из прошлого (эпохи И. Каримова). Однако все Слова и Дела главы государства один к одному, на мой взгляд, повторяют путь, по которому шел его предшественник.

Должно жить в Узбекистане, чтобы понимать: западные эксперты не видят обратной стороны страны ,т.е. того, что здесь в действительности происходит. Помнится, и в недавнем прошлом (эпоху известной персоны власти) не смолкал шум здравиц в честь реформатора И. Каримова, писали, произносили речи на форумах, конференциях, симпозиумах, посвященные, якобы наблюдаемым процессам углубления и расширения демократических реформ, либерализации, не забывая при этом дополнить все это одним перлом, а именно емким понятием, что в Узбекистане есть и успешно функционирует "государство – реформатор"

Разумеется, никто не станет абсолютно не соглашаться с высказываемыми словами со страниц журнала "The Economist" и утверждениями из доклада БДИПЧ ОБСЕ НО, господа, а как же быть с тем фактом, что в в Узбекистане

остается не тронутой самая суть строя правления и, в частности, существующие 5 партий, в реальности являются искусственными и не играют политической роли в жизни страны, ими манипулируют. Какой есть резон рассуждать о проводимых дебатах, активности (активизации) партий и членов той или иной партий

Господа эксперты, о каких таких реформах и прогрессивных сдвигах в стране можно говорить всерьез, если налицо, что в нашей жизни находит место все более четко обозначаемые проявления укрепления прежнего строя правления, строя клептократов, которую создал клептократической природы строя правления.

Идите и Глядите! Что творится сплошь и рядом. Это вам не елки – палки (бельгийские), сажаемые прежде, взамен варварски срубленных чинар (по всей стране), это вам не ...а, хотя бы, посмотрите и подумайте, за счет чего и кого и почему так размножаются Крысы в сегодняшнем Узбекистане, выросло в разы воровство (разворовывание...), будь то речь пойдет о земле, жилых домах ...

Конечно, можно удивляться и восхищаться переменами в стране, например, начатого строительства наземного метро, возводимыми в Ташкенте и других городах областных центров гигантов СИТИ. Но, наверное, следует думать, а за счет чего и кого это все, кому это несет пользу (прямую выгоду)

А что сделано (и есть ли национальные проекты) для того, чтобы приступить и постепенно решать проблемы, связанные с бедностью и нищетой, масштабной безработицей, с бедственным состоянием социальной инфраструктуры села, ..

.Не знаю, кому и как, но для меня. господа эксперты, не притягательно зрелище от СИТИ, строений наземного метро, ... Они не ослепляют и не изумляют, а больше наводят на не веселые мысли о настоящем нашей страны, ее строе правления, где вор как сидел, так сидит на воре и вором же погоняет. При этом произносятся великолепные речи. Нельзя не признать, что и президент Ш. Мирзиеев не уступает своему предшественнику в этом искусстве , в самом деле, послушайте, как он говорит и правильно: "мы слуги народа" и .т.д. , что впору прослезиться. Кстати, если говорить и дальше о нем через призму, получающего распространения мифа, что страна расстается с наследием И. Каримова, то подтверждением тому могло быть явиться лишь то, что в ближайшем будущем Ш. Мирзиеев, для начала (перед началом действительных, а не фиктивных) реформ, заклеймит это наследие, словом, возьмет быка за рога, .приступив наконец к реформе политической системы. Ведь в противном случае... В данной отношении согласен я с экспертом А. Дубновым, высказавшем суждение, что перемены в Узбекистане нельзя назвать необратимыми, что в обществе нет уверенности, что не произойдет откат назад, ибо остался страх. Вот здесь господин – товарищ Дубнов попал в точку . Страх сидит глубоко в душах (сознании) людей и пока он там, парализована их воля, а поступки предопределены давлением "сверху"..О каких реформах может идти речь, если отношения между государством и обществом строятся и стоят на прежнем фундаменте (принципе) , а именно, когда авторитаризм "сверху" и конформизм "снизу". Приводным же ремнем отношений между ними является страх.

Он (страх) и объясняет доминирующие (царящие) нравы в обществе (и государств), где продается (продано) все и вся....., когда смердит от распада всего человеческого ......

Вот и все и не все для затравки к разговору о том, что в Узбекистане происходят реформы и страна расстается с наследием И. Каримова.



Бахадыр Ф. Мусаев 23. 12 2019 Ташкент Тузель-2