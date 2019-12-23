"Люди в ошейниках" или почему немыслим сильный парламент в условиях настоящей полит-системы Узбекистана, - Б.Мусаев

16:31 25.12.2019 Бахадыр Ф. Мусаев "Люди в ошейниках" или почему немыслим сильный парламент в условиях настоящей политической системы Узбекистана.

(В порядке полемики).



"Должно быть , мы ходим по кругу: мы все время находимся на повороте"

"Пшекруй"

"какова власть, таков и эксперт, что закажете, то и споет".

(неизвестный автор, участник Форума www.centrasia.ru 24.12. 219)

В последнее время в российских СМИ стали появляться статьи, содержание которых однозначно указывают на организованную компанию заинтересованных политических сил и определенного круга лиц которые поставили целью пиарить пресловутую "новую эру " Мирзиева. Число таковых пополнилось последним выступлением обозревателей отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты" Юрия Роста и Виктории Панфиловой

(см. ст. "Ташкенту предстоит усилить парламент" www.centrasia.ru от 24.12. 2019 источник "НГ" 23 12. 2019)

В названной статье, журналисты проводят идею о том, что в Узбекистане наблюдаются поразительные перемены, свидетельствующие о готовности властей подыграть усилению роли парламента. Утверждать подобное могут только те, кто убеждены, что перемены налицо, власть же выступает инициатором и двигателем данных перемен, обозначившихся будто однозначно лишь в направлении прогрессивных сдвигов. По сути же, все это, принимаемое ими в качестве исходного пункта рассуждений, как постулата (аксиомы, альфа и омеги, т.е. выдаваемого за суть, основу, главное) не выдерживает никакой критики. В лучшем случае, таковой взгляд обозревателей "оправдан" или лучше сказать, является результатом их поверхностного представления о современных социальных процессах , происходящих в республике и ее политической системе, а, собственно, содержание в целом всего ведущегося разговора названной тройкой и заявление, что власть готова к усилению парламента , далеко от проявления политкорректности.

Собственно, я бы хотел сказать несколько слов относительно того, что почему немыслим сильный парламент в условиях здравствующей политической системы, читай, строя правления клептократов , но прежде приведу ключевые "аргументы" политолога из Ташкента Бахтиера Эргашева, опираясь на которые в качестве экспертных оценок, журналисты пытаются выдать желаемое за действительное, в т..ч. касающегося портрета власти. Словом, .

Итак, слово Бахтиеру Эргашеву и вторящим ему Ю Росту и В. Панфиловой.

"Можно констатировать, что в 2016–2017 годы в Узбекистане начался новый этап развития, который характеризуется реально большими изменениями в политической сфере, экономической, социальной. Происходит реформирование страны. Самое опасное в этом периоде, когда результатов реформ население пока не видит, зато вполне ощущает их болезненность, без которой реформы не обходятся. В такое время ставить еще и политические эксперименты чревато, важно сохранить управляемость процессом политических и экономических реформ, чего, к слову, не удалось в СССР в период перестройки"

Далее обобщающие суждения, где видно, что журналисты ни на гран не сомневаются в оценках политической ситуации Узбекистана, какой она видится политологу.

"Этим и объясняется то, что вне игры пока остаются оппозиционные партии, ведущие свою деятельность за рубежом. По мнению политолога, это тоже обоснованно, потому что "эти партии давно оторвались от реалий Узбекистана и что они могут предложить конструктивного – не понятно". "Впустить их в политический процесс равнозначно согласию, чтобы они начали расшатывать ситуацию. Власти, конечно, на такое пойти не могли", – сегодня в Узбекистане не найти людей, которые не понимают слабости и политических партий, и, как следствие, парламента. Все годы, по словам Б. Эргашева, парламент, который должен заниматься законотворчеством, в основном лишь утверждал законы, разрабатываемые в правительстве. "Де-юре в Узбекистане правительство парламентского большинства. По Конституции Узбекистан – парламентско-президентская республика. А де-факто действует суперпрезидентская модель правления. Задача властей – привести систему в соответствие с Конституцией, то есть работать на а повышение роли парламента",

Прочитал я эти рассуждения, перечитал вновь и подумал

- Это, по меньшей мере, противоречит здравому смыслу, если не сказать, является образцом логики абсурда рассуждать в таком ключе, а именно, склоняться к убежденности, что усиление роли Олий Мажлиса Республики Узбекистан, является вопросом повестки дня для власти , которая де, судя по ряду обнаружившихся признаков, успешно осуществляет якобы либерализацию внутриполитической атмосферы в стране.

Не содержится ли перебор в моих замечаниях? Нет, наоборот, явный перебор фиксируется у политолога и у журналистов, особенно, со стороны Бахтиера Эргашева, когда он сознательно, в одном случае, умалчивает важнейшие факты, зеркально отражающие содержание, характер и направленность развития событий в недавнего прошлого новейшей политической истории, в другом, искажает то, что было и имеет место быть сегодня. Например, разве не старая песня, что оппозиция выступает возмутителем спокойствия , что якобы он прямая угроза безопасности, мешает развитию демократии, становлению цивилизованного порядка и наконец проведению реформ в стране

Нет необходимости говорить о перипетиях обретения Узбекистаном независимости, дальнейшего развития событий в в стране в рамках отношений "власть-оппозиция", исключительной многопрофильности конкретных ситуаций из различных сфер социальной, политической жизни, которые преподнесли примеры противоречий, конфликтов различных типов (подлинных, случайных, смещенных, мнимых, неверно приписанных, латентных). Вместе с тем, достаточно отметить отдельные моменты этих взаимоотношений на фоне некоторых эпизодов истории (или ситуационной обстановки), не нашедших достаточного внимания или откровенно замалчиваемых как прежде, так и сегодня.

Это, во – первых, тот факт, что с первых лет после объявления независимости, власть заявила о выборе е демократического пути развития страны, тем более, что согласно Конституции ( 08.12 1992) Узбекистана у нас, народовластие. Но самая жизнь с первых лет независимости начала показывать, что у насс, столько же демократии, сколько народовластия. В данном отношении, особенно, демократическая природа власти стала заметна в в выражении им неприятии всякой оппозиционности, когда соседний Таджикистан погрузился в "хаос и ужас без конца" (К. Маркс). И правительство Узбекистана незамедлительно воспользовалось, чтобы скорректировать внутреннюю политику, содержание курса которой было емко выражено несколько позже в формулировке: " вправить мозги сотне смутьянов ради спокойствия миллионов..." (И. Каримов), хотя среди лидеров оппозиционных лиц наблюдалось стремление к сотрудничеству и компромиссам с властью и к тому же по признанию многих экспертов того времени .

в этот период народ Узбекистана ранее, чем другие представители "молчаливого" большинства других государств –республик бывшего Союза, стал вести себя "повседневнее", избавляясь от простейших страстей, влечений, фобий(.

(подробно об этом можно прочитать в интервью М. Солиха, данном социологу Б Мусаеву 5 января 1993г см Еженедельная гласность. Москва 12 января 1993 г. Приложение , а также в кн. Узбекистан независимый: Реформы или Бунты? www.centrasia.ru 19-23. 2004)

Тем не менее, государство и в первую очередь его глава перешли все границы ...., поправ элементарные права и свободы человека. Согласно же слов Ислама Каримова в стране воплощалась в жизнь, , выдвинутая им идея об "основных направлениях углубления демократических реформ" Затем было объявлено о о "совершенствовании процесса демократизации" И наконец в 2000 г. начали говорить о " либерализации и демократизации общества" с акцентом на процессе либерализации. Заметим, что провозглашенный курс,с казалось бы, уже достиг своего апофегея ( Андижан 2005). Ан нет, воз и ныне там. Вот уже 20 лет мы находимся в самой гуще процессов либерализации. Спрашивается, кто же мешал все эти годы власти, т.н. "государству – реформатору", "команде триумфаторов", когда уже давным –давно ими выкорчеваны с корнями в столице Ташкент и на местах всякая "ересь", отправлены в места не столь отдаленные "враги нации (народа)", вынуждены были бежать за пределы страны... И что же было сотворено в стране? Пошли, провозглашенные реформы и поднялся уровень жизни людей, перестали меньше воровать, лгать, нет больше произвола бюрократической машины государства, государства, которая воочию стала.......

Вместо P.S.

Ходили и ходим все по кругу и будто ныне в самый момент, наметившегося перелома было в развитии истории нашей страны после ухода из жизни президента И. Каримова (2016), оказывается, мы опять очутились в самом начале пути Так думаю, наверное, не я один, если признать, что на сегодняшний день и близко не пахнет в Узбекистане прогрессом, общества, государства, разумея под этим, то, что отец средназиатского джадидизма Бехбуди, связывал с коренным изменением политического положения народа

Здесь так же к месту идет в голову ,высказывание выдающегося мыслителя ХХ столетия Людвига Франка: "Не анархический порыв к свободе утверждает политические права личности, а тот дух свободы, который оформлен нравственным чувством достоинства личности и уважением к порядку и чужим правам".

К сожалению, есть ли основание утверждать, что у нас имеют место, хотя бы малейшие признаки названного духа свободы, когда, увы, режим власти, будь то назовем политической системой или строем правления в сущности был и остается явлением ординарным представляет собой кланово-бюрократическую систему не без ярко выраженных элементов авторитаризма, той модели авторитаризма, которая за минувшие годы независимости репрезентировала себя как худшую (модель), не способную модернизировать страну, улучшить экономическое состояние страны и сделавшей ставку во внутренней своей политике на насилие и ложь. Что ей (такой власти) удалось, так это обеспечить , распад, разложение общества и становление массы, .точнее, состояния массового сознания , напрямую отражающего по скотски бесправное положение как отдельного человека из этой массы, , так и множества людей, по сути, превратившихся в подобие "людей в ошейниках" . Согласно ему, этому понятию, введенному впервые в оборот писателем Сабитом Мадалиевым, такие люди олицетворяют облик человека, который "терпит государственную ложь", деградирует как личность, имеет желание "наилучшим образом устроить свою жизнь под солнцем" И, касаясь узбекской интеллигенции , писатель отмечал: "наша интеллигенция больше боится власти, чем презрения народа...Узбекская интеллигенция утратила четкие представления о реальности, а это всегда кончается соглашательством.."

Полагаю, читатель сообразит, о чем я и к чему клоню, если прочитает все вышеизложенное мною и поразмыслит в контексте озаглавленного "Люди в ошейниках" или почему .....

И напоследок .

Слова и Дела главы государства, в моем понимании и объяснении того, что вижу кругом, чувствую и осмысливаю, напоминают путь, по которому шел его предшественник. Не скажу, что они будто показывают (подсказывают): перед нами лишь слегка подправленное прошлое. Ну, почти ремейк, где образцом для настоящего служат сюжетные ходы, проводимой в свое время И. Каримовым внутренней политики в стране, правда, с учетом новых исторических и социально- политических условий.

Нет, не абсолютно ремейк и все же однозначно, здесь отнюдь не тот классический случай, описанный классиком , ..а именно, что

"Самый опасный момент для плохого режима - когда он начинает реформироваться"

(Алексис Токвиль) ..

А еще, как рядовой узбекистанец и в своем простодушии человека, прожившего большую часть жизни в стране советов, где у многих была привычка советовать друг другу, порекомендовал бы нынешнему президенту Узбекистана беречь репутацию Очень многое, - не зря гласит 5 –й закон из 48 Законов Власти Роберта Грина- зависит от репутации Согласно ей (формулировке названного закона): Репутация краеугольный камень власти... Сделайте свою репутацию непоколебимой.."

Что же касается пиаров, можно их организовать сколько угодно, насколько позволяют возможности . Однако, это не более, чем дом на песке, если иметь в виду репутацию, созданную с их помощью



Бахадыр Ф. Мусаев 25 12 2019 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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